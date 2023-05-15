https://ria.ru/20230515/obstrel-1871750020.html

Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области

Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области - РИА Новости, 15.05.2023

Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области

Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, атака отражалась системой противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:33

2023-05-15T09:33

2023-05-15T09:52

специальная военная операция на украине

запорожская область

токмак

владимир рогов

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ/СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, атака отражалась системой противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.По его словам, под обстрел также попал соседний город Молочанск.Как сообщили журналистам в экстренных службах, Токмак попал под обстрел дважды, в 3.40 и 6.10 мск, предположительно, из РСЗО HIMARS. Повреждены жилые дома, здание школы, автомобили. По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения.А в 07.00 был нанесен ракетный удар по заповеднику "Лысая гора" в Васильевке - предположительно, из РСЗО "Град". "По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - добавил представитель экстренных служб.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230515/lugansk-1871746549.html

https://ria.ru/20230515/obstrel-1871748978.html

запорожская область

токмак

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запорожская область, токмак, владимир рогов, происшествия