https://ria.ru/20230323/semya-1860085784.html

Мишустин предложил уточнить понятие многодетных семей

Мишустин предложил уточнить понятие многодетных семей - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин предложил уточнить понятие многодетных семей

Мишустин предлагает уточнить понятие многодетных семей, но важно решить вопрос финансирования. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:47

2023-03-23T14:47

2023-03-23T15:02

общество

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мишустин предлагает уточнить понятие многодетных семей, но важно решить вопрос финансирования.В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Нужно сейчас подойти, чтобы установить единое понятие многодетной семьи , которое однозначно трактовалось как в регионах, так и в федеральной структуре, но здесь есть нюансы. Какие это нюансы? Это расходы бюджета. Понятно, да, что мы должны просто аккуратно все посмотреть", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.По его словам, правительство, в частности Минтруд, сейчас такие возможности рассматривает."Это возможности, которые потом надо будет скорректировать в указе президента, но они будут нести расходные обязательства. Что это такое? Это соответственно многодетные семьи сегодня уже имеют право на семейную ипотеку, соответственно там 6%, выплаты по 450 тысяч рублей для погашений ипотеки, бесплатные проезды, по-моему, выделение бесплатных земельных участков, если я правильно помню; прием детей в учреждения, в садики, по-моему, в приоритете. Мы просто аккуратно все посмотрим", - рассказал глава кабмина и добавил, что поддерживает определение многодетной семьи.

https://ria.ru/20230320/deti-1859036912.html

https://ria.ru/20230205/semya-1849869883.html

россия

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общество, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия