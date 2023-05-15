В районе автовокзала в Луганске прогремели два взрыва

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace, производит ее MBDA. Цена — около двух миллионов фунтов стерлингов за единицу.

Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, однако есть модификации и до 560 километров.