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В Москве обновят вагоны поездов на Замоскворецкой ветке метро - РИА Новости, 15.05.2023
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16:52 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/metro-1871937841.html
В Москве обновят вагоны поездов на Замоскворецкой ветке метро
В Москве обновят вагоны поездов на Замоскворецкой ветке метро - РИА Новости, 15.05.2023
В Москве обновят вагоны поездов на Замоскворецкой ветке метро
Более 80 новых вагонов поездов появится на Замоскворецкой линии метро Москвы к 2024-2025 годам, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:52
2023-05-15T16:52
общество
москва
максим ликсутов
московский метрополитен
россия
технологии
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 80 новых вагонов поездов появится на Замоскворецкой линии метро Москвы к 2024-2025 годам, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что сотни новейших высокотехнологичных поездов поставят на рельсы московского метро уже в ближайшие годы, из них часть пойдет на Замоскворецкую линию, которая является одной из старейших, протяженных и популярных линий в столичной подземке. "У нас Замоскворецкая линия метро. Не так давно Сергей Семенович открыл перегон "Царицыно", который мы в такие рекордные сроки, за 6 месяцев, совершенно перестроили. Это новый тоннель, который прослужит много десятилетий вперед. Теперь это надежная, проверенная уже инфраструктура. И на Замоскворецкой линии в 2024–2025 годах придет более 80 новых вагонов поездов", - сказал Ликсутов в эфире телеканала Москва 24. Кроме того, заммэра отметил, что сейчас специалисты занимаются разработкой модели "Поезд 2030".
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общество, москва, максим ликсутов , московский метрополитен, россия, технологии
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Московский метрополитен, Россия, Технологии
В Москве обновят вагоны поездов на Замоскворецкой ветке метро

На Замоскворецкой ветке метро появятся более 80 новых вагонов поездов к 2024-2025 годам

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудницы метрополитена в вагоне метро
Сотрудницы метрополитена в вагоне метро - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудницы метрополитена в вагоне метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 80 новых вагонов поездов появится на Замоскворецкой линии метро Москвы к 2024-2025 годам, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он отметил, что сотни новейших высокотехнологичных поездов поставят на рельсы московского метро уже в ближайшие годы, из них часть пойдет на Замоскворецкую линию, которая является одной из старейших, протяженных и популярных линий в столичной подземке.
Незаменимое, модное, лучшее в мире: к дню рождения московского метро
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

История Московского метрополитена началась 15 мая 1935 года, когда первый поезд провез пассажиров от "Сокольников" до "Парка культуры".

Первый поезд Московского метро совершает пробный рейс

История Московского метрополитена началась 15 мая 1935 года, когда первый поезд провез пассажиров от "Сокольников" до "Парка культуры".

© РИА Новости
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1 из 20
© РИА Новости / Иван Денисенко | Перейти в медиабанк

Метро развивалось стремительно. В 1960-е ветки подземки протянулись к отдаленным районам города. В 1970-х кардинально изменили дизайн схем: Кольцевая обрела форму правильной окружности, а радиальные и диаметральные начали изображать прямыми и ломаными линиями.

Пассажиры изучают схему линий Московского метрополитена. 1968 год

Метро развивалось стремительно. В 1960-е ветки подземки протянулись к отдаленным районам города. В 1970-х кардинально изменили дизайн схем: Кольцевая обрела форму правильной окружности, а радиальные и диаметральные начали изображать прямыми и ломаными линиями.

© РИА Новости / Иван Денисенко
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2 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Сегодняшний метрополитен — больше, чем просто транспорт. Здесь проходят модные показы, перформансы и концерты.

Модель демонстрирует одежду на презентации нового тематического поезда метро, посвященного фестивалю Московская весна a cappella

Сегодняшний метрополитен — больше, чем просто транспорт. Здесь проходят модные показы, перформансы и концерты.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 20
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В метро 258 действующих станций. Из них 255 расположены на территории Москвы, в том числе восемь — в Новой Москве, одна — в Московской области и две — на границе регионов.

Пассажиры станции метро Арбатская в Москве

В метро 258 действующих станций. Из них 255 расположены на территории Москвы, в том числе восемь — в Новой Москве, одна — в Московской области и две — на границе регионов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 20
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Метро — это еще и настоящий подземный музей. В проектировании станций в свое время принимали участие ведущие советские архитекторы.

