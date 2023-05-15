https://ria.ru/20230515/obespechenie-1871908969.html

Эксперты предложили расширить обеспечение перенесших сосудистые катастрофы

Эксперты предложили расширить обеспечение перенесших сосудистые катастрофы - РИА Новости, 15.05.2023

Эксперты предложили расширить обеспечение перенесших сосудистые катастрофы

Экспертное сообщество подготовило предложения о расширении программы бесплатного лекарственного обеспечения пациентов с болезнями системы кровообращения, заявил РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:33

2023-05-15T15:33

2023-05-15T15:33

россия

сергей бойцов

российская академия наук

всероссийский союз страховщиков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/56/1556875633_0:818:2048:1970_1920x0_80_0_0_20c630d6925ac890178e430f8e64a728.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Экспертное сообщество подготовило предложения о расширении программы бесплатного лекарственного обеспечения пациентов с болезнями системы кровообращения, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Всероссийский союз страховщиков выявил в прошлом году 370 тысяч нарушений при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным издания, это на треть больше, чем годом ранее, и почти на 40 тысяч больше, чем в допандемийном 2019 году. "Увеличение объемов оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, увеличение их охвата диспансерным наблюдением, а также расширение программы бесплатного лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов с БСК являются сегодня приоритетным. По последнему вопросу соответствующие предложения подготовлены экспертным сообществом для вынесения на обсуждение в рамках работы над проектом федерального бюджета", - сказал Бойцов. Он отметил, что страховые медицинские организации "застряли в прошлом", сосредотачиваясь на взимании штрафов с медицинских организаций, большинство из которых назначаются за ошибки при заполнении медицинской документации и не оказывают прямого влияния на качество медицинской помощи. При этом страховщики считают второстепенными и заслуживающими гораздо меньшего внимания такие свои функции, как сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи, их информирование и приглашение на диспансеризацию и профосмотры, напоминание о необходимости посетить врача, подчеркнул Бойцов. "Вопрос прибыли, к сожалению, стоит в их приоритетах выше, чем реальная забота о здоровье граждан", - пояснил специалист. В 2020 году в России началась программа лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, ангиопластику коронарных артерий со стентированием или операцию аортокоронарного шунтирования. В 2022 году Минздрав России расширил данную программу.

https://ria.ru/20230407/smertnost-1863740705.html

https://ria.ru/20221223/zabolevaniya-1840710970.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей бойцов, российская академия наук, всероссийский союз страховщиков