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Украинские военные за неделю семь раз обстреляли ЛНР

Украинские военные за неделю семь раз обстреляли ЛНР - РИА Новости, 15.05.2023

Украинские военные за неделю семь раз обстреляли ЛНР

Украинские войска за неделю выпустили по ЛНР 3 ракеты Storm Shadow и 15 ракет из РСЗО HIMARS, в результате обстрелов погиб один человек и 16 получили ранения,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:57

2023-05-15T09:57

2023-05-15T09:57

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

происшествия

вооруженные силы украины

луганск

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за неделю выпустили по ЛНР 3 ракеты Storm Shadow и 15 ракет из РСЗО HIMARS, в результате обстрелов погиб один человек и 16 получили ранения, сообщило в Telegram-канале представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как отмечается, в результате "один человек погиб и 16 человек получили ранения, среди которых 6 детей". Также, по данным представительства, в результате обстрелов были разрушены и повреждены 45 домостроений и 11 объектов гражданской инфраструктуры.

луганская народная республика

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"Ничего не осталось "– местные жители о субботнем обстреле Луганска "Ничего не осталось "– местные жители о субботнем обстреле Луганска 2023-05-15T09:57 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, украина, происшествия, вооруженные силы украины, луганск, видео