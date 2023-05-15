https://ria.ru/20230515/loreen-1871811989.html
Яна Рудковская высказалась о победительнице Евровидения
Яна Рудковская высказалась о победительнице Евровидения - РИА Новости, 15.05.2023
Яна Рудковская высказалась о победительнице Евровидения
Продюсер Яна Рудковская высказалась в своем Telegram-канале о выступлении победительницы Евровидения-2023, шведской певицы Loreen. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:07
2023-05-15T14:07
2023-05-15T14:07
шоубиз
яна рудковская
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская высказалась в своем Telegram-канале о выступлении победительницы Евровидения-2023, шведской певицы Loreen.На Евровидении-2023 исполнительница выступила в песней Tattoo и набрала 583 балла после совместного голосования жюри и телезрителей.Loreen одержала победу в конкурсе во второй раз. Она также забрала хрустальный микрофон в 2012 году.
https://ria.ru/20230514/evrovidenie-1871619636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яна рудковская, швеция, abba, евровидение, знаменитости
Шоубиз, Яна Рудковская, Швеция, ABBA, Евровидение, Знаменитости
Яна Рудковская высказалась о победительнице Евровидения
Яна Рудковская назвала победу Loreen на Евровидении-2023 заслуженной