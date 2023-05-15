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Омбудсмен ЛНР прокомментировала обстрелы Луганска

Омбудсмен ЛНР прокомментировала обстрелы Луганска - РИА Новости, 15.05.2023

Омбудсмен ЛНР прокомментировала обстрелы Луганска

Террор со стороны несамостоятельного киевского режима вызван бездействием международных правозащитных организаций, заявила в Telegram-канале омбудсмен ЛНР... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:37

2023-05-15T10:37

2023-05-15T10:44

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

луганск

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Террор со стороны несамостоятельного киевского режима вызван бездействием международных правозащитных организаций, заявила в Telegram-канале омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, комментируя обстрелы Луганска дальнобойными ракетами.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска за неделю выпустили по ЛНР три ракеты Storm Shadow и 15 ракет из РСЗО HIMARS, в результате обстрелов погиб один человек и 16 получили ранения.Она добавила, что эти действия являются прямым нарушением статьи 35 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) 1977 года, а также статьи 1 Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов 1974 года.По ее мнению, отсутствие реакции показывает, что международные институты защиты прав человека политизированы и ангажированы и фактически не выполняют свои прямые обязательства, что "полностью развязывает руки вооруженным неонацистам"."Происходящие события еще раз подтверждают правильность решения о начале проведения СВО, и я убеждена, что цели ее обязательно будут достигнуты, а виновные будут наказаны по всей строгости закона", - заключила Сердюкова.

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луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, луганск, видео