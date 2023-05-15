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ВСУ выпустили за ночь более 25 снарядов по городам в Херсонской области - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:20 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871778639.html
ВСУ выпустили за ночь более 25 снарядов по городам в Херсонской области
ВСУ выпустили за ночь более 25 снарядов по городам в Херсонской области - РИА Новости, 15.05.2023
ВСУ выпустили за ночь более 25 снарядов по городам в Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи обстреливали гражданскую инфраструктуру населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:20
2023-05-15T11:20
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 мая - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали гражданскую инфраструктуру населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности 26 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. По его словам, "жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются".
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херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, происшествия, каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия, Каховка
ВСУ выпустили за ночь более 25 снарядов по городам в Херсонской области

Экстренные службы: ВСУ выпустили за ночь 26 снарядов по городам в Херсонской области

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 мая - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали гражданскую инфраструктуру населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности 26 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
«
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Казачьи Лагеря выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он.
По его словам, "жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются".
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествияКаховка
 
 
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