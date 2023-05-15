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В Волжском нашли мальчика, пропавшего по дороге в школу - РИА Новости, 15.05.2023
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Хорошие новости
 
19:21 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/malchik-1871994488.html
В Волжском нашли мальчика, пропавшего по дороге в школу
В Волжском нашли мальчика, пропавшего по дороге в школу - РИА Новости, 15.05.2023
В Волжском нашли мальчика, пропавшего по дороге в школу
Полиция нашла 12-летнего мальчика, который пропал по дороге в школу в городе Волжский Волгоградской области, против него не было совершено преступлений,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:21
2023-05-15T19:21
хорошие новости
происшествия
волжский
волгоградская область
россия
школа
дети
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОЛГОГРАД, 15 мая - РИА Новости. Полиция нашла 12-летнего мальчика, который пропал по дороге в школу в городе Волжский Волгоградской области, против него не было совершено преступлений, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону. Ранее сообщалось, что в Волжском 12-летний мальчик в понедельник утром вышел из дома и не дошел до школы, полиция начала его розыск. "Разыскиваемый в Волжском ребенок найден. Преступлений в отношении несовершеннолетнего не совершено", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что причины ухода мальчика из дома выясняются, его семье окажут консультативную помощь.
https://ria.ru/20230509/les-1870636158.html
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происшествия, волжский, волгоградская область, россия, школа, дети, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Хорошие новости, Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Россия, Школа, Дети, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волжском нашли мальчика, пропавшего по дороге в школу

Полиция в волгоградском Волжском нашла 12-летнего мальчика, пропавшего по дороге в школу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 15 мая - РИА Новости. Полиция нашла 12-летнего мальчика, который пропал по дороге в школу в городе Волжский Волгоградской области, против него не было совершено преступлений, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.
Ранее сообщалось, что в Волжском 12-летний мальчик в понедельник утром вышел из дома и не дошел до школы, полиция начала его розыск.
"Разыскиваемый в Волжском ребенок найден. Преступлений в отношении несовершеннолетнего не совершено", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что причины ухода мальчика из дома выясняются, его семье окажут консультативную помощь.
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Хорошие новостиПроисшествияВолжскийВолгоградская областьРоссияШколаДетиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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