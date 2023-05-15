Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 15.05.2023 (обновлено: 09:52 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871750020.html
Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области
Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области - РИА Новости, 15.05.2023
Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области
Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, атака отражалась системой противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:33
2023-05-15T09:52
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
владимир рогов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_732545940266aa4ed96b22dcddf9e208.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ/СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, атака отражалась системой противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.По его словам, под обстрел также попал соседний город Молочанск.Как сообщили журналистам в экстренных службах, Токмак попал под обстрел дважды, в 3.40 и 6.10 мск, предположительно, из РСЗО HIMARS. Повреждены жилые дома, здание школы, автомобили. По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения.А в 07.00 был нанесен ракетный удар по заповеднику "Лысая гора" в Васильевке - предположительно, из РСЗО "Град". "По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - добавил представитель экстренных служб.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230515/lugansk-1871746549.html
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871748978.html
запорожская область
токмак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8dcd77297fd843c9df8a804d0633cfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, токмак, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Владимир Рогов, Происшествия
Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области

Рогов сообщил об обстреле украинскими войсками города Токмак в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Найденные осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ/СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, атака отражалась системой противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Сегодня утром боевики ВСУ открыли огонь по Токмаку. Работает система ПВО. Информация уточняется", - сказал Рогов.
По его словам, под обстрел также попал соседний город Молочанск.
«
"По этим городам за сутки украинские боевики нанесли свыше полутора десятков ударов из тяжёлых видов вооружений", - подчеркнул Рогов.
Как сообщили журналистам в экстренных службах, Токмак попал под обстрел дважды, в 3.40 и 6.10 мск, предположительно, из РСЗО HIMARS. Повреждены жилые дома, здание школы, автомобили. По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения.
Прилет ракеты на территорию бывшего авиационного училища штурманов в Луганске
На месте удара в Луганске нашли части ракеты иностранного производства
Вчера, 09:18
А в 07.00 был нанесен ракетный удар по заповеднику "Лысая гора" в Васильевке - предположительно, из РСЗО "Град". "По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - добавил представитель экстренных служб.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Последствия обстрела Курской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В Курской области около 600 человек остались без света из-за обстрела
Вчера, 09:28
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьТокмакВладимир РоговПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала