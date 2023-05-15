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Африканские журналисты стали слушателями мастер-класса Sputnik

Африканские журналисты стали слушателями мастер-класса Sputnik - РИА Новости, 15.05.2023

Африканские журналисты стали слушателями мастер-класса Sputnik

Более 25 журналистов из африканских стран приняли участие в мастер-классе Международного информационного агентства и радио Sputnik. О важности обращения к... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:25

2023-05-15T18:25

2023-05-15T18:25

миа "россия сегодня"

африка

россия

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МОСКВА – 15 мая, РИА Новости. Более 25 журналистов из африканских стран приняли участие в мастер-классе Международного информационного агентства и радио Sputnik. О важности обращения к альтернативным источникам информации слушателям в онлайн-формате рассказала начальник Управления по работе со странами Африки Виктория Буданова. Соорганизатором мероприятия выступил Международный проектный конгресс."В Африке есть большой запрос на сбалансированную информацию. Растущее присутствие российских СМИ на континенте отвечает этой потребности и находит положительный отклик", – прокомментировала Виктория Буданова итоги встречи.Участники из Сенегала, Камеруна, Мали, ЦАР, Марокко и Кот-д'Ивуара поблагодарили Sputnik за лекцию, отметив важность такого рода мероприятий для развития диалога между Россией и Африкой. "Я с нетерпением жду возможности оказать активное содействие этому будущему сотрудничеству с африканскими СМИ во имя общей цели – обеспечить наших слушателей и читателей объективной и уравновешенной информацией", –поделился впечатлениями независимый журналист из Мали Лин Диалло. "Мы, африканские журналисты, желаем искреннего, долговременного и взаимовыгодного сотрудничества", – добавил журналист-фактчекер малийской газеты Le Hogon Тидиане Бамадио.В завершении мероприятия Директор Департамента общественной дипломатии Международного проектного конгресса Анна Абраженчик также подчеркнула необходимость развивать механизмы обмена материалами и опытом между российскими и африканскими СМИ. "Сближение России со странами Африки делает особенно важным сотрудничество в сфере медиа. На платформе МПК мы откроем для коллег возможность публиковать свой контент в российских СМИ, а также предложим объективные материалы о происходящем в России, которые наверняка будут интересны африканской аудитории. В преддверии Второго саммита Россия-Африка такой обмен особенно актуален", – отметила она.

https://ria.ru/20230424/vzaimodeystvie-1867451398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

миа "россия сегодня", африка, россия, sputnik