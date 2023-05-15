Незаменимое, модное, лучшее в мире: к дню рождения московского метро

История Московского метрополитена началась 15 мая 1935 года, когда первый поезд провез пассажиров от "Сокольников" до "Парка культуры".
История Московского метрополитена началась 15 мая 1935 года, когда первый поезд провез пассажиров от "Сокольников" до "Парка культуры".
Метро развивалось стремительно. В 1960-е ветки подземки протянулись к отдаленным районам города. В 1970-х кардинально изменили дизайн схем: Кольцевая обрела форму правильной окружности, а радиальные и диаметральные начали изображать прямыми и ломаными линиями.
Метро развивалось стремительно. В 1960-е ветки подземки протянулись к отдаленным районам города. В 1970-х кардинально изменили дизайн схем: Кольцевая обрела форму правильной окружности, а радиальные и диаметральные начали изображать прямыми и ломаными линиями.
Сегодняшний метрополитен — больше, чем просто транспорт. Здесь проходят модные показы, перформансы и концерты.
Сегодняшний метрополитен — больше, чем просто транспорт. Здесь проходят модные показы, перформансы и концерты.
В метро 258 действующих станций. Из них 255 расположены на территории Москвы, в том числе восемь — в Новой Москве, одна — в Московской области и две — на границе регионов.
В метро 258 действующих станций. Из них 255 расположены на территории Москвы, в том числе восемь — в Новой Москве, одна — в Московской области и две — на границе регионов.
Метро — это еще и настоящий подземный музей. В проектировании станций в свое время принимали участие ведущие советские архитекторы.
Метро — это еще и настоящий подземный музей. В проектировании станций в свое время принимали участие ведущие советские архитекторы.
В Списке культурного наследия России числятся 48 станций метрополитена.
В Списке культурного наследия России числятся 48 станций метрополитена.
Одна из самых запоминающихся станций — "Новослободская". Она завораживает витражами, размещенными внутри пилонов и окаймленными сталью и золоченой латунью. Причудливое сочетание разноцветных стекол образует подобие фантастических цветов, растений и звезд.
Одна из самых запоминающихся станций — "Новослободская". Она завораживает витражами, размещенными внутри пилонов и окаймленными сталью и золоченой латунью. Причудливое сочетание разноцветных стекол образует подобие фантастических цветов, растений и звезд.
В наше время была предпринята попытка оформить новую станцию метро в "большом стиле". В 2003 году для пассажиров открылся "Парк Победы". Это был смелый эксперимент. При отделке использовали только натуральные мрамор и гранит, а панно для украшения создал Зураб Церетели, тяготеющий к монументальным композициям.
В наше время была предпринята попытка оформить новую станцию метро в "большом стиле". В 2003 году для пассажиров открылся "Парк Победы". Это был смелый эксперимент. При отделке использовали только натуральные мрамор и гранит, а панно для украшения создал Зураб Церетели, тяготеющий к монументальным композициям.
Вряд ли найдется житель Москвы, кто не знал бы о магической силе скульптур на "Площади Революции". Потереть нос и лапы овчарок приезжают перед экзаменом школьники и студенты, к туфелькам бронзовых девушек прикасаются, чтобы удачно прошло свидание, а гребешок петуха полируют желающие разбогатеть.
Вряд ли найдется житель Москвы, кто не знал бы о магической силе скульптур на "Площади Революции". Потереть нос и лапы овчарок приезжают перед экзаменом школьники и студенты, к туфелькам бронзовых девушек прикасаются, чтобы удачно прошло свидание, а гребешок петуха полируют желающие разбогатеть.
В метро можно даже пожениться. Первые свадебные церемонии здесь провели в 2021 году. Площадку для регистрации брака организовали на одной из самых красивых станций — "Маяковской". С тех пор проект по регистрации брака в необычных местах столицы лишь набирает обороты.
В метро можно даже пожениться. Первые свадебные церемонии здесь провели в 2021 году. Площадку для регистрации брака организовали на одной из самых красивых станций — "Маяковской". С тех пор проект по регистрации брака в необычных местах столицы лишь набирает обороты.
За 88 лет метрополитен стал для Москвы незаменимым транспортом.
За 88 лет метрополитен стал для Москвы незаменимым транспортом.
Каждый день подземкой пользуются более семи миллионов человек. За бесперебойной работой метро стоит труд 69 тысяч его сотрудников.
Каждый день подземкой пользуются более семи миллионов человек. За бесперебойной работой метро стоит труд 69 тысяч его сотрудников.
Это не предел: к 2027 году должны быть построены еще 25 станций и 58 километров линий московского метро.
Это не предел: к 2027 году должны быть построены еще 25 станций и 58 километров линий московского метро.
Объявления, которые пассажиры слышат при подъезде к станциям и перед отправлением, записаны профессиональными дикторами. Мужской голос звучит при движении в центр и по часовой стрелке на Кольцевой линии, женский — из центра и против часовой.
На фото: женский голос московского метро — Юлия Романова-Кутьина во время парада поездов, посвященного 88-летию подземки.
Объявления, которые пассажиры слышат при подъезде к станциям и перед отправлением, записаны профессиональными дикторами. Мужской голос звучит при движении в центр и по часовой стрелке на Кольцевой линии, женский — из центра и против часовой.
На фото: женский голос московского метро — Юлия Романова-Кутьина во время парада поездов, посвященного 88-летию подземки.
РИА Новости, РИА Новости Медиабанк, КОТ и другие бренды группы давно сотрудничают с метрополитеном и освещают самые интересные его инициативы.
РИА Новости, РИА Новости Медиабанк, КОТ и другие бренды группы давно сотрудничают с метрополитеном и освещают самые интересные его инициативы.
Медиабанк РИА Новости не раз предоставлял уникальные фото для оформления тематических составов подземки. Поезда "Москва-870", "Путешествие в Рождество", "Градоначальники Москвы" и многие другие были оформлены снимками из нашего архива.
Медиабанк РИА Новости не раз предоставлял уникальные фото для оформления тематических составов подземки. Поезда "Москва-870", "Путешествие в Рождество", "Градоначальники Москвы" и многие другие были оформлены снимками из нашего архива.
В этом году произошло грандиозное событие в транспортной жизни Москвы: открылось движение по Большой кольцевой линии (БКЛ) — крупнейшему метрокольцу в мире.
На фото:— мэр Сергей Собянин на станции "Варшавская" после церемонии открытия БКЛ.
В этом году произошло грандиозное событие в транспортной жизни Москвы: открылось движение по Большой кольцевой линии (БКЛ) — крупнейшему метрокольцу в мире.
На фото:— мэр Сергей Собянин на станции "Варшавская" после церемонии открытия БКЛ.
Привлек внимание и архитектурный облик новых станций, особенно запомнились всем рыбы ''Нагатинского Затона''. При их создании использовали технику интарсии по камню: изображения созданы с помощью углублений в мраморе, заполненных краской.
Привлек внимание и архитектурный облик новых станций, особенно запомнились всем рыбы ''Нагатинского Затона''. При их создании использовали технику интарсии по камню: изображения созданы с помощью углублений в мраморе, заполненных краской.
Самый длинный эскалатор метро тоже находится на БКЛ — на станции "Марьина Роща" (130 метров).
Самый длинный эскалатор метро тоже находится на БКЛ — на станции "Марьина Роща" (130 метров).
В честь запуска БКЛ президент Владимир Путин подписал уникальную схему метро. Более 1200 ее копий разместили на станциях и в вагонах поездов.
В честь запуска БКЛ президент Владимир Путин подписал уникальную схему метро. Более 1200 ее копий разместили на станциях и в вагонах поездов.