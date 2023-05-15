https://ria.ru/20230515/makron-1871812766.html

В Госдуме раскритиковали слова Макрона о вассальной зависимости России

В Госдуме раскритиковали слова Макрона о вассальной зависимости России - РИА Новости, 15.05.2023

В Госдуме раскритиковали слова Макрона о вассальной зависимости России

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал пустословием заявление президента Франции Эммануэля Макрона о вассальной зависимости России. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:50

2023-05-15T12:50

2023-05-15T12:55

россия

франция

китай

эммануэль макрон

дмитрий белик

владимир путин

госдума рф

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал пустословием заявление президента Франции Эммануэля Макрона о вассальной зависимости России. Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и "заставила сомневаться" своих исторических союзников. "Постусловие стало фирменной традицией всех европейских политиков, а президент Франции пытается своих коллег по цеху перещеголять. Через какое увеличительное стекло он смотрел на глобальные "успехи" украинской армии и в каком закоулке увидел зависимость России от Китая, судя по всему, это останется тайной, которую он унесет с собой, когда уйдет с президентского поста", - сказал РИА Новости Белик. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230512/frantsiya-1871299334.html

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франция

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, франция, китай, эммануэль макрон, дмитрий белик, владимир путин, госдума рф, нато