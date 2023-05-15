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Макрон не согласился с характеристикой, которую ему дали французы - РИА Новости, 15.05.2023
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23:51 15.05.2023 (обновлено: 23:52 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/makron-1872029266.html
Макрон не согласился с характеристикой, которую ему дали французы
Макрон не согласился с характеристикой, которую ему дали французы - РИА Новости, 15.05.2023
Макрон не согласился с характеристикой, которую ему дали французы
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью заявил, что не согласен с определением "презрительный" в свой адрес, в чем его чаще всего упрекают французы. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T23:51
2023-05-15T23:52
в мире
франция
эммануэль макрон
франсуа олланд
жак ширак
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ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью заявил, что не согласен с определением "презрительный" в свой адрес, в чем его чаще всего упрекают французы. Он отметил, что продолжает искать контакта с людьми, выезжая в регионы, несмотря на протесы, сопровождающие его визиты. На фоне непопулярной пенсионной реформы рейтинг Макрона начал стремительно падать. Среди определений, которыми французы описывают действия президента, чаще всего фигурирует его презрительность к народу и отказ слушать его мнение.
https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, франсуа олланд, жак ширак
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Франсуа Олланд, Жак Ширак
Макрон не согласился с характеристикой, которую ему дали французы

Макрон не согласился с характеристикой "презрительный", которую ему дали французы

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью заявил, что не согласен с определением "презрительный" в свой адрес, в чем его чаще всего упрекают французы.
«
"Я часто бываю жестким, но презрительным - нет, я не признаю этого. Быть презрительным – значит не слушать людей. Настоящее презрение – это врать людям, а я всегда горю правду", - заявил он в эфире телеканала TF1 в понедельник.
Он отметил, что продолжает искать контакта с людьми, выезжая в регионы, несмотря на протесы, сопровождающие его визиты.
«
"В том положении, в котором я нахожусь, если бы я и впрямь презирал Францию и французов, я не пытался бы говорить с народом и делать что-то на благо страны, я бы думал только о себе", - подчеркнул Макрон.
На фоне непопулярной пенсионной реформы рейтинг Макрона начал стремительно падать. Среди определений, которыми французы описывают действия президента, чаще всего фигурирует его презрительность к народу и отказ слушать его мнение.
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