https://ria.ru/20230515/lugansk-1871741000.html
Целью удара в Луганске стало бывшее авиационное училище
Целью удара в Луганске стало бывшее авиационное училище - РИА Новости, 15.05.2023
Целью удара в Луганске стало бывшее авиационное училище
Удар в Луганске нанесен в район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ), место оцеплено, работают экстренные и силовые службы, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T08:47
2023-05-15T08:47
2023-05-15T09:34
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
родион мирошник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:143:948:676_1920x0_80_0_0_357cf3e7a552e6b0e45055fa266e1a48.jpg
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Удар в Луганске нанесен в район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ), место оцеплено, работают экстренные и силовые службы, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета", по его словам, это "скорее всего, ракеты".Удар пришелся в район ВВАУШ, место оцеплено. Работают экстренные и силовые службы. В данном районе достаточно много жилых домов и школа.
https://ria.ru/20230513/vzryv-1871472859.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:1:948:712_1920x0_80_0_0_48f873670d888f997fe9a1d46de67799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, луганская народная республика, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник
Целью удара в Луганске стало бывшее авиационное училище
ВСУ нанесли удар в Луганске в районе бывшего авиационного училища штурманов