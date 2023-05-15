https://ria.ru/20230515/obrascheniya-1871874521.html
Москалькова: в 2022 году возросло число обращений по безопасности в школах
Москалькова: в 2022 году возросло число обращений по безопасности в школах - РИА Новости, 15.05.2023
Москалькова: в 2022 году возросло число обращений по безопасности в школах
Число обращений по безопасности в школах возросло в восемь раз на фоне трагедии в Вешкайме и Ижевске в 2022 году, говорится в докладе о деятельности... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:22
2023-05-15T14:22
2023-05-15T17:50
общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число обращений по безопасности в школах возросло в восемь раз на фоне трагедии в Вешкайме и Ижевске в 2022 году, говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год. "В сфере общего образования еще одной группой обращений, продемонстрировавшей резкий рост, стали жалобы по вопросам безопасности в школах. Их число увеличилось примерно в 8 раз", - написано в документе. Такую динамику, как говорится в докладе, можно объяснить "ростом обеспокоенности родителей в связи с трагическими случаями в образовательных организациях, которые не прекращаются, несмотря на принимаемые государством меры". В пример в документе приводятся массовые убийства в учебных заведениях Вешкайма и Ижевска. Москалькова обратила внимание и на проблему информационной безопасности школьников. По ее словам, необходимо своевременно выявлять интернет-сообщества, в которых "получают распространение идеи скулшутинга" и блокировать их контент. "Однако этих усилий недостаточно. Приоритетными направлениями здесь также должны стать развитие "позитивного" медиаконтента для детей и создание условий для формирования у них цифровой гигиены. Сохраняет актуальность рекомендация о внедрении в школах курса по безопасному поведению в Интернете, высказанная нами в Докладе за 2021 год", - также говорится в документе. В апреле прошлого года при стрельбе в детском саду в Вешкайме Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель. Предполагаемый убийца, покончивший с собой, состоял на учете как психически больной. В сентябре в школе №88 в Ижевске ее выпускник Артем Казанцев, также состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, открыл стрельбу, а после убил себя. Восемнадцать человек погибли, более 20 были ранены.
https://ria.ru/20230414/direktor-1865231217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна москалькова
Общество, Татьяна Москалькова
Москалькова: в 2022 году возросло число обращений по безопасности в школах
Москалькова: в 2022 году число обращений по безопасности в школах возросло в восемь раз
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Число обращений по безопасности в школах возросло в восемь раз на фоне трагедии в Вешкайме и Ижевске в 2022 году, говорится в докладе
о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2022 год.
"В сфере общего образования еще одной группой обращений, продемонстрировавшей резкий рост, стали жалобы по вопросам безопасности в школах. Их число увеличилось примерно в 8 раз", - написано в документе.
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Такую динамику, как говорится в докладе, можно объяснить "ростом обеспокоенности родителей в связи с трагическими случаями в образовательных организациях, которые не прекращаются, несмотря на принимаемые государством меры". В пример в документе приводятся массовые убийства в учебных заведениях Вешкайма и Ижевска.
Москалькова обратила внимание и на проблему информационной безопасности школьников. По ее словам, необходимо своевременно выявлять интернет-сообщества, в которых "получают распространение идеи скулшутинга" и блокировать их контент.
"Однако этих усилий недостаточно. Приоритетными направлениями здесь также должны стать развитие "позитивного" медиаконтента для детей и создание условий для формирования у них цифровой гигиены. Сохраняет актуальность рекомендация о внедрении в школах курса по безопасному поведению в Интернете, высказанная нами в Докладе за 2021 год", - также говорится в документе.
В апреле прошлого года при стрельбе в детском саду в Вешкайме Ульяновской области
погибли двое детей и воспитатель, была ранена младший воспитатель. Предполагаемый убийца, покончивший с собой, состоял на учете как психически больной.
В сентябре в школе №88 в Ижевске ее выпускник Артем Казанцев, также состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, открыл стрельбу, а после убил себя. Восемнадцать человек погибли, более 20 были ранены.
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