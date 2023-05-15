В Москве обновят вагоны поездов на Замоскворецкой ветке метро

Объявления, которые пассажиры слышат при подъезде к станциям и перед отправлением, записаны профессиональными дикторами. Мужской голос звучит при движении в центр и по часовой стрелке на Кольцевой линии, женский — из центра и против часовой.

На фото: женский голос московского метро — Юлия Романова-Кутьина во время парада поездов, посвященного 88-летию подземки.