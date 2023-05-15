https://ria.ru/20230515/moldaviya-1871827461.html
Эксперт предположил, к чему приведет конфронтация Молдавии с СНГ
Эксперт предположил, к чему приведет конфронтация Молдавии с СНГ - РИА Новости, 15.05.2023
Эксперт предположил, к чему приведет конфронтация Молдавии с СНГ
Усиление конфронтации Молдавии с СНГ грозит осложнением отношений Кишинева с Приднестровьем и Гагаузией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:20
2023-05-15T13:20
2023-05-15T13:20
в мире
молдавия
гагаузия
россия
приднестровская молдавская республика
снг
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ТИРАСПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Усиление конфронтации Молдавии с СНГ грозит осложнением отношений Кишинева с Приднестровьем и Гагаузией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики, политолог Андрей Сафонов. По словам эксперта, то, что Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ, "является частичной реакцией на победу пророссийских сил на выборах башкана Гагаузии 14 мая". Сафонов напомнил, что в 2014 году в Гагаузии был проведён всенародный референдум, на котором граждане высказались за дружбу с Россией и евразийский проект. Ранее спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, гагаузия, россия, приднестровская молдавская республика, снг
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Приднестровская Молдавская Республика, СНГ
Эксперт предположил, к чему приведет конфронтация Молдавии с СНГ
Политолог Сафонов: конфронтация Молдавии с СНГ осложнит связи Кишинева с ПМР и Гагаузией
ТИРАСПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Усиление конфронтации Молдавии с СНГ грозит осложнением отношений Кишинева с Приднестровьем и Гагаузией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики, политолог Андрей Сафонов.
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"Усиление конфронтации руководства Молдовы с СНГ грозит осложнением отношений с Приднестровьем и Гагаузией, которые не намерены рвать связи с Россией, Содружеством и евразийским интеграционным проектом", - отметил Сафонов.
По словам эксперта, то, что Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ, "является частичной реакцией на победу пророссийских сил на выборах башкана Гагаузии 14 мая". Сафонов напомнил, что в 2014 году в Гагаузии был проведён всенародный референдум, на котором граждане высказались за дружбу с Россией и евразийский проект.
«
"Логичным со стороны России выглядело бы теперь развитие прямых отношений по всем направлениям с Тирасполем и Комратом", - сказал эксперт.
Ранее спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Роковой выбор. Молдавия идет к гражданской войне