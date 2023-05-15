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Яна Рудковская высказалась о победительнице Евровидения - РИА Новости, 15.05.2023
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Шоубиз
 
14:07 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/loreen-1871811989.html
Яна Рудковская высказалась о победительнице Евровидения
Яна Рудковская высказалась о победительнице Евровидения - РИА Новости, 15.05.2023
Яна Рудковская высказалась о победительнице Евровидения
Продюсер Яна Рудковская высказалась в своем Telegram-канале о выступлении победительницы Евровидения-2023, шведской певицы Loreen. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:07
2023-05-15T14:07
шоубиз
яна рудковская
швеция
abba
евровидение
знаменитости
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская высказалась в своем Telegram-канале о выступлении победительницы Евровидения-2023, шведской певицы Loreen.На Евровидении-2023 исполнительница выступила в песней Tattoo и набрала 583 балла после совместного голосования жюри и телезрителей.Loreen одержала победу в конкурсе во второй раз. Она также забрала хрустальный микрофон в 2012 году.
https://ria.ru/20230514/evrovidenie-1871619636.html
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яна рудковская, швеция, abba, евровидение, знаменитости
Шоубиз, Яна Рудковская, Швеция, ABBA, Евровидение, Знаменитости
Яна Рудковская высказалась о победительнице Евровидения

Яна Рудковская назвала победу Loreen на Евровидении-2023 заслуженной

© РИА Новости/Кирилл Каллиников, AP Photo/Martin MeissnerЯна Рудковская и Loreen
Яна Рудковская и Loreen
© РИА Новости/Кирилл Каллиников, AP Photo/Martin Meissner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская высказалась в своем Telegram-канале о выступлении победительницы Евровидения-2023, шведской певицы Loreen.
«
"В этом году ее победу предсказывала еще и я, и когда меня спрашивали, кто победит, я однозначно отвечала, что Швеция. Номер на Евро без нагромождений, но искренний. Букмекеры также с самого начала ставили на Loreen. Так что победа заслуженная", – написала Рудковская.
На Евровидении-2023 исполнительница выступила в песней Tattoo и набрала 583 балла после совместного голосования жюри и телезрителей.
Loreen одержала победу в конкурсе во второй раз. Она также забрала хрустальный микрофон в 2012 году.
Певица Loreen (Лорин Талхауи) из Швеции, ставшая победительницей Евровидения-2023 - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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ШоубизЯна РудковскаяШвецияABBAЕвровидениеЗнаменитости
 
 
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