Туристы на станции Комсомольская кольцевой линии Московского метрополитена

Метро — это еще и настоящий подземный музей. В проектировании станций в свое время принимали участие ведущие советские архитекторы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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5 из 20
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В Списке культурного наследия России числятся 48 станций метрополитена.

Пассажиры на станции Киевская Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена

В Списке культурного наследия России числятся 48 станций метрополитена.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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6 из 20
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Одна из самых запоминающихся станций — "Новослободская". Она завораживает витражами, размещенными внутри пилонов и окаймленными сталью и золоченой латунью. Причудливое сочетание разноцветных стекол образует подобие фантастических цветов, растений и звезд.

Станция Новослободская Кольцевой линии московского метро

Одна из самых запоминающихся станций — "Новослободская". Она завораживает витражами, размещенными внутри пилонов и окаймленными сталью и золоченой латунью. Причудливое сочетание разноцветных стекол образует подобие фантастических цветов, растений и звезд.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 20
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В наше время была предпринята попытка оформить новую станцию метро в "большом стиле". В 2003 году для пассажиров открылся "Парк Победы". Это был смелый эксперимент. При отделке использовали только натуральные мрамор и гранит, а панно для украшения создал Зураб Церетели, тяготеющий к монументальным композициям.

Панно, посвященное победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на одной из стен станции московского метро Парк Победы. Художник Зураб Церетели

В наше время была предпринята попытка оформить новую станцию метро в "большом стиле". В 2003 году для пассажиров открылся "Парк Победы". Это был смелый эксперимент. При отделке использовали только натуральные мрамор и гранит, а панно для украшения создал Зураб Церетели, тяготеющий к монументальным композициям.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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8 из 20
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Вряд ли найдется житель Москвы, кто не знал бы о магической силе скульптур на "Площади Революции". Потереть нос и лапы овчарок приезжают перед экзаменом школьники и студенты, к туфелькам бронзовых девушек прикасаются, чтобы удачно прошло свидание, а гребешок петуха полируют желающие разбогатеть.

Девушка на станции Площадь Революции Московского метрополитена

Вряд ли найдется житель Москвы, кто не знал бы о магической силе скульптур на "Площади Революции". Потереть нос и лапы овчарок приезжают перед экзаменом школьники и студенты, к туфелькам бронзовых девушек прикасаются, чтобы удачно прошло свидание, а гребешок петуха полируют желающие разбогатеть.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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9 из 20
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

В метро можно даже пожениться. Первые свадебные церемонии здесь провели в 2021 году. Площадку для регистрации брака организовали на одной из самых красивых станций — "Маяковской". С тех пор проект по регистрации брака в необычных местах столицы лишь набирает обороты.

Пара молодоженов во время торжественной церемонии бракосочетания на станции Маяковская Московского метрополитена

В метро можно даже пожениться. Первые свадебные церемонии здесь провели в 2021 году. Площадку для регистрации брака организовали на одной из самых красивых станций — "Маяковской". С тех пор проект по регистрации брака в необычных местах столицы лишь набирает обороты.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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10 из 20
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

За 88 лет метрополитен стал для Москвы незаменимым транспортом.

Девушка читает книгу на станции московского метрополитена Достоевская

За 88 лет метрополитен стал для Москвы незаменимым транспортом.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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11 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Каждый день подземкой пользуются более семи миллионов человек. За бесперебойной работой метро стоит труд 69 тысяч его сотрудников.

Скульптура Белорусские партизаны, установленная в переходе на станции метро Белорусская Московского метрополитена

Каждый день подземкой пользуются более семи миллионов человек. За бесперебойной работой метро стоит труд 69 тысяч его сотрудников.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 20
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Это не предел: к 2027 году должны быть построены еще 25 станций и 58 километров линий московского метро.

Рабочий на тоннелепроходческом щите во время строительства новой станции Некрасовской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена Нижегородская

Это не предел: к 2027 году должны быть построены еще 25 станций и 58 километров линий московского метро.

© РИА Новости / Илья Питалев
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13 из 20
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Объявления, которые пассажиры слышат при подъезде к станциям и перед отправлением, записаны профессиональными дикторами. Мужской голос звучит при движении в центр и по часовой стрелке на Кольцевой линии, женский — из центра и против часовой.

На фото: женский голос московского метро — Юлия Романова-Кутьина во время парада поездов, посвященного 88-летию подземки.

Женский голос Московского метро Юлия Романова-Кутьина во время парада поездов, посвященного 88-летию Московского метрополитена

Объявления, которые пассажиры слышат при подъезде к станциям и перед отправлением, записаны профессиональными дикторами. Мужской голос звучит при движении в центр и по часовой стрелке на Кольцевой линии, женский — из центра и против часовой.

На фото: женский голос московского метро — Юлия Романова-Кутьина во время парада поездов, посвященного 88-летию подземки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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14 из 20
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

РИА Новости, РИА Новости Медиабанк, КОТ и другие бренды группы давно сотрудничают с метрополитеном и освещают самые интересные его инициативы.

Девушка в вагоне нового тематического поезда Путешествие в Рождество-2019 в электродепо Красная Пресня в Москве

РИА Новости, РИА Новости Медиабанк, КОТ и другие бренды группы давно сотрудничают с метрополитеном и освещают самые интересные его инициативы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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15 из 20
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Медиабанк РИА Новости не раз предоставлял уникальные фото для оформления тематических составов подземки. Поезда "Москва-870", "Путешествие в Рождество", "Градоначальники Москвы" и многие другие были оформлены снимками из нашего архива.

В вагоне тематического поезда метро Москва-870, запущенного в честь 870-летнего юбилея Москвы

Медиабанк РИА Новости не раз предоставлял уникальные фото для оформления тематических составов подземки. Поезда "Москва-870", "Путешествие в Рождество", "Градоначальники Москвы" и многие другие были оформлены снимками из нашего архива.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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16 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В этом году произошло грандиозное событие в транспортной жизни Москвы: открылось движение по Большой кольцевой линии (БКЛ) — крупнейшему метрокольцу в мире.

На фото:— мэр Сергей Собянин на станции "Варшавская" после церемонии открытия БКЛ.

Мэр Москвы Сергей Собянин на станции Варшавская после церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метро

В этом году произошло грандиозное событие в транспортной жизни Москвы: открылось движение по Большой кольцевой линии (БКЛ) — крупнейшему метрокольцу в мире.

На фото:— мэр Сергей Собянин на станции "Варшавская" после церемонии открытия БКЛ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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17 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Привлек внимание и архитектурный облик новых станций, особенно запомнились всем рыбы ''Нагатинского Затона''. При их создании использовали технику интарсии по камню: изображения созданы с помощью углублений в мраморе, заполненных краской.

Мозаика с изображением рыбы в оформлении станции Нагатинский затон Большой кольцевой линии Московского метро

Привлек внимание и архитектурный облик новых станций, особенно запомнились всем рыбы ''Нагатинского Затона''. При их создании использовали технику интарсии по камню: изображения созданы с помощью углублений в мраморе, заполненных краской.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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18 из 20
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Самый длинный эскалатор метро тоже находится на БКЛ — на станции "Марьина Роща" (130 метров).

Эскалатор станции Марьина Роща Большой кольцевой линии Московского метро

Самый длинный эскалатор метро тоже находится на БКЛ — на станции "Марьина Роща" (130 метров).

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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19 из 20
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В честь запуска БКЛ президент Владимир Путин подписал уникальную схему метро. Более 1200 ее копий разместили на станциях и в вагонах поездов.

Копия схемы метрополитена с подписью президента России Владимира Путина в метро Москвы

В честь запуска БКЛ президент Владимир Путин подписал уникальную схему метро. Более 1200 ее копий разместили на станциях и в вагонах поездов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
20 из 20

История Московского метрополитена началась 15 мая 1935 года, когда первый поезд провез пассажиров от "Сокольников" до "Парка культуры".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 20

Метро развивалось стремительно. В 1960-е ветки подземки протянулись к отдаленным районам города. В 1970-х кардинально изменили дизайн схем: Кольцевая обрела форму правильной окружности, а радиальные и диаметральные начали изображать прямыми и ломаными линиями.

