https://ria.ru/20230515/obstrel-1871778639.html

ВСУ выпустили за ночь более 25 снарядов по городам в Херсонской области

ВСУ выпустили за ночь более 25 снарядов по городам в Херсонской области - РИА Новости, 15.05.2023

ВСУ выпустили за ночь более 25 снарядов по городам в Херсонской области

Украинские войска на протяжении ночи обстреливали гражданскую инфраструктуру населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:20

2023-05-15T11:20

2023-05-15T11:20

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 15 мая - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали гражданскую инфраструктуру населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности 26 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. По его словам, "жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются".

https://ria.ru/20230515/lugansk-1871765814.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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