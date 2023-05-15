Рейтинг@Mail.ru
Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 15.05.2023 (обновлено: 13:39 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/mnogodetnye-1871825776.html
Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми
Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми - РИА Новости, 15.05.2023
Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми
Минтруд предлагает считать многодетными семьями те, где воспитываются не менее трех несовершеннолетних детей, заявила заместитель директора департамента... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:15
2023-05-15T13:39
общество
россия
елена семенова
госдума рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820504951_0:144:3386:2048_1920x0_80_0_0_28bf0f053dc784e398821128788721e6.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Минтруд предлагает считать многодетными семьями те, где воспитываются не менее трех несовершеннолетних детей, заявила заместитель директора департамента демографической и семейной политики Елена Семенова на круглом столе в Госдуме. По словам Семеновой, было бы также правильно дать регионам право расширять категории семей, которые относятся к многодетным. В марте премьер-министр Михаил Мишустин предложил уточнить понятие многодетных семей. Сейчас местные законы определяют их по-разному: в некоторых регионах это семья с тремя детьми, в некоторых многодетной считают семью с пятью детьми. Как сообщала первый заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи Татьяна Буцкая, работа над единым статусом многодетной семьи на федеральном уровне уже ведется. При этом она подчеркнула, что, устанавливая количество детей, определяющее статус такой семьи, важно не ущемить их в правах.
https://ria.ru/20230515/semi-1871291593.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820504951_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_7cc175fdd739ebad568a2c0eb9d03e77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, елена семенова, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Елена Семенова, Госдума РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми

Минтруд предложил считать многодетными семьями те, где воспитываются трое и более детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСемья с детьми переходит улицу по пешеходному переходу
Семья с детьми переходит улицу по пешеходному переходу - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Семья с детьми переходит улицу по пешеходному переходу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Минтруд предлагает считать многодетными семьями те, где воспитываются не менее трех несовершеннолетних детей, заявила заместитель директора департамента демографической и семейной политики Елена Семенова на круглом столе в Госдуме.
«

"Считаем, что действительно нужно определить единый подход к установлению статуса, гарантии многодетным семьям. Полагаем правильным, если будет определено, что многодетная семья — это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой", — сказала она.

По словам Семеновой, было бы также правильно дать регионам право расширять категории семей, которые относятся к многодетным.
В марте премьер-министр Михаил Мишустин предложил уточнить понятие многодетных семей. Сейчас местные законы определяют их по-разному: в некоторых регионах это семья с тремя детьми, в некоторых многодетной считают семью с пятью детьми. Как сообщала первый заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи Татьяна Буцкая, работа над единым статусом многодетной семьи на федеральном уровне уже ведется. При этом она подчеркнула, что, устанавливая количество детей, определяющее статус такой семьи, важно не ущемить их в правах.
Семья отдыхает у берега реки - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Международный день семей
Вчера, 02:03
 
ОбществоРоссияЕлена СеменоваГосдума РФМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала