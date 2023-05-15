Макрон не согласился с характеристикой, которую ему дали французы
Макрон не согласился с характеристикой "презрительный", которую ему дали французы
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью заявил, что не согласен с определением "презрительный" в свой адрес, в чем его чаще всего упрекают французы.
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"Я часто бываю жестким, но презрительным - нет, я не признаю этого. Быть презрительным – значит не слушать людей. Настоящее презрение – это врать людям, а я всегда горю правду", - заявил он в эфире телеканала TF1 в понедельник.
Он отметил, что продолжает искать контакта с людьми, выезжая в регионы, несмотря на протесы, сопровождающие его визиты.
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"В том положении, в котором я нахожусь, если бы я и впрямь презирал Францию и французов, я не пытался бы говорить с народом и делать что-то на благо страны, я бы думал только о себе", - подчеркнул Макрон.
На фоне непопулярной пенсионной реформы рейтинг Макрона начал стремительно падать. Среди определений, которыми французы описывают действия президента, чаще всего фигурирует его презрительность к народу и отказ слушать его мнение.