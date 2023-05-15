https://ria.ru/20230515/makron-1871745214.html
В Сети ужаснулись словам Макрона о поражении России
В Сети ужаснулись словам Макрона о поражении России - РИА Новости, 15.05.2023
В Сети ужаснулись словам Макрона о поражении России
Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за слова в интервью газете L'Opinion о том, что Россия геополитически уже проиграла... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:14
2023-05-15T09:14
2023-05-15T10:05
в мире
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россия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за слова в интервью газете L'Opinion о том, что Россия геополитически уже проиграла конфликт против Украины, став зависимой от Китая. "Франция — вассал США. Не думайте, что может быть что-то хуже", — написал один из комментаторов. "Макрон все еще живет в параллельной вселенной", — поддержал другой."Россия проводит независимую политику, в отличие от нас", — поделился мнением еще один пользователь. "Китай и Россия смеются над Макроном", — заключили читатели. При этом лидер Пятой республики отметил, что архитектура европейской безопасности должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией и полные гарантии безопасности Украины.По словам президента Владимира Путина, отношения Москвы и Пекина — образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами, которые растут и крепнут во имя процветания двух стран.
https://ria.ru/20230515/ukraina-1871727355.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, россия, франция, китай, украина
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Россия, Франция, Китай, Украина
В Сети ужаснулись словам Макрона о поражении России
Пользователи Twitter осудили слова Макрона о геополитическом поражении России на Украине
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за слова в интервью газете L'Opinion
о том, что Россия геополитически уже проиграла конфликт против Украины, став зависимой от Китая.
"Франция — вассал США. Не думайте, что может быть что-то хуже", — написал один из комментаторов.
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"Макрон все еще живет в параллельной вселенной", — поддержал другой.
"Россия проводит независимую политику, в отличие от нас", — поделился мнением еще один пользователь.
"Китай и Россия смеются над Макроном", — заключили читатели.
При этом лидер Пятой республики отметил, что архитектура европейской безопасности должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией и полные гарантии безопасности Украины.
По словам президента Владимира Путина, отношения Москвы и Пекина — образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами, которые растут и крепнут во имя процветания двух стран.
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