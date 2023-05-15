https://ria.ru/20230515/moldaviya-1871743445.html

В Молдавии заявили, что страна намерена выйти из МПА СНГ

В Молдавии заявили, что страна намерена выйти из МПА СНГ - РИА Новости, 15.05.2023

В Молдавии заявили, что страна намерена выйти из МПА СНГ

Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ, заявил спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:08

2023-05-15T09:08

2023-05-15T09:22

в мире

молдавия

снг

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ, заявил спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу."В качестве председателя парламента, после многочисленных разговоров с народом, с представителями партии, с президентом и правительством сообщаю, что мы решили принять решение о выходе из МПА СНГ. Это первый шаг, на уровне правительства и парламента мы предпримем и другие шаги", - заявил Гросу на брифинге.Он отметил, что у Молдавии на сегодняшний день нет общих границ с СНГ. Гросу заявил, что членство в СНГ не помогло Молдавии решить насущные проблемы, никак не отразилось на урегулировании приднестровского конфликта и не помогает в экономике."На следующем заседании постоянного бюро парламента я выдвину предложение премьеру Дорину Речану денонсировать соглашение о присоединении Молдавии к Межпарламентской ассамблее СНГ. Затем мы одобрим это в парламенте", - подчеркнул Гросу.Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Парламент Молдавии в четверг проголосовал в окончательном чтении за денонсацию соглашения с СНГ о беспрепятственной деятельности в республике межгосударственной телерадиокомпании "Мир", заявил спикер парламента Игорь Гросу. Инициатором законопроекта о выходе Молдавии из соглашения является лично президент страны Майя Санду. Ранее правительство Молдавии выступило с предложением о прекращении участия в межгосударственной телерадиокомпании "Мир", одним из 10 учредителей которой она является. В начале апреля кабмин официально принял решение о прекращении финансирования телеканала под предлогом "продвижения пропаганды", фактически же финансирование было прервано еще с апреля прошлого года. Решение о денонсации соглашения вступит в силу через 12 месяцев с момента окончательного утверждения.Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношения с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств.

https://ria.ru/20230513/moldaviya-1871524565.html

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в мире, молдавия, снг, игорь гросу