https://ria.ru/20230515/lidery-1871891322.html

На конкурс "Лидеры России" зарегистрировались около 160 тысяч человек

На конкурс "Лидеры России" зарегистрировались около 160 тысяч человек - РИА Новости, 15.05.2023

На конкурс "Лидеры России" зарегистрировались около 160 тысяч человек

Около 160 тысяч человек подали заявки на участие в пятом сезоне кадрового конкурса "Лидеры России", заявил генеральный директор организатора конкурса - АНО... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:57

2023-05-15T14:57

2023-05-15T14:58

общество

россия

алексей комиссаров

"лидеры россии"

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около 160 тысяч человек подали заявки на участие в пятом сезоне кадрового конкурса "Лидеры России", заявил генеральный директор организатора конкурса - АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. "Всего на участие в новом сезоне мы получили около 160 тысяч заявок из всех регионов России и 89 государств мира. Итого за все пять сезонов конкурса принято более 1 миллиона регистраций из России и 150 государств мира", - цитирует Комиссарова пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей ". Уточняется, что прием заявок, который стартовал 4 апреля, завершился 14 мая.

https://ria.ru/20220707/kudrin-1801025669.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, алексей комиссаров, "лидеры россии"