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Умер актер из "Юноны и Авось" Владимир Кузнецов

Умер актер из "Юноны и Авось" Владимир Кузнецов - РИА Новости, 15.05.2023

Умер актер из "Юноны и Авось" Владимир Кузнецов

Советский актер Владимир Кузнецов умер на 80-м году жизни, сообщил театр "Ленком" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T06:15

2023-05-15T06:15

2023-05-15T16:11

культура

ленком

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челябинская область

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Советский актер Владимир Кузнецов умер на 80-м году жизни, сообщил театр "Ленком" в соцсети "ВКонтакте".Причина смерти не называется.Владимир Кузнецов родился 3 октября 1943 года в городе Троицке Челябинской области. Окончил Школу-студию МХАТ, с 1969 года работал в "Ленкоме". На этой сцене он сыграл в спектаклях "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты", "Тиль", "Автоград-XXI", "Гамлет", "Оптимистическая трагедия", "Жестокие игры", "Королевские игры".Зрителям он запомнился по ролям в фильме-спектакле "Юнона и Авось", кинолентах "Битва за Москву", "Тихое следствие", "В полосе прибоя". Часто снимался в сериалах, в числе которых "Рублевка live", "Доктор Тырса", "Час Волкова", "Дорожный патруль", и других ярких проектах.

россия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

ленком, россия, челябинская область