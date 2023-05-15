https://ria.ru/20230515/nauka-1871307000.html

Бессмысленный взлом. В России нашли новый способ защиты данных

Бессмысленный взлом. В России нашли новый способ защиты данных - РИА Новости, 15.05.2023

Бессмысленный взлом. В России нашли новый способ защиты данных

Защитить каналы связи при помощи особенностей квантовой телепортации предложили ученые ДГТУ. По их словам, разработанный алгоритм шифрования позволит... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:00

2023-05-15T09:00

2023-05-15T17:39

наука

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Защитить каналы связи при помощи особенностей квантовой телепортации предложили ученые ДГТУ. По их словам, разработанный алгоритм шифрования позволит значительно усложнить перехват данных, сделав усилия хакеров практически бессмысленными. Результаты исследования опубликованы в Electronics.Квантовая криптография — наука о шифровании и передаче сообщений с помощью объектов квантовой механики, например электронов в токе или фотонов в оптоволокне.Исследователи Донского государственного технического университета (ДГТУ) предложили способ повышения защищенности распространенного протокола ВВ84, который генерирует секретный ключ для шифровки передаваемых данных.По утверждению специалистов вуза, самое главное при создании криптографической программы — соблюдение баланса времени генерации шифра и уровня защищенности. Подключение к существующим квантовым протоколам их модуля не нарушит это равновесие, а, наоборот, позволит при тех же временных затратах увеличить уровень безопасности информации.В основе созданной в ДГТУ системы лежит один из принципов квантовой механики, исходя из которого невозможно создать точную копию квантовой системы без разрушения ее исходника. Такой "перенос" информации о квантовых состояниях частиц на расстояние называется квантовой телепортацией."В рамках классического подхода, в принципе, ничто не запрещает нам, получив сколь угодно полную информацию об объекте, создать другой объект, являющийся точной копией первого. Квантовая же механика запрещает подобное клонирование состояний: невозможно, получив полную информацию о квантовом состоянии, создать второе, точно такое же состояние, не разрушив при этом первое", — рассказала Сафарьян.Для того чтобы не дать подслушать канал связи, ученые ДГТУ предлагают дополнять смысловую часть сообщения бессмысленным для взломщика набором символов.В дальнейшем исследователи под руководством профессора кафедры кибербезопасности информационных систем Ларисы Черкесовой планируют изучить квантовую память фотонов и применить этот эффект для создания шифровок еще более высокого уровня защиты.Донской государственный технический университет — участник программы Минобрнауки "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221129/tusur-1834840807.html

https://ria.ru/20220719/kabel-1803460018.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, донской государственный технический университет, ростов-на-дону