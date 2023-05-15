https://ria.ru/20230515/lukashenko-1871939364.html
Лукашенко прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Белоруссии
Лукашенко прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Белоруссии - РИА Новости, 15.05.2023
Лукашенко прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в центральный командный пункт Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал "Пул РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:59
2023-05-15T16:59
2023-05-15T18:30
белоруссия
александр лукашенко
безопасность
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МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в центральный командный пункт Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал "Пул Первого"."Первый (Лукашенко. — Прим.Ред.) сегодня работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне", — говорится в публикации.С 19 по 22 апреля одно из подразделений зенитных-ракетных войск ВВС и войск ПВО Белоруссии во время учений отработало прикрытие критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздействия средств воздушного нападения и высокоточного оружия условного противника.
https://ria.ru/20230515/lukashenko-1871807555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, безопасность
Белоруссия, Александр Лукашенко, Безопасность
Лукашенко прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Белоруссии
Президент Белоруссии Лукашенко посетил центральный командный пункт ВВС и ПВО республики