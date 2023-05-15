Глава военного комитета НАТО прибыл в Кишинев
Минобороны Молдавии: глава военного комитета НАТО адмирал Бауэр прибыл с визитом в Кишинев
© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр прибыл с официальным визитом в Кишинев, сообщила пресс-служба министерства обороны Молдавии.
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"Делегация во главе с председателем Военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) адмиралом Робертом Бауэром находится с официальным визитом в Кишиневе с 15 по 17 мая", - сообщается на сайте Минобороны.
В рамках визита адмирал Бауэр проведет рабочие встречи с руководством министерства обороны и генштаба, должностными лицами, а также с представителями парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор".
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.