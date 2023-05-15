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Украинские военные за неделю семь раз обстреляли ЛНР - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:57 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/lnr-1871754181.html
Украинские военные за неделю семь раз обстреляли ЛНР
Украинские военные за неделю семь раз обстреляли ЛНР - РИА Новости, 15.05.2023
Украинские военные за неделю семь раз обстреляли ЛНР
Украинские войска за неделю выпустили по ЛНР 3 ракеты Storm Shadow и 15 ракет из РСЗО HIMARS, в результате обстрелов погиб один человек и 16 получили ранения,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:57
2023-05-15T09:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
происшествия
вооруженные силы украины
луганск
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за неделю выпустили по ЛНР 3 ракеты Storm Shadow и 15 ракет из РСЗО HIMARS, в результате обстрелов погиб один человек и 16 получили ранения, сообщило в Telegram-канале представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как отмечается, в результате "один человек погиб и 16 человек получили ранения, среди которых 6 детей". Также, по данным представительства, в результате обстрелов были разрушены и повреждены 45 домостроений и 11 объектов гражданской инфраструктуры.
луганская народная республика
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"Ничего не осталось "– местные жители о субботнем обстреле Луганска
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луганская народная республика, украина, происшествия, вооруженные силы украины, луганск, видео
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Луганск
Украинские военные за неделю семь раз обстреляли ЛНР
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за неделю выпустили по ЛНР 3 ракеты Storm Shadow и 15 ракет из РСЗО HIMARS, в результате обстрелов погиб один человек и 16 получили ранения, сообщило в Telegram-канале представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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Украинские военные за неделю семь раз обстреляли ЛНР

Представительство ЛНР: ВСУ за неделю выпустили три ракеты Storm Shadow и 15 ракет из РСЗО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилой дом в районе Юбилейный Луганска, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в районе Юбилейный Луганска, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости
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Жилой дом в районе Юбилейный Луганска, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за неделю выпустили по ЛНР 3 ракеты Storm Shadow и 15 ракет из РСЗО HIMARS, в результате обстрелов погиб один человек и 16 получили ранения, сообщило в Telegram-канале представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За прошедшую неделю представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 7 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины..., в ходе которых противник применял крылатые ракеты Storm Shadow (3 ракеты) и РСЗО HIMARS (15 ракет)", - сообщило представительство.
Как отмечается, в результате "один человек погиб и 16 человек получили ранения, среди которых 6 детей".
Также, по данным представительства, в результате обстрелов были разрушены и повреждены 45 домостроений и 11 объектов гражданской инфраструктуры.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаПроисшествияВооруженные силы УкраиныЛуганск
 
 
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