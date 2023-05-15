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В Луганске перевели учебные учреждения на дистанционное обучение - РИА Новости, 15.05.2023
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23:16 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/lugansk-1872027140.html
В Луганске перевели учебные учреждения на дистанционное обучение
В Луганске перевели учебные учреждения на дистанционное обучение - РИА Новости, 15.05.2023
В Луганске перевели учебные учреждения на дистанционное обучение
Образовательные организации, находящиеся на территории Луганска, с 16 мая 2023 года переходят на дистанционное обучение, сообщили журналистам в министерстве... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T23:16
2023-05-15T23:16
луганск
луганская народная республика
игорь корнет
россия
общество
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Образовательные организации, находящиеся на территории Луганска, с 16 мая 2023 года переходят на дистанционное обучение, сообщили журналистам в министерстве образования и науки ЛНР. Ранее 12, 13 и 15 мая украинская армия наносили ракетные удары по Луганску. Всего в результате обстрелов было ранено 8 человек, в том числе шестеро детей, повреждены жилые дома и инфраструктура. Также 15 мая в центре Луганска произошло покушение на врио министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета. Уточняется, что посещение детских садов и школ рекомендовано предусмотреть по личному заявлению родителей.
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луганск, луганская народная республика, игорь корнет, россия, общество
Луганск, Луганская Народная Республика, Игорь Корнет, Россия, Общество
В Луганске перевели учебные учреждения на дистанционное обучение

Минобрнауки ЛНР перевело учебные учреждения Луганска на дистанционное обучение

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком у административного здания в Луганске.
Женщина с ребенком у административного здания в Луганске. - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина с ребенком у административного здания в Луганске.. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Образовательные организации, находящиеся на территории Луганска, с 16 мая 2023 года переходят на дистанционное обучение, сообщили журналистам в министерстве образования и науки ЛНР.
Ранее 12, 13 и 15 мая украинская армия наносили ракетные удары по Луганску. Всего в результате обстрелов было ранено 8 человек, в том числе шестеро детей, повреждены жилые дома и инфраструктура. Также 15 мая в центре Луганска произошло покушение на врио министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.
«
"Министерство образования и науки ЛНР сообщает о том, образовательные организации, находящиеся на территории Луганска, с 16 мая 2023 года переходят на дистанционное обучение", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что посещение детских садов и школ рекомендовано предусмотреть по личному заявлению родителей.
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