Обвинение запросило айдаровцу Мурыге 18 лет колонии строгого режима
Прокурор в Ростове-на-Дону запросил для айдаровца Мурыги 18 лет колонии строгого режима
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗаместитель командира украинского батальона "Айдар" Денис Мурыга в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону
Заместитель командира украинского батальона "Айдар" Денис Мурыга в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая – РИА Новости. Прокурор в ходе заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону запросил 18 лет исправительной колонии строгого режима Денису Мурыге, обвиняемому в участии в незаконном вооруженном формировании - украинском батальоне "Айдар", сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу Дениса Владимировича Мурыгу признать виновным в совершении преступлений и назначить ему... 18 лет исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев", - сказал прокурор в ходе прений сторон.
По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование, батальон "Айдар", прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря батальона на разных территориях. Позже, как сообщал источник РИА Новости, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.
Мурыгу задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство. В начале ноября прошлого года суд приступил к слушанию дела по существу. Подсудимый полностью признал вину.
Ранее Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.