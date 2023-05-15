https://ria.ru/20230515/obstrel-1871891836.html

ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск натовскими снарядами - РИА Новости, 15.05.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск натовскими снарядами

Украинские войска за полчаса выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Докучаевску, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:59

2023-05-15T14:59

2023-05-15T14:59

специальная военная операция на украине

донецк

докучаевск

донецкая народная республика

сцкк

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846249487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f04e59590a4f6c61601cac46c84588a3.jpg

ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Докучаевску, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Докучаевск: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.10 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Докучаевск расположен примерно в 20 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230515/snaryad-1871868646.html

https://ria.ru/20230515/pomosch-1871882985.html

донецк

докучаевск

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, докучаевск, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины