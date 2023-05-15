https://ria.ru/20230515/obstrel-1871750020.html
Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области
Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области - РИА Новости, 15.05.2023
Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области
Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, атака отражалась системой противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:33
2023-05-15T09:33
2023-05-15T09:52
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
владимир рогов
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ/СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, атака отражалась системой противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.По его словам, под обстрел также попал соседний город Молочанск.Как сообщили журналистам в экстренных службах, Токмак попал под обстрел дважды, в 3.40 и 6.10 мск, предположительно, из РСЗО HIMARS. Повреждены жилые дома, здание школы, автомобили. По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения.А в 07.00 был нанесен ракетный удар по заповеднику "Лысая гора" в Васильевке - предположительно, из РСЗО "Град". "По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - добавил представитель экстренных служб.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230515/lugansk-1871746549.html
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запорожская область, токмак, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Владимир Рогов, Происшествия
Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области
Рогов сообщил об обстреле украинскими войсками города Токмак в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ/СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, атака отражалась системой противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Сегодня утром боевики ВСУ
открыли огонь по Токмаку. Работает система ПВО. Информация уточняется", - сказал Рогов.
По его словам, под обстрел также попал соседний город Молочанск.
«
"По этим городам за сутки украинские боевики нанесли свыше полутора десятков ударов из тяжёлых видов вооружений", - подчеркнул Рогов.
Как сообщили журналистам в экстренных службах, Токмак попал под обстрел дважды, в 3.40 и 6.10 мск, предположительно, из РСЗО HIMARS. Повреждены жилые дома, здание школы, автомобили. По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения.
На месте удара в Луганске нашли части ракеты иностранного производства
А в 07.00 был нанесен ракетный удар по заповеднику "Лысая гора" в Васильевке - предположительно, из РСЗО "Град". "По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - добавил представитель экстренных служб.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь
.
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