https://ria.ru/20230515/lukashenko-1871807555.html

В Кремле прокомментировали утверждения о плохом самочувствии Лукашенко

В Кремле прокомментировали утверждения о плохом самочувствии Лукашенко - РИА Новости, 15.05.2023

В Кремле прокомментировали утверждения о плохом самочувствии Лукашенко

Никаких официальных данных о недомогании президента Белоруссии Александра Лукашенко из Минска не было, ориентироваться надо на них, заявил пресс-секретарь главы РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:41

2023-05-15T12:41

2023-05-15T12:49

александр лукашенко

белоруссия

минск

дмитрий песков

россия

политика

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Никаких официальных данных о недомогании президента Белоруссии Александра Лукашенко из Минска не было, ориентироваться надо на них, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких официальных таких сообщений со стороны Минска не было. И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не обеспокоены ли в Кремле сообщениями о недомогании белорусского лидера.

https://ria.ru/20230510/lukashenko-1870763542.html

белоруссия

минск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, белоруссия, минск, дмитрий песков, россия, политика, здоровье - общество