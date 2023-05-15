https://ria.ru/20230515/makron-1871745214.html

В Сети ужаснулись словам Макрона о поражении России

В Сети ужаснулись словам Макрона о поражении России - РИА Новости, 15.05.2023

В Сети ужаснулись словам Макрона о поражении России

Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за слова в интервью газете L'Opinion о том, что Россия геополитически уже проиграла... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:14

2023-05-15T09:14

2023-05-15T10:05

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

россия

франция

китай

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ae3db0d4463f9b2d6c0e514f72251c32.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за слова в интервью газете L'Opinion о том, что Россия геополитически уже проиграла конфликт против Украины, став зависимой от Китая. "Франция — вассал США. Не думайте, что может быть что-то хуже", — написал один из комментаторов. "Макрон все еще живет в параллельной вселенной", — поддержал другой."Россия проводит независимую политику, в отличие от нас", — поделился мнением еще один пользователь. "Китай и Россия смеются над Макроном", — заключили читатели. При этом лидер Пятой республики отметил, что архитектура европейской безопасности должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией и полные гарантии безопасности Украины.По словам президента Владимира Путина, отношения Москвы и Пекина — образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами, которые растут и крепнут во имя процветания двух стран.

https://ria.ru/20230515/ukraina-1871727355.html

https://ria.ru/20230515/istrebiteli-1871744596.html

россия

франция

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эммануэль макрон, владимир путин, россия, франция, китай, украина