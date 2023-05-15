https://ria.ru/20230515/moldaviya-1871827461.html

Эксперт предположил, к чему приведет конфронтация Молдавии с СНГ

Эксперт предположил, к чему приведет конфронтация Молдавии с СНГ - РИА Новости, 15.05.2023

Эксперт предположил, к чему приведет конфронтация Молдавии с СНГ

Усиление конфронтации Молдавии с СНГ грозит осложнением отношений Кишинева с Приднестровьем и Гагаузией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:20

2023-05-15T13:20

2023-05-15T13:20

в мире

молдавия

гагаузия

россия

приднестровская молдавская республика

снг

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ТИРАСПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Усиление конфронтации Молдавии с СНГ грозит осложнением отношений Кишинева с Приднестровьем и Гагаузией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики, политолог Андрей Сафонов. По словам эксперта, то, что Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ, "является частичной реакцией на победу пророссийских сил на выборах башкана Гагаузии 14 мая". Сафонов напомнил, что в 2014 году в Гагаузии был проведён всенародный референдум, на котором граждане высказались за дружбу с Россией и евразийский проект. Ранее спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

молдавия

гагаузия

россия

приднестровская молдавская республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, гагаузия, россия, приднестровская молдавская республика, снг