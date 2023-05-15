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В Сербии одна школьница напала на другую с ножом - РИА Новости, 15.05.2023
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16:33 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/napadenie-1871930205.html
В Сербии одна школьница напала на другую с ножом
В Сербии одна школьница напала на другую с ножом - РИА Новости, 15.05.2023
В Сербии одна школьница напала на другую с ножом
Ученица школы в городе Зренянин в Сербии напала с ножом на другую школьницу, еще более юную, и нанесла ей ножевые ранения, передает портал издания "Вечерни... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:33
2023-05-15T16:33
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БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. Ученица школы в городе Зренянин в Сербии напала с ножом на другую школьницу, еще более юную, и нанесла ей ножевые ранения, передает портал издания "Вечерни новости". "Девочка 2009 года рождения из школы "Второе октября" нанесла ножом ранения ученице 2010 года рождения из той же школы. Пострадавшая доставлена в центр неотложной помощи", - передает портал со ссылкой на управление полиции города Зренянин. В детской больнице Белграда в понедельник умерла ученица, получившая тяжелые ранения при стрельбе в школе 3 мая, таким образом, число жертв возросло до 10. Нападавшему Косте Кецмановичу формально еще не исполнилось 14 лет (день рождения в июле), официально он 13-летний, и согласно сербскому законодательству, не подлежит уголовной ответственности, поэтому помещен в специальное отделение психиатрии. Его отец задержан за нарушение правил хранения оружия, ведется следствие. Президент Сербии Александр Вучич после происшествия предложил правительству рассмотреть снижение возраста наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет. В ночь на 5 мая в селах муниципалитета Младеновац под Белградом погибли восемь человек, ранены 14. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац, затем был задержан и его отец за незаконное хранение оружия, идёт следствие. Массовые нападения в Сербии подтолкнули власти страны к ужесточению законодательства в области владения и хранения огнестрельным оружием и добровольному сбору его у населения. До 14 мая граждане сдали МВД свыше 13,5 тысяч "стволов", включая пулеметы, автоматы и снайперские винтовки и около 20 тысяч взрывных устройств, в том числе - ручные гранаты, мины и одноразовые гранатометы.
https://ria.ru/20230515/serbiya-1871858078.html
https://ria.ru/20230504/shkola-1869746211.html
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в мире, сербия, белград (город)
В мире, Сербия, Белград (город)
В Сербии одна школьница напала на другую с ножом

Вечерни новости: в Сербии одна школьница ранила другую ножом

© Фото : Министарство унутрашњих послова Републике СрбијеПолиция Сербии
Полиция Сербии - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Министарство унутрашњих послова Републике Србије
Полиция Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. Ученица школы в городе Зренянин в Сербии напала с ножом на другую школьницу, еще более юную, и нанесла ей ножевые ранения, передает портал издания "Вечерни новости".
"Девочка 2009 года рождения из школы "Второе октября" нанесла ножом ранения ученице 2010 года рождения из той же школы. Пострадавшая доставлена в центр неотложной помощи", - передает портал со ссылкой на управление полиции города Зренянин.
Сотрудники полиции Сербии на месте стрельбы в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Умерла девочка, раненная при стрельбе в школе в Белграде 3 мая
Вчера, 13:58
В детской больнице Белграда в понедельник умерла ученица, получившая тяжелые ранения при стрельбе в школе 3 мая, таким образом, число жертв возросло до 10. Нападавшему Косте Кецмановичу формально еще не исполнилось 14 лет (день рождения в июле), официально он 13-летний, и согласно сербскому законодательству, не подлежит уголовной ответственности, поэтому помещен в специальное отделение психиатрии. Его отец задержан за нарушение правил хранения оружия, ведется следствие.
Президент Сербии Александр Вучич после происшествия предложил правительству рассмотреть снижение возраста наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет.
В ночь на 5 мая в селах муниципалитета Младеновац под Белградом погибли восемь человек, ранены 14. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац, затем был задержан и его отец за незаконное хранение оружия, идёт следствие.
Массовые нападения в Сербии подтолкнули власти страны к ужесточению законодательства в области владения и хранения огнестрельным оружием и добровольному сбору его у населения. До 14 мая граждане сдали МВД свыше 13,5 тысяч "стволов", включая пулеметы, автоматы и снайперские винтовки и около 20 тысяч взрывных устройств, в том числе - ручные гранаты, мины и одноразовые гранатометы.
Сотрудники полиции на улицах Белграда - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
В Белграде девочка ранила ножом учительницу и ученика, пишут СМИ
4 мая, 18:16
 
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