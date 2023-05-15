https://ria.ru/20230515/neft-1871851557.html

Средняя цена нефти Urals составила 55,97 доллара за баррель

Средняя цена нефти Urals составила 55,97 доллара за баррель - РИА Новости, 15.05.2023

Средняя цена нефти Urals составила 55,97 доллара за баррель

Средняя цена нефти Urals с 15 апреля по 14 мая составила 55,97 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) в размере 79,87 доллара,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:50

2023-05-15T13:50

2023-05-15T14:12

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Средняя цена нефти Urals с 15 апреля по 14 мая составила 55,97 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) в размере 79,87 доллара, таким образом скидка на российскую нефть за этот период составила 23,9 доллара за баррель, следует из данных Минфина, опубликованных в телеграм-канале министерства.Месяцем ранее цена Urals составила 51,15 доллара за баррель.Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 14,4 доллара за тонну.Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится на 0,5 доллара и составит 4,8 доллара за тонну, на темные – 16,2 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина составит 4,8 доллара, прямогонного (нафты) – 8,9 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ будет нулевой. Пошлина на кокс составит 1 доллар за тонну.Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, который с апреля ограничивает размер дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к эталону - Brent (котировка North Sea Dated) - при расчете нефтяных налогов.В частности, если нефть Urals в мае будет дешевле эталонной нефти более чем на 31 доллар за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 31 доллар. Аналогичным образом в июне - 28 долларов, а с июля - 25 долларов. А если дисконты на российскую нефть будут меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости Urals.

https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871188235.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), brent, urals, нефть, цены на нефть, цены