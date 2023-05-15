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В районе автовокзала в Луганске прогремели два взрыва - РИА Новости, 15.05.2023
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08:12 15.05.2023 (обновлено: 11:14 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/lugansk-1871738602.html
В районе автовокзала в Луганске прогремели два взрыва
В районе автовокзала в Луганске прогремели два взрыва - РИА Новости, 15.05.2023
В районе автовокзала в Луганске прогремели два взрыва
В Луганске снова прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале бывший глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T08:12
2023-05-15T11:14
луганск
луганская народная республика
происшествия
родион мирошник
storm shadow
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ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. В Луганске снова прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале бывший глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.Мирошник сослался на очевидцев, по словам которых первый взрыв был глухой — возможно, это упала болванка, а второй — раскатистый. Удар пришелся на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ), передает корреспондент РИА Новости. Сейчас место оцепили, там работают экстренные и силовые службы. Рядом довольно много жилых домов и школа.По словам корреспондента, на месте взрыва нашли фрагменты ракеты иностранного производства.Позже временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что, по предварительным данным Минздрава, при ракетном ударе никто не пострадал.Вечером 12 мая украинские войска нанесли ракетный удар по луганскому предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам". По данным Минобороны, применялись ракеты Storm Shadow, поставленные киевскому режиму Великобританией. Украинские самолеты, выпустившие ракеты, были затем сбиты российскими истребителями.На следующий день ВСУ нанесли еще один удар — по поселку Юбилейный на окраине Луганска. Была ранена пожилая женщина, семь многоквартирных домов получили повреждения. По информации представительства ЛНР в СЦКК, в этом случае ВСУ также применили ракету Storm Shadow.
https://ria.ru/20230513/lugansk-1871568699.html
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луганск, луганская народная республика, происшествия, родион мирошник, storm shadow
Луганск, Луганская Народная Республика, Происшествия, Родион Мирошник, Storm Shadow
В районе автовокзала в Луганске прогремели два взрыва

Мирошник заявил, что в Луганске зафиксировали два взрыва в районе автовокзала

© РОДИОН_МИРОШНИК/TelegramПрилет ракеты на территорию бывшего авиационного училища штурманов в Луганске
Прилет ракеты на территорию бывшего авиационного училища штурманов в Луганске
© РОДИОН_МИРОШНИК/Telegram
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ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. В Луганске снова прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале бывший глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
«

"Два прилета в район автовокзала в Луганске! Скорее всего, ракеты. Бьют по тому же сценарию", — написал он.

Мирошник сослался на очевидцев, по словам которых первый взрыв был глухой — возможно, это упала болванка, а второй — раскатистый.
Удар пришелся на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ), передает корреспондент РИА Новости. Сейчас место оцепили, там работают экстренные и силовые службы. Рядом довольно много жилых домов и школа.
По словам корреспондента, на месте взрыва нашли фрагменты ракеты иностранного производства.
Позже временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что, по предварительным данным Минздрава, при ракетном ударе никто не пострадал.
Вечером 12 мая украинские войска нанесли ракетный удар по луганскому предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам". По данным Минобороны, применялись ракеты Storm Shadow, поставленные киевскому режиму Великобританией. Украинские самолеты, выпустившие ракеты, были затем сбиты российскими истребителями.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace, производит ее MBDA. Цена — около двух миллионов фунтов стерлингов за единицу.

Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, однако есть модификации и до 560 километров.

На следующий день ВСУ нанесли еще один удар — по поселку Юбилейный на окраине Луганска. Была ранена пожилая женщина, семь многоквартирных домов получили повреждения. По информации представительства ЛНР в СЦКК, в этом случае ВСУ также применили ракету Storm Shadow.
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ЛуганскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествияРодион МирошникStorm Shadow
 
 
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