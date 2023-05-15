https://ria.ru/20230515/mnogodetnye-1871825776.html

Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми

Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми - РИА Новости, 15.05.2023

Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми

Минтруд предлагает считать многодетными семьями те, где воспитываются не менее трех несовершеннолетних детей, заявила заместитель директора департамента... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:15

2023-05-15T13:15

2023-05-15T13:39

общество

россия

елена семенова

госдума рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Минтруд предлагает считать многодетными семьями те, где воспитываются не менее трех несовершеннолетних детей, заявила заместитель директора департамента демографической и семейной политики Елена Семенова на круглом столе в Госдуме. По словам Семеновой, было бы также правильно дать регионам право расширять категории семей, которые относятся к многодетным. В марте премьер-министр Михаил Мишустин предложил уточнить понятие многодетных семей. Сейчас местные законы определяют их по-разному: в некоторых регионах это семья с тремя детьми, в некоторых многодетной считают семью с пятью детьми. Как сообщала первый заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи Татьяна Буцкая, работа над единым статусом многодетной семьи на федеральном уровне уже ведется. При этом она подчеркнула, что, устанавливая количество детей, определяющее статус такой семьи, важно не ущемить их в правах.

https://ria.ru/20230515/semi-1871291593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, елена семенова, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)