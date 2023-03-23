https://ria.ru/20230323/semya-1860085784.html
Мишустин предложил уточнить понятие многодетных семей
Мишустин предложил уточнить понятие многодетных семей - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин предложил уточнить понятие многодетных семей
Мишустин предлагает уточнить понятие многодетных семей, но важно решить вопрос финансирования. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:47
2023-03-23T14:47
2023-03-23T15:02
общество
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860063347_0:40:2941:1695_1920x0_80_0_0_fa902c3ecb3384b2573ab7245b710e1e.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мишустин предлагает уточнить понятие многодетных семей, но важно решить вопрос финансирования.В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Нужно сейчас подойти, чтобы установить единое понятие многодетной семьи , которое однозначно трактовалось как в регионах, так и в федеральной структуре, но здесь есть нюансы. Какие это нюансы? Это расходы бюджета. Понятно, да, что мы должны просто аккуратно все посмотреть", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.По его словам, правительство, в частности Минтруд, сейчас такие возможности рассматривает."Это возможности, которые потом надо будет скорректировать в указе президента, но они будут нести расходные обязательства. Что это такое? Это соответственно многодетные семьи сегодня уже имеют право на семейную ипотеку, соответственно там 6%, выплаты по 450 тысяч рублей для погашений ипотеки, бесплатные проезды, по-моему, выделение бесплатных земельных участков, если я правильно помню; прием детей в учреждения, в садики, по-моему, в приоритете. Мы просто аккуратно все посмотрим", - рассказал глава кабмина и добавил, что поддерживает определение многодетной семьи.
https://ria.ru/20230320/deti-1859036912.html
https://ria.ru/20230205/semya-1849869883.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860063347_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_fb9091e2a9652296d80d3be5e6708968.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия
Общество, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия
Мишустин предложил уточнить понятие многодетных семей
Мишустин предложил уточнить понятие многодетных семей и решить вопрос финансирования
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мишустин предлагает уточнить понятие многодетных семей, но важно решить вопрос финансирования.
В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ
за 2022 год.
Омбудсмен рассказала о приемных детях с Донбасса в московских семьях
"Нужно сейчас подойти, чтобы установить единое понятие многодетной семьи , которое однозначно трактовалось как в регионах, так и в федеральной структуре, но здесь есть нюансы. Какие это нюансы? Это расходы бюджета. Понятно, да, что мы должны просто аккуратно все посмотреть", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.
По его словам, правительство, в частности Минтруд, сейчас такие возможности рассматривает.
"Это возможности, которые потом надо будет скорректировать в указе президента, но они будут нести расходные обязательства. Что это такое? Это соответственно многодетные семьи сегодня уже имеют право на семейную ипотеку, соответственно там 6%, выплаты по 450 тысяч рублей для погашений ипотеки, бесплатные проезды, по-моему, выделение бесплатных земельных участков, если я правильно помню; прием детей в учреждения, в садики, по-моему, в приоритете. Мы просто аккуратно все посмотрим", - рассказал глава кабмина и добавил, что поддерживает определение многодетной семьи.
Многодетной семье из Запорожской области подарили автомобиль