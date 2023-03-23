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Мишустин предложил уточнить понятие многодетных семей - РИА Новости, 23.03.2023
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14:47 23.03.2023 (обновлено: 15:02 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/semya-1860085784.html
Мишустин предложил уточнить понятие многодетных семей
Мишустин предложил уточнить понятие многодетных семей - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин предложил уточнить понятие многодетных семей
Мишустин предлагает уточнить понятие многодетных семей, но важно решить вопрос финансирования. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:47
2023-03-23T15:02
общество
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мишустин предлагает уточнить понятие многодетных семей, но важно решить вопрос финансирования.В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Нужно сейчас подойти, чтобы установить единое понятие многодетной семьи , которое однозначно трактовалось как в регионах, так и в федеральной структуре, но здесь есть нюансы. Какие это нюансы? Это расходы бюджета. Понятно, да, что мы должны просто аккуратно все посмотреть", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.По его словам, правительство, в частности Минтруд, сейчас такие возможности рассматривает."Это возможности, которые потом надо будет скорректировать в указе президента, но они будут нести расходные обязательства. Что это такое? Это соответственно многодетные семьи сегодня уже имеют право на семейную ипотеку, соответственно там 6%, выплаты по 450 тысяч рублей для погашений ипотеки, бесплатные проезды, по-моему, выделение бесплатных земельных участков, если я правильно помню; прием детей в учреждения, в садики, по-моему, в приоритете. Мы просто аккуратно все посмотрим", - рассказал глава кабмина и добавил, что поддерживает определение многодетной семьи.
https://ria.ru/20230320/deti-1859036912.html
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общество, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия
Общество, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия
Мишустин предложил уточнить понятие многодетных семей

Мишустин предложил уточнить понятие многодетных семей и решить вопрос финансирования

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мишустин предлагает уточнить понятие многодетных семей, но важно решить вопрос финансирования.
В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
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"Нужно сейчас подойти, чтобы установить единое понятие многодетной семьи , которое однозначно трактовалось как в регионах, так и в федеральной структуре, но здесь есть нюансы. Какие это нюансы? Это расходы бюджета. Понятно, да, что мы должны просто аккуратно все посмотреть", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.
По его словам, правительство, в частности Минтруд, сейчас такие возможности рассматривает.
"Это возможности, которые потом надо будет скорректировать в указе президента, но они будут нести расходные обязательства. Что это такое? Это соответственно многодетные семьи сегодня уже имеют право на семейную ипотеку, соответственно там 6%, выплаты по 450 тысяч рублей для погашений ипотеки, бесплатные проезды, по-моему, выделение бесплатных земельных участков, если я правильно помню; прием детей в учреждения, в садики, по-моему, в приоритете. Мы просто аккуратно все посмотрим", - рассказал глава кабмина и добавил, что поддерживает определение многодетной семьи.
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ОбществоМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуРоссия
 
 
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