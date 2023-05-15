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Целью удара в Луганске стало бывшее авиационное училище - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:47 15.05.2023 (обновлено: 09:34 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/lugansk-1871741000.html
Целью удара в Луганске стало бывшее авиационное училище
Целью удара в Луганске стало бывшее авиационное училище - РИА Новости, 15.05.2023
Целью удара в Луганске стало бывшее авиационное училище
Удар в Луганске нанесен в район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ), место оцеплено, работают экстренные и силовые службы, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T08:47
2023-05-15T09:34
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Удар в Луганске нанесен в район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ), место оцеплено, работают экстренные и силовые службы, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета", по его словам, это "скорее всего, ракеты".Удар пришелся в район ВВАУШ, место оцеплено. Работают экстренные и силовые службы. В данном районе достаточно много жилых домов и школа.
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луганск
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луганск, луганская народная республика, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник
Целью удара в Луганске стало бывшее авиационное училище

ВСУ нанесли удар в Луганске в районе бывшего авиационного училища штурманов

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Удар в Луганске нанесен в район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ), место оцеплено, работают экстренные и силовые службы, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета", по его словам, это "скорее всего, ракеты".
Удар пришелся в район ВВАУШ, место оцеплено. Работают экстренные и силовые службы. В данном районе достаточно много жилых домов и школа.
Дым на месте взрыва в Луганске
На окраине Луганска прогремел взрыв
13 мая, 09:55
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаРодион Мирошник
 
 
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