https://ria.ru/20230515/malchik-1871994488.html
В Волжском нашли мальчика, пропавшего по дороге в школу
В Волжском нашли мальчика, пропавшего по дороге в школу - РИА Новости, 15.05.2023
В Волжском нашли мальчика, пропавшего по дороге в школу
Полиция нашла 12-летнего мальчика, который пропал по дороге в школу в городе Волжский Волгоградской области, против него не было совершено преступлений,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:21
2023-05-15T19:21
2023-05-15T19:21
хорошие новости
происшествия
волжский
волгоградская область
россия
школа
дети
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
ВОЛГОГРАД, 15 мая - РИА Новости. Полиция нашла 12-летнего мальчика, который пропал по дороге в школу в городе Волжский Волгоградской области, против него не было совершено преступлений, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону. Ранее сообщалось, что в Волжском 12-летний мальчик в понедельник утром вышел из дома и не дошел до школы, полиция начала его розыск. "Разыскиваемый в Волжском ребенок найден. Преступлений в отношении несовершеннолетнего не совершено", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что причины ухода мальчика из дома выясняются, его семье окажут консультативную помощь.
https://ria.ru/20230509/les-1870636158.html
волжский
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский, волгоградская область, россия, школа, дети, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Хорошие новости, Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Россия, Школа, Дети, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волжском нашли мальчика, пропавшего по дороге в школу
Полиция в волгоградском Волжском нашла 12-летнего мальчика, пропавшего по дороге в школу