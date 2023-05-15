Рейтинг@Mail.ru
Эксперты предложили расширить обеспечение перенесших сосудистые катастрофы - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/obespechenie-1871908969.html
Эксперты предложили расширить обеспечение перенесших сосудистые катастрофы
Эксперты предложили расширить обеспечение перенесших сосудистые катастрофы - РИА Новости, 15.05.2023
Эксперты предложили расширить обеспечение перенесших сосудистые катастрофы
Экспертное сообщество подготовило предложения о расширении программы бесплатного лекарственного обеспечения пациентов с болезнями системы кровообращения, заявил РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:33
2023-05-15T15:33
россия
сергей бойцов
российская академия наук
всероссийский союз страховщиков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/56/1556875633_0:818:2048:1970_1920x0_80_0_0_20c630d6925ac890178e430f8e64a728.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Экспертное сообщество подготовило предложения о расширении программы бесплатного лекарственного обеспечения пациентов с болезнями системы кровообращения, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Всероссийский союз страховщиков выявил в прошлом году 370 тысяч нарушений при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным издания, это на треть больше, чем годом ранее, и почти на 40 тысяч больше, чем в допандемийном 2019 году. "Увеличение объемов оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, увеличение их охвата диспансерным наблюдением, а также расширение программы бесплатного лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов с БСК являются сегодня приоритетным. По последнему вопросу соответствующие предложения подготовлены экспертным сообществом для вынесения на обсуждение в рамках работы над проектом федерального бюджета", - сказал Бойцов. Он отметил, что страховые медицинские организации "застряли в прошлом", сосредотачиваясь на взимании штрафов с медицинских организаций, большинство из которых назначаются за ошибки при заполнении медицинской документации и не оказывают прямого влияния на качество медицинской помощи. При этом страховщики считают второстепенными и заслуживающими гораздо меньшего внимания такие свои функции, как сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи, их информирование и приглашение на диспансеризацию и профосмотры, напоминание о необходимости посетить врача, подчеркнул Бойцов. "Вопрос прибыли, к сожалению, стоит в их приоритетах выше, чем реальная забота о здоровье граждан", - пояснил специалист. В 2020 году в России началась программа лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, ангиопластику коронарных артерий со стентированием или операцию аортокоронарного шунтирования. В 2022 году Минздрав России расширил данную программу.
https://ria.ru/20230407/smertnost-1863740705.html
https://ria.ru/20221223/zabolevaniya-1840710970.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/56/1556875633_0:512:2048:2048_1920x0_80_0_0_52acd8f8bad8a92e26a4b0a395404c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей бойцов, российская академия наук, всероссийский союз страховщиков
Россия, Сергей Бойцов, Российская академия наук, Всероссийский союз страховщиков
Эксперты предложили расширить обеспечение перенесших сосудистые катастрофы

Эксперты предложили расширить лекарственное обеспечение перенесших сосудистые катастрофы

© Depositphotos.com / pixdesign123Система кровообращения
Система кровообращения - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Depositphotos.com / pixdesign123
Система кровообращения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Экспертное сообщество подготовило предложения о расширении программы бесплатного лекарственного обеспечения пациентов с болезнями системы кровообращения, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Всероссийский союз страховщиков выявил в прошлом году 370 тысяч нарушений при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным издания, это на треть больше, чем годом ранее, и почти на 40 тысяч больше, чем в допандемийном 2019 году.
Операция по лечению аритмии с использованием метода криоаблации - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
В России на десять процентов снизилась смертность от заболеваний сердца
7 апреля, 13:19
"Увеличение объемов оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, увеличение их охвата диспансерным наблюдением, а также расширение программы бесплатного лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов с БСК являются сегодня приоритетным. По последнему вопросу соответствующие предложения подготовлены экспертным сообществом для вынесения на обсуждение в рамках работы над проектом федерального бюджета", - сказал Бойцов.
Он отметил, что страховые медицинские организации "застряли в прошлом", сосредотачиваясь на взимании штрафов с медицинских организаций, большинство из которых назначаются за ошибки при заполнении медицинской документации и не оказывают прямого влияния на качество медицинской помощи.
При этом страховщики считают второстепенными и заслуживающими гораздо меньшего внимания такие свои функции, как сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи, их информирование и приглашение на диспансеризацию и профосмотры, напоминание о необходимости посетить врача, подчеркнул Бойцов.
"Вопрос прибыли, к сожалению, стоит в их приоритетах выше, чем реальная забота о здоровье граждан", - пояснил специалист.
В 2020 году в России началась программа лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, ангиопластику коронарных артерий со стентированием или операцию аортокоронарного шунтирования. В 2022 году Минздрав России расширил данную программу.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
В России нашли метод ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
23 декабря 2022, 04:36
 
РоссияСергей БойцовРоссийская академия наукВсероссийский союз страховщиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала