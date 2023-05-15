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Порошенко шлет к Киево-Печерской лавре провокаторов, заявила прихожанка - РИА Новости, 15.05.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:52 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/lavra-1872029394.html
Порошенко шлет к Киево-Печерской лавре провокаторов, заявила прихожанка
Порошенко шлет к Киево-Печерской лавре провокаторов, заявила прихожанка - РИА Новости, 15.05.2023
Порошенко шлет к Киево-Печерской лавре провокаторов, заявила прихожанка
Гонения Зеленского на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) это великое злодеяние перед украинским народом, а Петр Порошенко за деньги подсылает к... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T23:52
2023-05-15T23:52
религия
украина
петр порошенко
александр ткаченко (протоиерей)
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гонения Зеленского на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) это великое злодеяние перед украинским народом, а Петр Порошенко за деньги подсылает к Киево-Печерской лавре провокаторов, сказала пожилая прихожанка лавры, назвавшаяся Лидией.Порошенко, по ее мнению, посылает к лавре провокаторов за деньги. "Сюда присылают крикунов без крестиков, за деньги, чтобы они здесь ругали православный народ, православную веру", – говорит на видео прихожанка лавры в зеленом платке. Прихожанка Лидия выразила уверенность, что "кресло президентское не продержится долго, и (министр культуры Украины - ред.) Александр Ткаченко не продержится долго, и Епифаний (глава раскольнической ПЦУ - ред.) не продержится долго - люди разберутся быстро". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Впоследствии он был отправлен под домашний арест. В Киево-Печерской лавре продолжается противостояние прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), а также представителей заповедника и комиссии Минкульта, которая пытается опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В ходе противостояния были задержаны четверо прихожан, а также защищавшая монастырь правозащитница Виктория Кохановская, все они были отправлены под домашний арест.
https://ria.ru/20230501/namestnik-1869026444.html
https://ria.ru/20230515/mitropolit-1871886204.html
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украина, петр порошенко, александр ткаченко (протоиерей), православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, в мире
Религия, Украина, Петр Порошенко, Александр Ткаченко (протоиерей), Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, В мире
Порошенко шлет к Киево-Печерской лавре провокаторов, заявила прихожанка

Прихожанка Киевской лавры заявила, что Порошенко за деньги шлет к монастырю провокаторов

© Фото : Киево-Печерская лавраВерующие в Киево-Печерской лавре
Верующие в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Киево-Печерская лавра
Верующие в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гонения Зеленского на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) это великое злодеяние перед украинским народом, а Петр Порошенко за деньги подсылает к Киево-Печерской лавре провокаторов, сказала пожилая прихожанка лавры, назвавшаяся Лидией.
Порошенко, по ее мнению, посылает к лавре провокаторов за деньги.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Наместник Киево-Печерской лавры оспорил в суде введенные Зеленским санкции
1 мая, 21:22
"Сюда присылают крикунов без крестиков, за деньги, чтобы они здесь ругали православный народ, православную веру", – говорит на видео прихожанка лавры в зеленом платке.
«
"Зеленский сказал – я постараюсь найти мир, я постараюсь все сделать, чтобы Украина была мирным государством. А теперь мало нам войны с россиянами,.. так еще и гонения на православие нужны. Это – великое злодейство перед украинским народом, перед украинской нацией. Сам он – не украинец", – сказала она.
Прихожанка Лидия выразила уверенность, что "кресло президентское не продержится долго, и (министр культуры Украины - ред.) Александр Ткаченко не продержится долго, и Епифаний (глава раскольнической ПЦУ - ред.) не продержится долго - люди разберутся быстро".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Впоследствии он был отправлен под домашний арест. В Киево-Печерской лавре продолжается противостояние прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), а также представителей заповедника и комиссии Минкульта, которая пытается опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В ходе противостояния были задержаны четверо прихожан, а также защищавшая монастырь правозащитница Виктория Кохановская, все они были отправлены под домашний арест.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Наместник Киевской лавры рассказал о сделке, которую ему предлагала СБУ
Вчера, 14:44
 
РелигияУкраинаПетр ПорошенкоАлександр Ткаченко (протоиерей)Православная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьВ мире
 
 
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