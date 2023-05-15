https://ria.ru/20230515/lukashenko-1871939364.html

Лукашенко прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Белоруссии

Лукашенко прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Белоруссии - РИА Новости, 15.05.2023

Лукашенко прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в центральный командный пункт Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал "Пул РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:59

2023-05-15T16:59

2023-05-15T18:30

белоруссия

александр лукашенко

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871941407_0:224:960:764_1920x0_80_0_0_bcbf6c8c7a45487a7717a3cc3560b5ba.jpg

МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в центральный командный пункт Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал "Пул Первого"."Первый (Лукашенко. — Прим.Ред.) сегодня работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне", — говорится в публикации.С 19 по 22 апреля одно из подразделений зенитных-ракетных войск ВВС и войск ПВО Белоруссии во время учений отработало прикрытие критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздействия средств воздушного нападения и высокоточного оружия условного противника.

https://ria.ru/20230515/lukashenko-1871807555.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, александр лукашенко, безопасность