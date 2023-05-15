https://ria.ru/20230515/narkotiki-1871786948.html
В Волгограде девушка умерла после того, как мигрант угостил ее наркотиками
В Волгограде девушка умерла после того, как мигрант угостил ее наркотиками - РИА Новости, 15.05.2023
В Волгограде девушка умерла после того, как мигрант угостил ее наркотиками
Волгоградская полиция задержала мигранта, уговорившего 17-летнюю девушку попробовать наркотики, после чего она скончалась, говорится в сообщении областного... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:42
2023-05-15T11:42
2023-05-15T11:50
россия
волгоградская область
волгоград
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
снг
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ВОЛГОГРАД, 15 мая – РИА Новости. Волгоградская полиция задержала мигранта, уговорившего 17-летнюю девушку попробовать наркотики, после чего она скончалась, говорится в сообщении областного управления СК РФ. По информации ведомства, в ночь на 10 мая 22-летний мигрант, прибывший в Волгоград из одной из стран СНГ, познакомился в баре с тремя девушками, две из которых – несовершеннолетние. Он предложил им попробовать наркотики, которые находились в его номере в гостинице под Волгоградом. Забрав сверток, компания вернулась в город. По данным Следственного комитета, молодой человек уговорил спутниц употребить наркотики, сказав, что после "им будет приятно". Но в итоге, сообщает ведомство, 17-летняя девушка скончалась. "Понимая, что за содеянное он будет привлечен к уголовной ответственности, злоумышленник незамедлительно скрылся с территории Волгоградской области. Благодаря совместной работе следователей СК России и сотрудников полиции, несмотря на принимаемые фигурантом меры конспирации, он был задержан в Астраханской области", - говорится в релизе. В рамках расследования следователи проверят, законно ли находится молодой человек в России.
https://ria.ru/20230505/medali-1869817984.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, волгоградская область, волгоград, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), снг
Россия, Волгоградская область, Волгоград, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), СНГ
В Волгограде девушка умерла после того, как мигрант угостил ее наркотиками
В Волгограде 17-летняя девушка умерла после того, как мигрант угостил ее наркотиками