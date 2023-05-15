Порошенко шлет к Киево-Печерской лавре провокаторов, заявила прихожанка
Прихожанка Киевской лавры заявила, что Порошенко за деньги шлет к монастырю провокаторов
Верующие в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гонения Зеленского на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) это великое злодеяние перед украинским народом, а Петр Порошенко за деньги подсылает к Киево-Печерской лавре провокаторов, сказала пожилая прихожанка лавры, назвавшаяся Лидией.
Порошенко, по ее мнению, посылает к лавре провокаторов за деньги.
"Сюда присылают крикунов без крестиков, за деньги, чтобы они здесь ругали православный народ, православную веру", – говорит на видео прихожанка лавры в зеленом платке.
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"Зеленский сказал – я постараюсь найти мир, я постараюсь все сделать, чтобы Украина была мирным государством. А теперь мало нам войны с россиянами,.. так еще и гонения на православие нужны. Это – великое злодейство перед украинским народом, перед украинской нацией. Сам он – не украинец", – сказала она.
Прихожанка Лидия выразила уверенность, что "кресло президентское не продержится долго, и (министр культуры Украины - ред.) Александр Ткаченко не продержится долго, и Епифаний (глава раскольнической ПЦУ - ред.) не продержится долго - люди разберутся быстро".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Впоследствии он был отправлен под домашний арест. В Киево-Печерской лавре продолжается противостояние прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), а также представителей заповедника и комиссии Минкульта, которая пытается опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В ходе противостояния были задержаны четверо прихожан, а также защищавшая монастырь правозащитница Виктория Кохановская, все они были отправлены под домашний арест.