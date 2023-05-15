В районе автовокзала в Луганске прогремели два взрыва
Мирошник заявил, что в Луганске зафиксировали два взрыва в районе автовокзала
© РОДИОН_МИРОШНИК/TelegramПрилет ракеты на территорию бывшего авиационного училища штурманов в Луганске
© РОДИОН_МИРОШНИК/Telegram
ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. В Луганске снова прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале бывший глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
«
"Два прилета в район автовокзала в Луганске! Скорее всего, ракеты. Бьют по тому же сценарию", — написал он.
Мирошник сослался на очевидцев, по словам которых первый взрыв был глухой — возможно, это упала болванка, а второй — раскатистый.
Удар пришелся на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ), передает корреспондент РИА Новости. Сейчас место оцепили, там работают экстренные и силовые службы. Рядом довольно много жилых домов и школа.
По словам корреспондента, на месте взрыва нашли фрагменты ракеты иностранного производства.
Позже временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что, по предварительным данным Минздрава, при ракетном ударе никто не пострадал.
Вечером 12 мая украинские войска нанесли ракетный удар по луганскому предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам". По данным Минобороны, применялись ракеты Storm Shadow, поставленные киевскому режиму Великобританией. Украинские самолеты, выпустившие ракеты, были затем сбиты российскими истребителями.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace, производит ее MBDA. Цена — около двух миллионов фунтов стерлингов за единицу.
Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, однако есть модификации и до 560 километров.