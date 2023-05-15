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В Кремле прокомментировали утверждения о плохом самочувствии Лукашенко - РИА Новости, 15.05.2023
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12:41 15.05.2023 (обновлено: 12:49 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/lukashenko-1871807555.html
В Кремле прокомментировали утверждения о плохом самочувствии Лукашенко
В Кремле прокомментировали утверждения о плохом самочувствии Лукашенко - РИА Новости, 15.05.2023
В Кремле прокомментировали утверждения о плохом самочувствии Лукашенко
Никаких официальных данных о недомогании президента Белоруссии Александра Лукашенко из Минска не было, ориентироваться надо на них, заявил пресс-секретарь главы РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:41
2023-05-15T12:49
александр лукашенко
белоруссия
минск
дмитрий песков
россия
политика
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Никаких официальных данных о недомогании президента Белоруссии Александра Лукашенко из Минска не было, ориентироваться надо на них, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких официальных таких сообщений со стороны Минска не было. И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не обеспокоены ли в Кремле сообщениями о недомогании белорусского лидера.
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белоруссия
минск
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александр лукашенко, белоруссия, минск, дмитрий песков, россия, политика, здоровье - общество
Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск, Дмитрий Песков, Россия, Политика, Здоровье - Общество
В Кремле прокомментировали утверждения о плохом самочувствии Лукашенко

Песков заявил, что из Минска не поступали официальные данные о недомогании Лукашенко

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Никаких официальных данных о недомогании президента Белоруссии Александра Лукашенко из Минска не было, ориентироваться надо на них, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких официальных таких сообщений со стороны Минска не было. И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не обеспокоены ли в Кремле сообщениями о недомогании белорусского лидера.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на параде в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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Александр ЛукашенкоБелоруссияМинскДмитрий ПесковРоссияПолитикаЗдоровье - Общество
 
 
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