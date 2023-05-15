https://ria.ru/20230515/muryga-1871787932.html

Обвинение запросило айдаровцу Мурыге 18 лет колонии строгого режима

Обвинение запросило айдаровцу Мурыге 18 лет колонии строгого режима - РИА Новости, 15.05.2023

Обвинение запросило айдаровцу Мурыге 18 лет колонии строгого режима

Прокурор в ходе заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону запросил 18 лет исправительной колонии строгого режима Денису Мурыге, обвиняемому в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:46

2023-05-15T11:46

2023-05-15T11:46

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

лисичанск

луганская народная республика

ростов-на-дону

ростовская область

батальон "айдар"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая – РИА Новости. Прокурор в ходе заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону запросил 18 лет исправительной колонии строгого режима Денису Мурыге, обвиняемому в участии в незаконном вооруженном формировании - украинском батальоне "Айдар", сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Прошу Дениса Владимировича Мурыгу признать виновным в совершении преступлений и назначить ему... 18 лет исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев", - сказал прокурор в ходе прений сторон. По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование, батальон "Айдар", прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря батальона на разных территориях. Позже, как сообщал источник РИА Новости, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди. Мурыгу задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство. В начале ноября прошлого года суд приступил к слушанию дела по существу. Подсудимый полностью признал вину. Ранее Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

https://ria.ru/20230117/muryga-1845556459.html

https://ria.ru/20230213/pytki-1851774486.html

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ростовская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, лисичанск, луганская народная республика, ростов-на-дону, ростовская область, батальон "айдар", украина, ситуация в днр и лнр