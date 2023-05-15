https://ria.ru/20230515/malchik-1871994488.html

В Волжском нашли мальчика, пропавшего по дороге в школу

В Волжском нашли мальчика, пропавшего по дороге в школу - РИА Новости, 15.05.2023

В Волжском нашли мальчика, пропавшего по дороге в школу

Полиция нашла 12-летнего мальчика, который пропал по дороге в школу в городе Волжский Волгоградской области, против него не было совершено преступлений,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:21

2023-05-15T19:21

2023-05-15T19:21

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волжский

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОЛГОГРАД, 15 мая - РИА Новости. Полиция нашла 12-летнего мальчика, который пропал по дороге в школу в городе Волжский Волгоградской области, против него не было совершено преступлений, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону. Ранее сообщалось, что в Волжском 12-летний мальчик в понедельник утром вышел из дома и не дошел до школы, полиция начала его розыск. "Разыскиваемый в Волжском ребенок найден. Преступлений в отношении несовершеннолетнего не совершено", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что причины ухода мальчика из дома выясняются, его семье окажут консультативную помощь.

https://ria.ru/20230509/les-1870636158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, волжский, волгоградская область, россия, школа, дети, министерство внутренних дел рф (мвд россии)