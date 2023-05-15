https://ria.ru/20230515/obstrel-1871807033.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Горловку в ДНР - РИА Новости, 15.05.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Горловку, выпустив по ним 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:38

2023-05-15T12:38

2023-05-15T12:38

специальная военная операция на украине

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Горловку, выпустив по ним 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.35 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11.50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.50 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что снаряды украинских войск разрываются около базы "Резон". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230515/gorlovka-1871784198.html

https://ria.ru/20230515/lugansk-1871765814.html

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

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горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия