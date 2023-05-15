https://ria.ru/20230515/obespechenie-1871908969.html
Эксперты предложили расширить обеспечение перенесших сосудистые катастрофы
Эксперты предложили расширить обеспечение перенесших сосудистые катастрофы - РИА Новости, 15.05.2023
Эксперты предложили расширить обеспечение перенесших сосудистые катастрофы
Экспертное сообщество подготовило предложения о расширении программы бесплатного лекарственного обеспечения пациентов с болезнями системы кровообращения, заявил РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:33
2023-05-15T15:33
2023-05-15T15:33
россия
сергей бойцов
российская академия наук
всероссийский союз страховщиков
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Экспертное сообщество подготовило предложения о расширении программы бесплатного лекарственного обеспечения пациентов с болезнями системы кровообращения, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Всероссийский союз страховщиков выявил в прошлом году 370 тысяч нарушений при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным издания, это на треть больше, чем годом ранее, и почти на 40 тысяч больше, чем в допандемийном 2019 году. "Увеличение объемов оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, увеличение их охвата диспансерным наблюдением, а также расширение программы бесплатного лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов с БСК являются сегодня приоритетным. По последнему вопросу соответствующие предложения подготовлены экспертным сообществом для вынесения на обсуждение в рамках работы над проектом федерального бюджета", - сказал Бойцов. Он отметил, что страховые медицинские организации "застряли в прошлом", сосредотачиваясь на взимании штрафов с медицинских организаций, большинство из которых назначаются за ошибки при заполнении медицинской документации и не оказывают прямого влияния на качество медицинской помощи. При этом страховщики считают второстепенными и заслуживающими гораздо меньшего внимания такие свои функции, как сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи, их информирование и приглашение на диспансеризацию и профосмотры, напоминание о необходимости посетить врача, подчеркнул Бойцов. "Вопрос прибыли, к сожалению, стоит в их приоритетах выше, чем реальная забота о здоровье граждан", - пояснил специалист. В 2020 году в России началась программа лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, ангиопластику коронарных артерий со стентированием или операцию аортокоронарного шунтирования. В 2022 году Минздрав России расширил данную программу.
https://ria.ru/20230407/smertnost-1863740705.html
https://ria.ru/20221223/zabolevaniya-1840710970.html
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россия, сергей бойцов, российская академия наук, всероссийский союз страховщиков
Россия, Сергей Бойцов, Российская академия наук, Всероссийский союз страховщиков
Эксперты предложили расширить обеспечение перенесших сосудистые катастрофы
Эксперты предложили расширить лекарственное обеспечение перенесших сосудистые катастрофы
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Экспертное сообщество подготовило предложения о расширении программы бесплатного лекарственного обеспечения пациентов с болезнями системы кровообращения, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Всероссийский союз страховщиков
выявил в прошлом году 370 тысяч нарушений при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным издания, это на треть больше, чем годом ранее, и почти на 40 тысяч больше, чем в допандемийном 2019 году.
В России на десять процентов снизилась смертность от заболеваний сердца
"Увеличение объемов оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, увеличение их охвата диспансерным наблюдением, а также расширение программы бесплатного лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов с БСК являются сегодня приоритетным. По последнему вопросу соответствующие предложения подготовлены экспертным сообществом для вынесения на обсуждение в рамках работы над проектом федерального бюджета", - сказал Бойцов.
Он отметил, что страховые медицинские организации "застряли в прошлом", сосредотачиваясь на взимании штрафов с медицинских организаций, большинство из которых назначаются за ошибки при заполнении медицинской документации и не оказывают прямого влияния на качество медицинской помощи.
При этом страховщики считают второстепенными и заслуживающими гораздо меньшего внимания такие свои функции, как сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи, их информирование и приглашение на диспансеризацию и профосмотры, напоминание о необходимости посетить врача, подчеркнул Бойцов.
"Вопрос прибыли, к сожалению, стоит в их приоритетах выше, чем реальная забота о здоровье граждан", - пояснил специалист.
В 2020 году в России началась программа лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, ангиопластику коронарных артерий со стентированием или операцию аортокоронарного шунтирования. В 2022 году Минздрав России расширил данную программу.
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