Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми
Минтруд предложил считать многодетными семьями те, где воспитываются трое и более детей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСемья с детьми переходит улицу по пешеходному переходу
Семья с детьми переходит улицу по пешеходному переходу. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Минтруд предлагает считать многодетными семьями те, где воспитываются не менее трех несовершеннолетних детей, заявила заместитель директора департамента демографической и семейной политики Елена Семенова на круглом столе в Госдуме.
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"Считаем, что действительно нужно определить единый подход к установлению статуса, гарантии многодетным семьям. Полагаем правильным, если будет определено, что многодетная семья — это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой", — сказала она.
По словам Семеновой, было бы также правильно дать регионам право расширять категории семей, которые относятся к многодетным.
В марте премьер-министр Михаил Мишустин предложил уточнить понятие многодетных семей. Сейчас местные законы определяют их по-разному: в некоторых регионах это семья с тремя детьми, в некоторых многодетной считают семью с пятью детьми. Как сообщала первый заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи Татьяна Буцкая, работа над единым статусом многодетной семьи на федеральном уровне уже ведется. При этом она подчеркнула, что, устанавливая количество детей, определяющее статус такой семьи, важно не ущемить их в правах.