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Неделя современного китайского театра стартует в Липецке - РИА Новости, 15.05.2023
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Липецкая область
 
10:42 15.05.2023 (обновлено: 11:55 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/lipetsk-1871767325.html
Неделя современного китайского театра стартует в Липецке
Неделя современного китайского театра стартует в Липецке - РИА Новости, 15.05.2023
Неделя современного китайского театра стартует в Липецке
Театральная режиссерская лаборатория китайской драматургии XX–XXI веков начнет работу в Липецке в понедельник в рамках культурного взаимодействия между Россией... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:42
2023-05-15T11:55
липецкая область
игорь артамонов
задонский район
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ЛИПЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Театральная режиссерская лаборатория китайской драматургии XX–XXI веков начнет работу в Липецке в понедельник в рамках культурного взаимодействия между Россией и Китайской Народной Республикой, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Он отметил, что инициатором и организатором проекта выступил Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого. Участниками лаборатории станут студенты Российского института театрального искусства – ГИТИС, а также молодые режиссеры из регионов, для которых проект станет новым опытом по перенесению китайской драматургии на современную российскую театральную сцену.Образовательная программа лаборатории станет частью цикла мероприятий театра в рамках Года педагога и наставника и театрально-образовательного проекта "Школа".Как отметил Артамонов, лаборатория станет творческим экспериментом, который позволит увидеть, насколько выразительно Россия и Китай могут существовать в одном театральном пространстве, продемонстрирует прочность российско-китайских связей, в том числе культурных."Приятно, что липецкий театр выбран для проведения такого интересного общероссийского эксперимента. Уверен, итог работы лаборатории заинтересует многих жителей нашего региона, поскольку у нас много поклонников театра и искусства", – отметил Артамонов.
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игорь артамонов, задонский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Задонский район

Неделя современного китайского театра стартует в Липецке

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Театральная режиссерская лаборатория китайской драматургии XX–XXI веков начнет работу в Липецке в понедельник в рамках культурного взаимодействия между Россией и Китайской Народной Республикой, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он отметил, что инициатором и организатором проекта выступил Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого. Участниками лаборатории станут студенты Российского института театрального искусства – ГИТИС, а также молодые режиссеры из регионов, для которых проект станет новым опытом по перенесению китайской драматургии на современную российскую театральную сцену.
Участники фестиваля Русборг в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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Образовательная программа лаборатории станет частью цикла мероприятий театра в рамках Года педагога и наставника и театрально-образовательного проекта "Школа".
Как отметил Артамонов, лаборатория станет творческим экспериментом, который позволит увидеть, насколько выразительно Россия и Китай могут существовать в одном театральном пространстве, продемонстрирует прочность российско-китайских связей, в том числе культурных.
"Приятно, что липецкий театр выбран для проведения такого интересного общероссийского эксперимента. Уверен, итог работы лаборатории заинтересует многих жителей нашего региона, поскольку у нас много поклонников театра и искусства", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЗадонский район
 
 
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