Яна Рудковская высказалась о победительнице Евровидения

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"В этом году ее победу предсказывала еще и я, и когда меня спрашивали, кто победит, я однозначно отвечала, что Швеция. Номер на Евро без нагромождений, но искренний. Букмекеры также с самого начала ставили на Loreen. Так что победа заслуженная", – написала Рудковская.