https://ria.ru/20230515/lukashenko-1871720108.html

В Госдуме рассказали о состоянии Лукашенко

В Госдуме рассказали о состоянии Лукашенко - РИА Новости, 15.05.2023

В Госдуме рассказали о состоянии Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заболел, об этом сообщил изданию "Подъем" первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T00:30

2023-05-15T00:30

2023-05-15T00:30

белоруссия

александр лукашенко

константин затулин

дмитрий песков

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заболел, об этом сообщил изданию "Подъем" первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Депутат пояснил, что ему известно о болезни белорусского лидер, однако диагноз он не назвал. По его словам, серьезных угроз для здоровья белорусского лидера при этом нет."Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел", — уточнил он.Как отметил Затулин, несмотря на болезнь, президент Белоруссии смог посетить парад Победы в Москве, а вечером того же дня проводил мероприятия в Минске."Наверное, нуждается в определенном отдыхе — вот и все", — добавил депутат Госдумы.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Лукашенко не пришел на завтрак после парада Победы из-за мероприятий в Минске.

https://ria.ru/20230514/belorussiya-1871617459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

белоруссия, александр лукашенко, константин затулин, дмитрий песков, госдума рф, в мире, россия