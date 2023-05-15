https://ria.ru/20230515/ministerstvo-1871960699.html

Минкульт объяснил передачу раки Невского из Эрмитажа РПЦ

Минкульт объяснил передачу раки Невского из Эрмитажа РПЦ - РИА Новости, 15.05.2023

Минкульт объяснил передачу раки Невского из Эрмитажа РПЦ

Минкульт прокомментировал возвращение раки святого благоверного князя Александра Невского в стены Троицкого собора Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга из... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:16

2023-05-15T18:16

2023-05-15T18:16

культура

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Минкульт прокомментировал возвращение раки святого благоверного князя Александра Невского в стены Троицкого собора Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга из Эрмитажа.Ведомство продолжит "следить за неукоснительным соблюдением мер сохранности выдающегося шедевра русского искусства XVIII века", уточнили в пресс-службе Министерства культуры. Возвращение раки в Лавру проведут в два этапа. Первый — включает перенесение в Троицкий собор деревянных элементов памятника. Его планируют завершить 12 сентября 2023 года. На втором этапе перевезут саму серебряную раку, в которую будут возвращены мощи святого благоверного князя. По планам, перенесение раки завершат до конца 2023 года. Мемориальный комплекс установят в Благовещенской церкви.Этим этапам "будет предшествовать обеспечение температурно-влажностного режима в Троицком соборе и других вопросов сохранения памятника, в том числе, от чрезмерной антропогенной нагрузки. Режимы посещения собора и специальные технические условия по сохранению раки будут согласованы с экспертами", говорят в пресс-службе.Кроме того, указывается, что не идет речи "об отчуждении раки из музейного фонда России". Объект передается РПЦ во временное пользование на 49 лет. Эксперты будут проводить регулярные проверки памятника для мониторинга его сохранности. Серебряную раку для мощей Александра Невского изготовили по указанию дочери Петра I, императрицы Елизаветы Петровны, и установили в Александро-Невском монастыре в 1750 году. Оформление всего ансамбля завершили в 1752 году.Мощи изъяли из раки в 1922 году. Памятник передали в Государственный Эрмитаж. Сотрудники институции несколько раз спасали его от уничтожения. В 2011 — 2019 годах провели масштабную реставрацию. О передачи раки Александра Невского РПЦ стало известно вчера, 14 мая.

https://ria.ru/20230511/ikony-1870836472.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)