Рейтинг@Mail.ru
Средняя цена нефти Urals составила 55,97 доллара за баррель - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
13:50 15.05.2023 (обновлено: 14:12 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/neft-1871851557.html
Средняя цена нефти Urals составила 55,97 доллара за баррель
Средняя цена нефти Urals составила 55,97 доллара за баррель - РИА Новости, 15.05.2023
Средняя цена нефти Urals составила 55,97 доллара за баррель
Средняя цена нефти Urals с 15 апреля по 14 мая составила 55,97 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) в размере 79,87 доллара,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:50
2023-05-15T14:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
brent
urals
нефть
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287153_0:0:3169:1782_1920x0_80_0_0_3e9497d2432da7dd46901122ed2e8988.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Средняя цена нефти Urals с 15 апреля по 14 мая составила 55,97 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) в размере 79,87 доллара, таким образом скидка на российскую нефть за этот период составила 23,9 доллара за баррель, следует из данных Минфина, опубликованных в телеграм-канале министерства.Месяцем ранее цена Urals составила 51,15 доллара за баррель.Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 14,4 доллара за тонну.Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится на 0,5 доллара и составит 4,8 доллара за тонну, на темные – 16,2 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина составит 4,8 доллара, прямогонного (нафты) – 8,9 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ будет нулевой. Пошлина на кокс составит 1 доллар за тонну.Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, который с апреля ограничивает размер дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к эталону - Brent (котировка North Sea Dated) - при расчете нефтяных налогов.В частности, если нефть Urals в мае будет дешевле эталонной нефти более чем на 31 доллар за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 31 доллар. Аналогичным образом в июне - 28 долларов, а с июля - 25 долларов. А если дисконты на российскую нефть будут меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости Urals.
https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871188235.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287153_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_d47e9956f9a7fdc74d0fcdb6875ad4f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), brent, urals, нефть, цены на нефть, цены
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Brent, Urals, Нефть, Цены на нефть, Цены
Средняя цена нефти Urals составила 55,97 доллара за баррель

Минфин: средняя цена нефти Urals с 15 апреля по 14 мая составила 55,97 доллара за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные качалки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Средняя цена нефти Urals с 15 апреля по 14 мая составила 55,97 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) в размере 79,87 доллара, таким образом скидка на российскую нефть за этот период составила 23,9 доллара за баррель, следует из данных Минфина, опубликованных в телеграм-канале министерства.
«
"Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2023 года составила 55,97 доллара за баррель, или 408,6 доллара за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот период – 79,87 доллара", - говорится в сообщении Минфина.
Месяцем ранее цена Urals составила 51,15 доллара за баррель.
Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.
«
"Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня 2023 года повысится на 1,8 доллара и составит 16,2 доллара за тонну", - говорится в сообщении министерства.
В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 14,4 доллара за тонну.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится на 0,5 доллара и составит 4,8 доллара за тонну, на темные – 16,2 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина составит 4,8 доллара, прямогонного (нафты) – 8,9 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ будет нулевой. Пошлина на кокс составит 1 доллар за тонну.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, который с апреля ограничивает размер дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к эталону - Brent (котировка North Sea Dated) - при расчете нефтяных налогов.
В частности, если нефть Urals в мае будет дешевле эталонной нефти более чем на 31 доллар за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 31 доллар. Аналогичным образом в июне - 28 долларов, а с июля - 25 долларов. А если дисконты на российскую нефть будут меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости Urals.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
СМИ: страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России
12 мая, 07:51
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)BrentUralsНефтьЦены на нефтьЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала