Умер актер из "Юноны и Авось" Владимир Кузнецов
Советский актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Юноне и Авось", умер в возрасте 79 лет
© МГТ "Ленком Марка Захарова"Владимир Кузнецов
© МГТ "Ленком Марка Захарова"
Владимир Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Советский актер Владимир Кузнецов умер на 80-м году жизни, сообщил театр "Ленком" в соцсети "ВКонтакте".
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"Ушел из жизни Владимир Алексеевич Кузнецов, который служил в "Ленкоме" на протяжении 45 лет — с 1969 по 2014 годы, куда пришел сразу после окончания Школы-студии МХАТ", — говорится в публикации.
Причина смерти не называется.
Владимир Кузнецов родился 3 октября 1943 года в городе Троицке Челябинской области. Окончил Школу-студию МХАТ, с 1969 года работал в "Ленкоме". На этой сцене он сыграл в спектаклях "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты", "Тиль", "Автоград-XXI", "Гамлет", "Оптимистическая трагедия", "Жестокие игры", "Королевские игры".
Зрителям он запомнился по ролям в фильме-спектакле "Юнона и Авось", кинолентах "Битва за Москву", "Тихое следствие", "В полосе прибоя". Часто снимался в сериалах, в числе которых "Рублевка live", "Доктор Тырса", "Час Волкова", "Дорожный патруль", и других ярких проектах.