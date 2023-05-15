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Минкульт объяснил передачу раки Невского из Эрмитажа РПЦ - РИА Новости, 15.05.2023
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Культура
 
18:16 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/ministerstvo-1871960699.html
Минкульт объяснил передачу раки Невского из Эрмитажа РПЦ
Минкульт объяснил передачу раки Невского из Эрмитажа РПЦ - РИА Новости, 15.05.2023
Минкульт объяснил передачу раки Невского из Эрмитажа РПЦ
Минкульт прокомментировал возвращение раки святого благоверного князя Александра Невского в стены Троицкого собора Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга из... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:16
2023-05-15T18:16
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Минкульт прокомментировал возвращение раки святого благоверного князя Александра Невского в стены Троицкого собора Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга из Эрмитажа.Ведомство продолжит "следить за неукоснительным соблюдением мер сохранности выдающегося шедевра русского искусства XVIII века", уточнили в пресс-службе Министерства культуры. Возвращение раки в Лавру проведут в два этапа. Первый — включает перенесение в Троицкий собор деревянных элементов памятника. Его планируют завершить 12 сентября 2023 года. На втором этапе перевезут саму серебряную раку, в которую будут возвращены мощи святого благоверного князя. По планам, перенесение раки завершат до конца 2023 года. Мемориальный комплекс установят в Благовещенской церкви.Этим этапам "будет предшествовать обеспечение температурно-влажностного режима в Троицком соборе и других вопросов сохранения памятника, в том числе, от чрезмерной антропогенной нагрузки. Режимы посещения собора и специальные технические условия по сохранению раки будут согласованы с экспертами", говорят в пресс-службе.Кроме того, указывается, что не идет речи "об отчуждении раки из музейного фонда России". Объект передается РПЦ во временное пользование на 49 лет. Эксперты будут проводить регулярные проверки памятника для мониторинга его сохранности. Серебряную раку для мощей Александра Невского изготовили по указанию дочери Петра I, императрицы Елизаветы Петровны, и установили в Александро-Невском монастыре в 1750 году. Оформление всего ансамбля завершили в 1752 году.Мощи изъяли из раки в 1922 году. Памятник передали в Государственный Эрмитаж. Сотрудники институции несколько раз спасали его от уничтожения. В 2011 — 2019 годах провели масштабную реставрацию. О передачи раки Александра Невского РПЦ стало известно вчера, 14 мая.
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новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Минкульт объяснил передачу раки Невского из Эрмитажа РПЦ

Минкульт объяснил возвращение раки Невского из Эрмитажа в Троицкий собор

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Минкульт прокомментировал возвращение раки святого благоверного князя Александра Невского в стены Троицкого собора Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга из Эрмитажа.
Ведомство продолжит "следить за неукоснительным соблюдением мер сохранности выдающегося шедевра русского искусства XVIII века", уточнили в пресс-службе Министерства культуры.
Возвращение раки в Лавру проведут в два этапа. Первый — включает перенесение в Троицкий собор деревянных элементов памятника. Его планируют завершить 12 сентября 2023 года.
На втором этапе перевезут саму серебряную раку, в которую будут возвращены мощи святого благоверного князя. По планам, перенесение раки завершат до конца 2023 года. Мемориальный комплекс установят в Благовещенской церкви.
Этим этапам "будет предшествовать обеспечение температурно-влажностного режима в Троицком соборе и других вопросов сохранения памятника, в том числе, от чрезмерной антропогенной нагрузки. Режимы посещения собора и специальные технические условия по сохранению раки будут согласованы с экспертами", говорят в пресс-службе.
Кроме того, указывается, что не идет речи "об отчуждении раки из музейного фонда России". Объект передается РПЦ во временное пользование на 49 лет. Эксперты будут проводить регулярные проверки памятника для мониторинга его сохранности.
Серебряную раку для мощей Александра Невского изготовили по указанию дочери Петра I, императрицы Елизаветы Петровны, и установили в Александро-Невском монастыре в 1750 году. Оформление всего ансамбля завершили в 1752 году.
Мощи изъяли из раки в 1922 году. Памятник передали в Государственный Эрмитаж. Сотрудники институции несколько раз спасали его от уничтожения. В 2011 — 2019 годах провели масштабную реставрацию.
О передачи раки Александра Невского РПЦ стало известно вчера, 14 мая.
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