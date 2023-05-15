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В Госдуме назвали Макрона вассалом США после его заявлений о России - РИА Новости, 15.05.2023
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11:12 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/makron-1871776431.html
В Госдуме назвали Макрона вассалом США после его заявлений о России
В Госдуме назвали Макрона вассалом США после его заявлений о России - РИА Новости, 15.05.2023
В Госдуме назвали Макрона вассалом США после его заявлений о России
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал президента Франции Эммануэля Макрона вассалом США, а его заявления насчет России... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:12
2023-05-15T11:12
в мире
франция
сша
эммануэль макрон
госдума рф
леонид ивлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал президента Франции Эммануэля Макрона вассалом США, а его заявления насчет России - оправданием геополитических поражений Запада. Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и "заставила сомневаться" своих исторических союзников. "Вассал США Макрон передергивает события как карточный шулер, выдает желаемое за действительное. Все они на Западе до сих пор ищут оправдание за свои геополитические поражения. Франция в 1814-м сдалась России, Германия с сателлитами капитулировала в 1945-м. А Россия была, есть и будет державой-победительницей", - сказал РИА Новости Ивлев. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230514/bezopasnost-1871703042.html
https://ria.ru/20230424/makron-1867247373.html
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в мире, франция, сша, эммануэль макрон, госдума рф, леонид ивлев
В мире, Франция, США, Эммануэль Макрон, Госдума РФ, Леонид Ивлев
В Госдуме назвали Макрона вассалом США после его заявлений о России

Депутат Ивлев назвал президента Франции Макрона вассалом США после его заявлений о России

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал президента Франции Эммануэля Макрона вассалом США, а его заявления насчет России - оправданием геополитических поражений Запада.
Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и "заставила сомневаться" своих исторических союзников.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Макрон призвал не строить безопасность ЕС на конфронтации с Россией
14 мая, 21:31
"Вассал США Макрон передергивает события как карточный шулер, выдает желаемое за действительное. Все они на Западе до сих пор ищут оправдание за свои геополитические поражения. Франция в 1814-м сдалась России, Германия с сателлитами капитулировала в 1945-м. А Россия была, есть и будет державой-победительницей", - сказал РИА Новости Ивлев.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
СМИ: Макрон вывел США из себя своей позицией по Украине
24 апреля, 04:44
 
В миреФранцияСШАЭммануэль МакронГосдума РФЛеонид Ивлев
 
 
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