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Украинские военные за неделю семь раз обстреляли ЛНР
Украинские военные за неделю семь раз обстреляли ЛНР - РИА Новости, 15.05.2023
Украинские военные за неделю семь раз обстреляли ЛНР
Украинские войска за неделю выпустили по ЛНР 3 ракеты Storm Shadow и 15 ракет из РСЗО HIMARS, в результате обстрелов погиб один человек и 16 получили ранения,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:57
2023-05-15T09:57
2023-05-15T09:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
происшествия
вооруженные силы украины
луганск
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за неделю выпустили по ЛНР 3 ракеты Storm Shadow и 15 ракет из РСЗО HIMARS, в результате обстрелов погиб один человек и 16 получили ранения, сообщило в Telegram-канале представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как отмечается, в результате "один человек погиб и 16 человек получили ранения, среди которых 6 детей". Также, по данным представительства, в результате обстрелов были разрушены и повреждены 45 домостроений и 11 объектов гражданской инфраструктуры.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Ничего не осталось "– местные жители о субботнем обстреле Луганска
"Ничего не осталось "– местные жители о субботнем обстреле Луганска
2023-05-15T09:57
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PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, происшествия, вооруженные силы украины, луганск, видео
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Луганск
Украинские военные за неделю семь раз обстреляли ЛНР
Представительство ЛНР: ВСУ за неделю выпустили три ракеты Storm Shadow и 15 ракет из РСЗО