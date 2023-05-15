https://ria.ru/20230515/lukashenko-1871807555.html
В Кремле прокомментировали утверждения о плохом самочувствии Лукашенко
В Кремле прокомментировали утверждения о плохом самочувствии Лукашенко - РИА Новости, 15.05.2023
В Кремле прокомментировали утверждения о плохом самочувствии Лукашенко
Никаких официальных данных о недомогании президента Белоруссии Александра Лукашенко из Минска не было, ориентироваться надо на них, заявил пресс-секретарь главы РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:41
2023-05-15T12:41
2023-05-15T12:49
александр лукашенко
белоруссия
минск
дмитрий песков
россия
политика
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Никаких официальных данных о недомогании президента Белоруссии Александра Лукашенко из Минска не было, ориентироваться надо на них, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких официальных таких сообщений со стороны Минска не было. И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не обеспокоены ли в Кремле сообщениями о недомогании белорусского лидера.
https://ria.ru/20230510/lukashenko-1870763542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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александр лукашенко, белоруссия, минск, дмитрий песков, россия, политика, здоровье - общество
Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск, Дмитрий Песков, Россия, Политика, Здоровье - Общество
В Кремле прокомментировали утверждения о плохом самочувствии Лукашенко
Песков заявил, что из Минска не поступали официальные данные о недомогании Лукашенко
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Никаких официальных данных о недомогании президента Белоруссии Александра Лукашенко из Минска не было, ориентироваться надо на них, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких официальных таких сообщений со стороны Минска не было. И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не обеспокоены ли в Кремле сообщениями о недомогании белорусского лидера.
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