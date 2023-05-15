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Артисты записали аудиопоздравления ко дню рождения московского метро - РИА Новости, 15.05.2023
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Культура
 
11:19 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/metro-1871778431.html
Артисты записали аудиопоздравления ко дню рождения московского метро
Артисты записали аудиопоздравления ко дню рождения московского метро - РИА Новости, 15.05.2023
Артисты записали аудиопоздравления ко дню рождения московского метро
Актеры и музыканты записали аудиопоздравления в честь дня рождения московского метро, их можно услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций, сообщается в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:19
2023-05-15T11:19
культура
новости культуры
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Актеры и музыканты записали аудиопоздравления в честь дня рождения московского метро, их можно услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "В честь дня рождения московского метро музыканты и актеры театра и кино записали аудиопоздравления. Сегодня голоса знаменитостей можно услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудников и пассажиров поздравили российские актеры Александр Яцко, Анна Михайловская, а также певица Гузель Хасанова и белорусский певец Ivan.
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новости культуры, москва, московский метрополитен
Культура, Новости культуры, Москва, Московский метрополитен
Артисты записали аудиопоздравления ко дню рождения московского метро

Актеры и музыканты записали аудиопоздравления к 88-му дню рождения московского метро

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтанция "Новослободская" московского метрополитена
Станция Новослободская московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Станция "Новослободская" московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Актеры и музыканты записали аудиопоздравления в честь дня рождения московского метро, их можно услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"В честь дня рождения московского метро музыканты и актеры театра и кино записали аудиопоздравления. Сегодня голоса знаменитостей можно услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудников и пассажиров поздравили российские актеры Александр Яцко, Анна Михайловская, а также певица Гузель Хасанова и белорусский певец Ivan.
Станция Сокольники Московского метрополитена имени В.И. Ленина - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Московская подземка: архивные фотографии первых станций столичного метро
13 мая, 05:53
 
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