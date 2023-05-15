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Ефимов: столичный производитель электроники откроет новый цех в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 15.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:18 15.05.2023 (обновлено: 14:25 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/moskva-1871762456.html
Ефимов: столичный производитель электроники откроет новый цех в ОЭЗ Москвы
Ефимов: столичный производитель электроники откроет новый цех в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 15.05.2023
Ефимов: столичный производитель электроники откроет новый цех в ОЭЗ Москвы
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – компания "Цифровые технологии безопасности" – вводит в эксплуатацию производственный комплекс по... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:18
2023-05-15T14:25
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – компания "Цифровые технологии безопасности" – вводит в эксплуатацию производственный комплекс по выпуску печатных плат, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Цех по производству печатных плат и монтажно-сборочное производство займет основную часть здания площадью почти 15 тысяч квадратных метров на площадке "Алабушево" особой экономической зоны столицы. В ближайшее время на предприятии приступят к монтажу оборудования и наладке технологических процессов. На производстве создадут около 200 новых рабочих мест, трудоустроиться туда смогут в том числе выпускники местных высших учебных заведений и колледжей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.На новом высокотехнологичном производстве будут выпускать печатные платы для оборудования, применяемого ведущими отраслями электроники: телекоммуникационной, автомобильной, медицинской, а также светодиодной техники, потребительской и промышленной электроники. Первую партию продукции планируют выпустить летом 2023 года, уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики.Инвестором проекта является компаний "Резонит", в состав которой входит предприятие "Цифровые технологии безопасности"."Мы стремимся предоставить нашим заказчикам преимущество за счет беспрецедентного сокращения сроков и стоимости выведения новых изделий на рынок. Принципиально важно, что запуск нового завода позволит расширить производственные мощности не только группе "Резонит". После выхода на полною мощность комплекс может на четверть увеличить общероссийские показатели по объему производства печатных плат и сможет претендовать на статус крупнейшей площадки по изготовлению данной продукции в стране", – сказал основатель группы компаний "Резонит" Андрей Кучерявый.
https://ria.ru/20230514/pererabotka-1871597155.html
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владимир ефимов (правительство москвы)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: столичный производитель электроники откроет новый цех в ОЭЗ Москвы

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – компания "Цифровые технологии безопасности" – вводит в эксплуатацию производственный комплекс по выпуску печатных плат, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Цех по производству печатных плат и монтажно-сборочное производство займет основную часть здания площадью почти 15 тысяч квадратных метров на площадке "Алабушево" особой экономической зоны столицы. В ближайшее время на предприятии приступят к монтажу оборудования и наладке технологических процессов. На производстве создадут около 200 новых рабочих мест, трудоустроиться туда смогут в том числе выпускники местных высших учебных заведений и колледжей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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14 мая, 09:30
На новом высокотехнологичном производстве будут выпускать печатные платы для оборудования, применяемого ведущими отраслями электроники: телекоммуникационной, автомобильной, медицинской, а также светодиодной техники, потребительской и промышленной электроники. Первую партию продукции планируют выпустить летом 2023 года, уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики.
Инвестором проекта является компаний "Резонит", в состав которой входит предприятие "Цифровые технологии безопасности".
"Мы стремимся предоставить нашим заказчикам преимущество за счет беспрецедентного сокращения сроков и стоимости выведения новых изделий на рынок. Принципиально важно, что запуск нового завода позволит расширить производственные мощности не только группе "Резонит". После выхода на полною мощность комплекс может на четверть увеличить общероссийские показатели по объему производства печатных плат и сможет претендовать на статус крупнейшей площадки по изготовлению данной продукции в стране", – сказал основатель группы компаний "Резонит" Андрей Кучерявый.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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