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В Госдуме рассказали о состоянии Лукашенко - РИА Новости, 15.05.2023
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00:30 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/lukashenko-1871720108.html
В Госдуме рассказали о состоянии Лукашенко
В Госдуме рассказали о состоянии Лукашенко - РИА Новости, 15.05.2023
В Госдуме рассказали о состоянии Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заболел, об этом сообщил изданию "Подъем" первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T00:30
2023-05-15T00:30
белоруссия
александр лукашенко
константин затулин
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заболел, об этом сообщил изданию "Подъем" первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Депутат пояснил, что ему известно о болезни белорусского лидер, однако диагноз он не назвал. По его словам, серьезных угроз для здоровья белорусского лидера при этом нет."Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел", — уточнил он.Как отметил Затулин, несмотря на болезнь, президент Белоруссии смог посетить парад Победы в Москве, а вечером того же дня проводил мероприятия в Минске."Наверное, нуждается в определенном отдыхе — вот и все", — добавил депутат Госдумы.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Лукашенко не пришел на завтрак после парада Победы из-за мероприятий в Минске.
https://ria.ru/20230514/belorussiya-1871617459.html
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белоруссия, александр лукашенко, константин затулин, дмитрий песков, госдума рф, в мире, россия
Белоруссия, Александр Лукашенко, Константин Затулин, Дмитрий Песков, Госдума РФ, В мире, Россия
В Госдуме рассказали о состоянии Лукашенко

Депутат Госдумы Затулин заявил о болезни президента Белоруссии Александра Лукашенко

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заболел, об этом сообщил изданию "Подъем" первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Депутат пояснил, что ему известно о болезни белорусского лидер, однако диагноз он не назвал. По его словам, серьезных угроз для здоровья белорусского лидера при этом нет.
"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел", — уточнил он.
Как отметил Затулин, несмотря на болезнь, президент Белоруссии смог посетить парад Победы в Москве, а вечером того же дня проводил мероприятия в Минске.
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Вчера, 11:51
"Наверное, нуждается в определенном отдыхе — вот и все", — добавил депутат Госдумы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Лукашенко не пришел на завтрак после парада Победы из-за мероприятий в Минске.
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БелоруссияАлександр ЛукашенкоКонстантин ЗатулинДмитрий ПесковГосдума РФВ миреРоссия
 
 
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