© РИА Новости / Иван Денисенко
Перейти в медиабанк
2 из 20

Сегодняшний метрополитен — больше, чем просто транспорт. Здесь проходят модные показы, перформансы и концерты.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 20

В метро 258 действующих станций. Из них 255 расположены на территории Москвы, в том числе восемь — в Новой Москве, одна — в Московской области и две — на границе регионов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 20

Метро — это еще и настоящий подземный музей. В проектировании станций в свое время принимали участие ведущие советские архитекторы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
5 из 20

В Списке культурного наследия России числятся 48 станций метрополитена.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
6 из 20

Одна из самых запоминающихся станций — "Новослободская". Она завораживает витражами, размещенными внутри пилонов и окаймленными сталью и золоченой латунью. Причудливое сочетание разноцветных стекол образует подобие фантастических цветов, растений и звезд.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 20

В наше время была предпринята попытка оформить новую станцию метро в "большом стиле". В 2003 году для пассажиров открылся "Парк Победы". Это был смелый эксперимент. При отделке использовали только натуральные мрамор и гранит, а панно для украшения создал Зураб Церетели, тяготеющий к монументальным композициям.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
8 из 20

Вряд ли найдется житель Москвы, кто не знал бы о магической силе скульптур на "Площади Революции". Потереть нос и лапы овчарок приезжают перед экзаменом школьники и студенты, к туфелькам бронзовых девушек прикасаются, чтобы удачно прошло свидание, а гребешок петуха полируют желающие разбогатеть.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 20

В метро можно даже пожениться. Первые свадебные церемонии здесь провели в 2021 году. Площадку для регистрации брака организовали на одной из самых красивых станций — "Маяковской". С тех пор проект по регистрации брака в необычных местах столицы лишь набирает обороты.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
10 из 20

За 88 лет метрополитен стал для Москвы незаменимым транспортом.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Каждый день подземкой пользуются более семи миллионов человек. За бесперебойной работой метро стоит труд 69 тысяч его сотрудников.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 20

Это не предел: к 2027 году должны быть построены еще 25 станций и 58 километров линий московского метро.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 20

Объявления, которые пассажиры слышат при подъезде к станциям и перед отправлением, записаны профессиональными дикторами. Мужской голос звучит при движении в центр и по часовой стрелке на Кольцевой линии, женский — из центра и против часовой.

На фото: женский голос московского метро — Юлия Романова-Кутьина во время парада поездов, посвященного 88-летию подземки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 20

РИА Новости, РИА Новости Медиабанк, КОТ и другие бренды группы давно сотрудничают с метрополитеном и освещают самые интересные его инициативы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
15 из 20

Медиабанк РИА Новости не раз предоставлял уникальные фото для оформления тематических составов подземки. Поезда "Москва-870", "Путешествие в Рождество", "Градоначальники Москвы" и многие другие были оформлены снимками из нашего архива.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
16 из 20

В этом году произошло грандиозное событие в транспортной жизни Москвы: открылось движение по Большой кольцевой линии (БКЛ) — крупнейшему метрокольцу в мире.

На фото:— мэр Сергей Собянин на станции "Варшавская" после церемонии открытия БКЛ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
17 из 20

Привлек внимание и архитектурный облик новых станций, особенно запомнились всем рыбы ''Нагатинского Затона''. При их создании использовали технику интарсии по камню: изображения созданы с помощью углублений в мраморе, заполненных краской.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
18 из 20

Самый длинный эскалатор метро тоже находится на БКЛ — на станции "Марьина Роща" (130 метров).

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
19 из 20

В честь запуска БКЛ президент Владимир Путин подписал уникальную схему метро. Более 1200 ее копий разместили на станциях и в вагонах поездов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
20 из 20
"У нас Замоскворецкая линия метро. Не так давно Сергей Семенович открыл перегон "Царицыно", который мы в такие рекордные сроки, за 6 месяцев, совершенно перестроили. Это новый тоннель, который прослужит много десятилетий вперед. Теперь это надежная, проверенная уже инфраструктура. И на Замоскворецкой линии в 2024–2025 годах придет более 80 новых вагонов поездов", - сказал Ликсутов в эфире телеканала Москва 24.
Кроме того, заммэра отметил, что сейчас специалисты занимаются разработкой модели "Поезд 2030".
Строительство станции метро - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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