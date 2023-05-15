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Глава военного комитета НАТО прибыл в Кишинев - РИА Новости, 15.05.2023
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12:37 15.05.2023 (обновлено: 12:59 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/moldaviya-1871806864.html
Глава военного комитета НАТО прибыл в Кишинев
Глава военного комитета НАТО прибыл в Кишинев - РИА Новости, 15.05.2023
Глава военного комитета НАТО прибыл в Кишинев
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр прибыл с официальным визитом в Кишинев, сообщила пресс-служба министерства обороны Молдавии. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:37
2023-05-15T12:59
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр прибыл с официальным визитом в Кишинев, сообщила пресс-служба министерства обороны Молдавии. В рамках визита адмирал Бауэр проведет рабочие встречи с руководством министерства обороны и генштаба, должностными лицами, а также с представителями парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
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в мире, молдавия, кишинев, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, НАТО
Глава военного комитета НАТО прибыл в Кишинев

Минобороны Молдавии: глава военного комитета НАТО адмирал Бауэр прибыл с визитом в Кишинев

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр прибыл с официальным визитом в Кишинев, сообщила пресс-служба министерства обороны Молдавии.
«
"Делегация во главе с председателем Военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) адмиралом Робертом Бауэром находится с официальным визитом в Кишиневе с 15 по 17 мая", - сообщается на сайте Минобороны.
В рамках визита адмирал Бауэр проведет рабочие встречи с руководством министерства обороны и генштаба, должностными лицами, а также с представителями парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор".
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
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