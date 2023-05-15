https://ria.ru/20230515/lavra-1872029394.html

Порошенко шлет к Киево-Печерской лавре провокаторов, заявила прихожанка

Порошенко шлет к Киево-Печерской лавре провокаторов, заявила прихожанка - РИА Новости, 15.05.2023

Порошенко шлет к Киево-Печерской лавре провокаторов, заявила прихожанка

Гонения Зеленского на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) это великое злодеяние перед украинским народом, а Петр Порошенко за деньги подсылает к... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T23:52

2023-05-15T23:52

2023-05-15T23:52

религия

украина

петр порошенко

александр ткаченко (протоиерей)

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

в мире

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гонения Зеленского на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) это великое злодеяние перед украинским народом, а Петр Порошенко за деньги подсылает к Киево-Печерской лавре провокаторов, сказала пожилая прихожанка лавры, назвавшаяся Лидией.Порошенко, по ее мнению, посылает к лавре провокаторов за деньги. "Сюда присылают крикунов без крестиков, за деньги, чтобы они здесь ругали православный народ, православную веру", – говорит на видео прихожанка лавры в зеленом платке. Прихожанка Лидия выразила уверенность, что "кресло президентское не продержится долго, и (министр культуры Украины - ред.) Александр Ткаченко не продержится долго, и Епифаний (глава раскольнической ПЦУ - ред.) не продержится долго - люди разберутся быстро". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Впоследствии он был отправлен под домашний арест. В Киево-Печерской лавре продолжается противостояние прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), а также представителей заповедника и комиссии Минкульта, которая пытается опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В ходе противостояния были задержаны четверо прихожан, а также защищавшая монастырь правозащитница Виктория Кохановская, все они были отправлены под домашний арест.

https://ria.ru/20230501/namestnik-1869026444.html

https://ria.ru/20230515/mitropolit-1871886204.html

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украина, петр порошенко, александр ткаченко (протоиерей), православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, в мире