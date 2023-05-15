https://ria.ru/20230515/obrascheniya-1871874521.html

Москалькова: в 2022 году возросло число обращений по безопасности в школах

Москалькова: в 2022 году возросло число обращений по безопасности в школах - РИА Новости, 15.05.2023

Москалькова: в 2022 году возросло число обращений по безопасности в школах

Число обращений по безопасности в школах возросло в восемь раз на фоне трагедии в Вешкайме и Ижевске в 2022 году, говорится в докладе о деятельности... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:22

2023-05-15T14:22

2023-05-15T17:50

общество

татьяна москалькова

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число обращений по безопасности в школах возросло в восемь раз на фоне трагедии в Вешкайме и Ижевске в 2022 году, говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год. "В сфере общего образования еще одной группой обращений, продемонстрировавшей резкий рост, стали жалобы по вопросам безопасности в школах. Их число увеличилось примерно в 8 раз", - написано в документе. Такую динамику, как говорится в докладе, можно объяснить "ростом обеспокоенности родителей в связи с трагическими случаями в образовательных организациях, которые не прекращаются, несмотря на принимаемые государством меры". В пример в документе приводятся массовые убийства в учебных заведениях Вешкайма и Ижевска. Москалькова обратила внимание и на проблему информационной безопасности школьников. По ее словам, необходимо своевременно выявлять интернет-сообщества, в которых "получают распространение идеи скулшутинга" и блокировать их контент. "Однако этих усилий недостаточно. Приоритетными направлениями здесь также должны стать развитие "позитивного" медиаконтента для детей и создание условий для формирования у них цифровой гигиены. Сохраняет актуальность рекомендация о внедрении в школах курса по безопасному поведению в Интернете, высказанная нами в Докладе за 2021 год", - также говорится в документе. В апреле прошлого года при стрельбе в детском саду в Вешкайме Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель. Предполагаемый убийца, покончивший с собой, состоял на учете как психически больной. В сентябре в школе №88 в Ижевске ее выпускник Артем Казанцев, также состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, открыл стрельбу, а после убил себя. Восемнадцать человек погибли, более 20 были ранены.

https://ria.ru/20230414/direktor-1865231217.html

https://ria.ru/20230405/proverka-1863168365.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, татьяна москалькова