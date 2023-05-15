https://ria.ru/20230515/lipetsk-1871767325.html

Неделя современного китайского театра стартует в Липецке

Неделя современного китайского театра стартует в Липецке - РИА Новости, 15.05.2023

Неделя современного китайского театра стартует в Липецке

Театральная режиссерская лаборатория китайской драматургии XX–XXI веков начнет работу в Липецке в понедельник в рамках культурного взаимодействия между Россией... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:42

2023-05-15T10:42

2023-05-15T11:55

липецкая область

игорь артамонов

задонский район

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ЛИПЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Театральная режиссерская лаборатория китайской драматургии XX–XXI веков начнет работу в Липецке в понедельник в рамках культурного взаимодействия между Россией и Китайской Народной Республикой, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Он отметил, что инициатором и организатором проекта выступил Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого. Участниками лаборатории станут студенты Российского института театрального искусства – ГИТИС, а также молодые режиссеры из регионов, для которых проект станет новым опытом по перенесению китайской драматургии на современную российскую театральную сцену.Образовательная программа лаборатории станет частью цикла мероприятий театра в рамках Года педагога и наставника и театрально-образовательного проекта "Школа".Как отметил Артамонов, лаборатория станет творческим экспериментом, который позволит увидеть, насколько выразительно Россия и Китай могут существовать в одном театральном пространстве, продемонстрирует прочность российско-китайских связей, в том числе культурных."Приятно, что липецкий театр выбран для проведения такого интересного общероссийского эксперимента. Уверен, итог работы лаборатории заинтересует многих жителей нашего региона, поскольку у нас много поклонников театра и искусства", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20230510/festival-1870743272.html

задонский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, задонский район