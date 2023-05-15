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Глава военного комитета НАТО прибыл в Кишинев

Глава военного комитета НАТО прибыл в Кишинев - РИА Новости, 15.05.2023

Глава военного комитета НАТО прибыл в Кишинев

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр прибыл с официальным визитом в Кишинев, сообщила пресс-служба министерства обороны Молдавии. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:37

2023-05-15T12:37

2023-05-15T12:59

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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр прибыл с официальным визитом в Кишинев, сообщила пресс-служба министерства обороны Молдавии. В рамках визита адмирал Бауэр проведет рабочие встречи с руководством министерства обороны и генштаба, должностными лицами, а также с представителями парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, нато