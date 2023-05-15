https://ria.ru/20230515/lugansk-1871741000.html

Целью удара в Луганске стало бывшее авиационное училище

Целью удара в Луганске стало бывшее авиационное училище - РИА Новости, 15.05.2023

Целью удара в Луганске стало бывшее авиационное училище

Удар в Луганске нанесен в район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ), место оцеплено, работают экстренные и силовые службы, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T08:47

2023-05-15T08:47

2023-05-15T09:34

специальная военная операция на украине

луганск

луганская народная республика

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Удар в Луганске нанесен в район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ), место оцеплено, работают экстренные и силовые службы, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета", по его словам, это "скорее всего, ракеты".Удар пришелся в район ВВАУШ, место оцеплено. Работают экстренные и силовые службы. В данном районе достаточно много жилых домов и школа.

https://ria.ru/20230513/vzryv-1871472859.html

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луганск, луганская народная республика, родион мирошник