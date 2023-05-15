Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии заявили, что страна намерена выйти из МПА СНГ - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 15.05.2023 (обновлено: 09:22 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/moldaviya-1871743445.html
В Молдавии заявили, что страна намерена выйти из МПА СНГ
В Молдавии заявили, что страна намерена выйти из МПА СНГ - РИА Новости, 15.05.2023
В Молдавии заявили, что страна намерена выйти из МПА СНГ
Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ, заявил спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:08
2023-05-15T09:22
в мире
молдавия
снг
игорь гросу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860762819_0:63:3244:1888_1920x0_80_0_0_c82b701ea1a8a202dc43ee1d3851d21f.jpg
КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ, заявил спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу."В качестве председателя парламента, после многочисленных разговоров с народом, с представителями партии, с президентом и правительством сообщаю, что мы решили принять решение о выходе из МПА СНГ. Это первый шаг, на уровне правительства и парламента мы предпримем и другие шаги", - заявил Гросу на брифинге.Он отметил, что у Молдавии на сегодняшний день нет общих границ с СНГ. Гросу заявил, что членство в СНГ не помогло Молдавии решить насущные проблемы, никак не отразилось на урегулировании приднестровского конфликта и не помогает в экономике."На следующем заседании постоянного бюро парламента я выдвину предложение премьеру Дорину Речану денонсировать соглашение о присоединении Молдавии к Межпарламентской ассамблее СНГ. Затем мы одобрим это в парламенте", - подчеркнул Гросу.Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Парламент Молдавии в четверг проголосовал в окончательном чтении за денонсацию соглашения с СНГ о беспрепятственной деятельности в республике межгосударственной телерадиокомпании "Мир", заявил спикер парламента Игорь Гросу. Инициатором законопроекта о выходе Молдавии из соглашения является лично президент страны Майя Санду. Ранее правительство Молдавии выступило с предложением о прекращении участия в межгосударственной телерадиокомпании "Мир", одним из 10 учредителей которой она является. В начале апреля кабмин официально принял решение о прекращении финансирования телеканала под предлогом "продвижения пропаганды", фактически же финансирование было прервано еще с апреля прошлого года. Решение о денонсации соглашения вступит в силу через 12 месяцев с момента окончательного утверждения.Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношения с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств.
https://ria.ru/20230513/moldaviya-1871524565.html
https://ria.ru/20230511/uzun-1870964117.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860762819_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_455f7e9dacbc5124324c84da9b6c4209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, снг, игорь гросу
В мире, Молдавия, СНГ, Игорь Гросу
В Молдавии заявили, что страна намерена выйти из МПА СНГ

Глава парламента Молдавии Гросу заявил, что страна намерена выйти из МПА СНГ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ, заявил спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
"В качестве председателя парламента, после многочисленных разговоров с народом, с представителями партии, с президентом и правительством сообщаю, что мы решили принять решение о выходе из МПА СНГ. Это первый шаг, на уровне правительства и парламента мы предпримем и другие шаги", - заявил Гросу на брифинге.
Сторонники молдавской оппозиционной партии Шор в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Румыния хочет поскорее составить список "дестабилизирующих Молдавию" людей
13 мая, 16:47
Он отметил, что у Молдавии на сегодняшний день нет общих границ с СНГ. Гросу заявил, что членство в СНГ не помогло Молдавии решить насущные проблемы, никак не отразилось на урегулировании приднестровского конфликта и не помогает в экономике.
"На следующем заседании постоянного бюро парламента я выдвину предложение премьеру Дорину Речану денонсировать соглашение о присоединении Молдавии к Межпарламентской ассамблее СНГ. Затем мы одобрим это в парламенте", - подчеркнул Гросу.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Парламент Молдавии в четверг проголосовал в окончательном чтении за денонсацию соглашения с СНГ о беспрепятственной деятельности в республике межгосударственной телерадиокомпании "Мир", заявил спикер парламента Игорь Гросу. Инициатором законопроекта о выходе Молдавии из соглашения является лично президент страны Майя Санду. Ранее правительство Молдавии выступило с предложением о прекращении участия в межгосударственной телерадиокомпании "Мир", одним из 10 учредителей которой она является. В начале апреля кабмин официально принял решение о прекращении финансирования телеканала под предлогом "продвижения пропаганды", фактически же финансирование было прервано еще с апреля прошлого года. Решение о денонсации соглашения вступит в силу через 12 месяцев с момента окончательного утверждения.
Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношения с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств.
Григорий Узун - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Григорий Узун: только партнерство с Россией спасет экономику Молдавии
11 мая, 13:00
 
В миреМолдавияСНГИгорь Гросу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала