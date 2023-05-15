https://ria.ru/20230515/metro-1871778431.html

Артисты записали аудиопоздравления ко дню рождения московского метро

Артисты записали аудиопоздравления ко дню рождения московского метро - РИА Новости, 15.05.2023

Артисты записали аудиопоздравления ко дню рождения московского метро

Актеры и музыканты записали аудиопоздравления в честь дня рождения московского метро, их можно услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций, сообщается в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:19

2023-05-15T11:19

2023-05-15T11:19

культура

новости культуры

москва

московский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570499594_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fdfc29c077a7593d8c184bb56dcbf6b6.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Актеры и музыканты записали аудиопоздравления в честь дня рождения московского метро, их можно услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "В честь дня рождения московского метро музыканты и актеры театра и кино записали аудиопоздравления. Сегодня голоса знаменитостей можно услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудников и пассажиров поздравили российские актеры Александр Яцко, Анна Михайловская, а также певица Гузель Хасанова и белорусский певец Ivan.

https://ria.ru/20230513/fotoarkhiv-1871261295.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, москва, московский метрополитен