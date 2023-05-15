https://ria.ru/20230515/metro-1871778431.html
Артисты записали аудиопоздравления ко дню рождения московского метро
Артисты записали аудиопоздравления ко дню рождения московского метро - РИА Новости, 15.05.2023
Артисты записали аудиопоздравления ко дню рождения московского метро
Актеры и музыканты записали аудиопоздравления в честь дня рождения московского метро, их можно услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций, сообщается в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:19
2023-05-15T11:19
2023-05-15T11:19
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московский метрополитен
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Актеры и музыканты записали аудиопоздравления в честь дня рождения московского метро, их можно услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "В честь дня рождения московского метро музыканты и актеры театра и кино записали аудиопоздравления. Сегодня голоса знаменитостей можно услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудников и пассажиров поздравили российские актеры Александр Яцко, Анна Михайловская, а также певица Гузель Хасанова и белорусский певец Ivan.
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РИА Новости
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новости культуры, москва, московский метрополитен
Культура, Новости культуры, Москва, Московский метрополитен
Артисты записали аудиопоздравления ко дню рождения московского метро
Актеры и музыканты записали аудиопоздравления к 88-му дню рождения московского метро