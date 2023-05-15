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На конкурс "Лидеры России" зарегистрировались около 160 тысяч человек - РИА Новости, 15.05.2023
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14:57 15.05.2023 (обновлено: 14:58 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/lidery-1871891322.html
На конкурс "Лидеры России" зарегистрировались около 160 тысяч человек
На конкурс "Лидеры России" зарегистрировались около 160 тысяч человек - РИА Новости, 15.05.2023
На конкурс "Лидеры России" зарегистрировались около 160 тысяч человек
Около 160 тысяч человек подали заявки на участие в пятом сезоне кадрового конкурса "Лидеры России", заявил генеральный директор организатора конкурса - АНО... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:57
2023-05-15T14:58
общество
россия
алексей комиссаров
"лидеры россии"
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около 160 тысяч человек подали заявки на участие в пятом сезоне кадрового конкурса "Лидеры России", заявил генеральный директор организатора конкурса - АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. "Всего на участие в новом сезоне мы получили около 160 тысяч заявок из всех регионов России и 89 государств мира. Итого за все пять сезонов конкурса принято более 1 миллиона регистраций из России и 150 государств мира", - цитирует Комиссарова пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей ". Уточняется, что прием заявок, который стартовал 4 апреля, завершился 14 мая.
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общество, россия, алексей комиссаров, "лидеры россии"
Общество, Россия, Алексей Комиссаров, "Лидеры России"
На конкурс "Лидеры России" зарегистрировались около 160 тысяч человек

Около 160 тысяч человек подали заявки на участие в пятом сезоне конкурса "Лидеры России"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКонкурс управленцев "Лидеры России"
Конкурс управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Конкурс управленцев "Лидеры России". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около 160 тысяч человек подали заявки на участие в пятом сезоне кадрового конкурса "Лидеры России", заявил генеральный директор организатора конкурса - АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
"Всего на участие в новом сезоне мы получили около 160 тысяч заявок из всех регионов России и 89 государств мира. Итого за все пять сезонов конкурса принято более 1 миллиона регистраций из России и 150 государств мира", - цитирует Комиссарова пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей ".
Уточняется, что прием заявок, который стартовал 4 апреля, завершился 14 мая.
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