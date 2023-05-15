https://ria.ru/20230515/lukashenko-1871720108.html
В Госдуме рассказали о состоянии Лукашенко
В Госдуме рассказали о состоянии Лукашенко - РИА Новости, 15.05.2023
В Госдуме рассказали о состоянии Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заболел, об этом сообщил изданию "Подъем" первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T00:30
2023-05-15T00:30
2023-05-15T00:30
белоруссия
александр лукашенко
константин затулин
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заболел, об этом сообщил изданию "Подъем" первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Депутат пояснил, что ему известно о болезни белорусского лидер, однако диагноз он не назвал. По его словам, серьезных угроз для здоровья белорусского лидера при этом нет."Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел", — уточнил он.Как отметил Затулин, несмотря на болезнь, президент Белоруссии смог посетить парад Победы в Москве, а вечером того же дня проводил мероприятия в Минске."Наверное, нуждается в определенном отдыхе — вот и все", — добавил депутат Госдумы.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Лукашенко не пришел на завтрак после парада Победы из-за мероприятий в Минске.
https://ria.ru/20230514/belorussiya-1871617459.html
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870627859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, константин затулин, дмитрий песков, госдума рф, в мире, россия
Белоруссия, Александр Лукашенко, Константин Затулин, Дмитрий Песков, Госдума РФ, В мире, Россия
В Госдуме рассказали о состоянии Лукашенко
Депутат Госдумы Затулин заявил о болезни президента Белоруссии Александра Лукашенко