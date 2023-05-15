https://ria.ru/20230515/makron-1872029266.html

Макрон не согласился с характеристикой, которую ему дали французы

Макрон не согласился с характеристикой, которую ему дали французы - РИА Новости, 15.05.2023

Макрон не согласился с характеристикой, которую ему дали французы

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью заявил, что не согласен с определением "презрительный" в свой адрес, в чем его чаще всего упрекают французы. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T23:51

2023-05-15T23:51

2023-05-15T23:52

в мире

франция

эммануэль макрон

франсуа олланд

жак ширак

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ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью заявил, что не согласен с определением "презрительный" в свой адрес, в чем его чаще всего упрекают французы. Он отметил, что продолжает искать контакта с людьми, выезжая в регионы, несмотря на протесы, сопровождающие его визиты. На фоне непопулярной пенсионной реформы рейтинг Макрона начал стремительно падать. Среди определений, которыми французы описывают действия президента, чаще всего фигурирует его презрительность к народу и отказ слушать его мнение.

https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html

франция

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в мире, франция, эммануэль макрон, франсуа олланд, жак ширак