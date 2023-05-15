https://ria.ru/20230515/napadenie-1871930205.html
В Сербии одна школьница напала на другую с ножом
В Сербии одна школьница напала на другую с ножом - РИА Новости, 15.05.2023
В Сербии одна школьница напала на другую с ножом
Ученица школы в городе Зренянин в Сербии напала с ножом на другую школьницу, еще более юную, и нанесла ей ножевые ранения, передает портал издания "Вечерни... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:33
2023-05-15T16:33
2023-05-15T16:33
в мире
сербия
белград (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870130029_0:70:1800:1083_1920x0_80_0_0_934e1937be8c3d25e7c6b27ad61884d6.jpg
БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. Ученица школы в городе Зренянин в Сербии напала с ножом на другую школьницу, еще более юную, и нанесла ей ножевые ранения, передает портал издания "Вечерни новости". "Девочка 2009 года рождения из школы "Второе октября" нанесла ножом ранения ученице 2010 года рождения из той же школы. Пострадавшая доставлена в центр неотложной помощи", - передает портал со ссылкой на управление полиции города Зренянин. В детской больнице Белграда в понедельник умерла ученица, получившая тяжелые ранения при стрельбе в школе 3 мая, таким образом, число жертв возросло до 10. Нападавшему Косте Кецмановичу формально еще не исполнилось 14 лет (день рождения в июле), официально он 13-летний, и согласно сербскому законодательству, не подлежит уголовной ответственности, поэтому помещен в специальное отделение психиатрии. Его отец задержан за нарушение правил хранения оружия, ведется следствие. Президент Сербии Александр Вучич после происшествия предложил правительству рассмотреть снижение возраста наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет. В ночь на 5 мая в селах муниципалитета Младеновац под Белградом погибли восемь человек, ранены 14. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац, затем был задержан и его отец за незаконное хранение оружия, идёт следствие. Массовые нападения в Сербии подтолкнули власти страны к ужесточению законодательства в области владения и хранения огнестрельным оружием и добровольному сбору его у населения. До 14 мая граждане сдали МВД свыше 13,5 тысяч "стволов", включая пулеметы, автоматы и снайперские винтовки и около 20 тысяч взрывных устройств, в том числе - ручные гранаты, мины и одноразовые гранатометы.
https://ria.ru/20230515/serbiya-1871858078.html
https://ria.ru/20230504/shkola-1869746211.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870130029_132:0:1668:1152_1920x0_80_0_0_007dea2854f7c1e5120876764514e61c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, белград (город)
В мире, Сербия, Белград (город)
В Сербии одна школьница напала на другую с ножом
Вечерни новости: в Сербии одна школьница ранила другую ножом
БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости.
Ученица школы в городе Зренянин в Сербии напала с ножом на другую школьницу, еще более юную, и нанесла ей ножевые ранения, передает портал издания "Вечерни новости
".
"Девочка 2009 года рождения из школы "Второе октября" нанесла ножом ранения ученице 2010 года рождения из той же школы. Пострадавшая доставлена в центр неотложной помощи", - передает портал со ссылкой на управление полиции города Зренянин.
Умерла девочка, раненная при стрельбе в школе в Белграде 3 мая
В детской больнице Белграда в понедельник умерла ученица, получившая тяжелые ранения при стрельбе в школе 3 мая, таким образом, число жертв возросло до 10. Нападавшему Косте Кецмановичу формально еще не исполнилось 14 лет (день рождения в июле), официально он 13-летний, и согласно сербскому законодательству, не подлежит уголовной ответственности, поэтому помещен в специальное отделение психиатрии. Его отец задержан за нарушение правил хранения оружия, ведется следствие.
Президент Сербии Александр Вучич после происшествия предложил правительству рассмотреть снижение возраста наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет.
В ночь на 5 мая в селах муниципалитета Младеновац под Белградом погибли восемь человек, ранены 14. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац, затем был задержан и его отец за незаконное хранение оружия, идёт следствие.
Массовые нападения в Сербии подтолкнули власти страны к ужесточению законодательства в области владения и хранения огнестрельным оружием и добровольному сбору его у населения. До 14 мая граждане сдали МВД свыше 13,5 тысяч "стволов", включая пулеметы, автоматы и снайперские винтовки и около 20 тысяч взрывных устройств, в том числе - ручные гранаты, мины и одноразовые гранатометы.
В Белграде девочка ранила ножом учительницу и ученика, пишут СМИ