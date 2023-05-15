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На конкурс "Лидеры России" зарегистрировались около 160 тысяч человек
На конкурс "Лидеры России" зарегистрировались около 160 тысяч человек - РИА Новости, 15.05.2023
На конкурс "Лидеры России" зарегистрировались около 160 тысяч человек
Около 160 тысяч человек подали заявки на участие в пятом сезоне кадрового конкурса "Лидеры России", заявил генеральный директор организатора конкурса - АНО... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:57
2023-05-15T14:57
2023-05-15T14:58
общество
россия
алексей комиссаров
"лидеры россии"
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около 160 тысяч человек подали заявки на участие в пятом сезоне кадрового конкурса "Лидеры России", заявил генеральный директор организатора конкурса - АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. "Всего на участие в новом сезоне мы получили около 160 тысяч заявок из всех регионов России и 89 государств мира. Итого за все пять сезонов конкурса принято более 1 миллиона регистраций из России и 150 государств мира", - цитирует Комиссарова пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей ". Уточняется, что прием заявок, который стартовал 4 апреля, завершился 14 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, алексей комиссаров, "лидеры россии"
Общество, Россия, Алексей Комиссаров, "Лидеры России"
На конкурс "Лидеры России" зарегистрировались около 160 тысяч человек
Около 160 тысяч человек подали заявки на участие в пятом сезоне конкурса "Лидеры России"
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около 160 тысяч человек подали заявки на участие в пятом сезоне кадрового конкурса "Лидеры России", заявил генеральный директор организатора конкурса - АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
"Всего на участие в новом сезоне мы получили около 160 тысяч заявок из всех регионов России и 89 государств мира. Итого за все пять сезонов конкурса принято более 1 миллиона регистраций из России и 150 государств мира", - цитирует Комиссарова пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей ".
Уточняется, что прием заявок, который стартовал 4 апреля, завершился 14 мая.
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