https://ria.ru/20230515/obstrel-1871891836.html
ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск натовскими снарядами - РИА Новости, 15.05.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск натовскими снарядами
Украинские войска за полчаса выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Докучаевску, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:59
2023-05-15T14:59
2023-05-15T14:59
специальная военная операция на украине
донецк
докучаевск
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Докучаевску, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Докучаевск: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.10 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Докучаевск расположен примерно в 20 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230515/snaryad-1871868646.html
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донецк, докучаевск, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Докучаевск, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 16 натовских снарядов по Донецку и Докучаевску