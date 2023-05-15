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Омбудсмен ЛНР прокомментировала обстрелы Луганска - РИА Новости, 15.05.2023
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10:37 15.05.2023 (обновлено: 10:44 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/lugansk-1871765814.html
Омбудсмен ЛНР прокомментировала обстрелы Луганска
Омбудсмен ЛНР прокомментировала обстрелы Луганска - РИА Новости, 15.05.2023
Омбудсмен ЛНР прокомментировала обстрелы Луганска
Террор со стороны несамостоятельного киевского режима вызван бездействием международных правозащитных организаций, заявила в Telegram-канале омбудсмен ЛНР... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:37
2023-05-15T10:44
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
луганск
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Террор со стороны несамостоятельного киевского режима вызван бездействием международных правозащитных организаций, заявила в Telegram-канале омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, комментируя обстрелы Луганска дальнобойными ракетами.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска за неделю выпустили по ЛНР три ракеты Storm Shadow и 15 ракет из РСЗО HIMARS, в результате обстрелов погиб один человек и 16 получили ранения.Она добавила, что эти действия являются прямым нарушением статьи 35 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) 1977 года, а также статьи 1 Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов 1974 года.По ее мнению, отсутствие реакции показывает, что международные институты защиты прав человека политизированы и ангажированы и фактически не выполняют свои прямые обязательства, что "полностью развязывает руки вооруженным неонацистам"."Происходящие события еще раз подтверждают правильность решения о начале проведения СВО, и я убеждена, что цели ее обязательно будут достигнуты, а виновные будут наказаны по всей строгости закона", - заключила Сердюкова.
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"Ничего не осталось "– местные жители о субботнем обстреле Луганска
"Ничего не осталось "– местные жители о субботнем обстреле Луганска
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"Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску
"Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску
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происшествия, луганская народная республика, луганск, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Луганск
Омбудсмен ЛНР прокомментировала обстрелы Луганска
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Террор со стороны несамостоятельного киевского режима вызван бездействием международных правозащитных организаций, заявила в Telegram-канале омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, комментируя обстрелы Луганска дальнобойными ракетами.
2023-05-15T10:37
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Омбудсмен ЛНР прокомментировала обстрелы Луганска

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: обстрелы Луганска доказывают правильность решения о начале СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилой дом в районе Юбилейный Луганска, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в районе Юбилейный Луганска, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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Жилой дом в районе Юбилейный Луганска, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Террор со стороны несамостоятельного киевского режима вызван бездействием международных правозащитных организаций, заявила в Telegram-канале омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, комментируя обстрелы Луганска дальнобойными ракетами.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска за неделю выпустили по ЛНР три ракеты Storm Shadow и 15 ракет из РСЗО HIMARS, в результате обстрелов погиб один человек и 16 получили ранения.
«

"На протяжении последних трех дней обстрелам подвергается тыловой город Луганск. Дальнобойными ракетами, поставляемыми Киеву западными странами, наносятся удары по объектам гражданской инфраструктуры и густонаселенным районам республики, в ходе которых уже пострадали 8 человек, шестеро из которых - дети", - написала Сердюкова.

Она добавила, что эти действия являются прямым нарушением статьи 35 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) 1977 года, а также статьи 1 Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов 1974 года.
«
"Кровавый террор, который учиняет несамостоятельный киевский режим, порожден бездействием международных правозащитных организации", - полагает омбудсмен ЛНР.
По ее мнению, отсутствие реакции показывает, что международные институты защиты прав человека политизированы и ангажированы и фактически не выполняют свои прямые обязательства, что "полностью развязывает руки вооруженным неонацистам".
"Происходящие события еще раз подтверждают правильность решения о начале проведения СВО, и я убеждена, что цели ее обязательно будут достигнуты, а виновные будут наказаны по всей строгости закона", - заключила Сердюкова.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаЛуганск
 
 
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