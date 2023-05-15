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Умер актер из "Юноны и Авось" Владимир Кузнецов - РИА Новости, 15.05.2023
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Культура
 
06:15 15.05.2023 (обновлено: 16:11 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/kuznetsov-1871733672.html
Умер актер из "Юноны и Авось" Владимир Кузнецов
Умер актер из "Юноны и Авось" Владимир Кузнецов - РИА Новости, 15.05.2023
Умер актер из "Юноны и Авось" Владимир Кузнецов
Советский актер Владимир Кузнецов умер на 80-м году жизни, сообщил театр "Ленком" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T06:15
2023-05-15T16:11
культура
ленком
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челябинская область
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Советский актер Владимир Кузнецов умер на 80-м году жизни, сообщил театр "Ленком" в соцсети "ВКонтакте".Причина смерти не называется.Владимир Кузнецов родился 3 октября 1943 года в городе Троицке Челябинской области. Окончил Школу-студию МХАТ, с 1969 года работал в "Ленкоме". На этой сцене он сыграл в спектаклях "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты", "Тиль", "Автоград-XXI", "Гамлет", "Оптимистическая трагедия", "Жестокие игры", "Королевские игры".Зрителям он запомнился по ролям в фильме-спектакле "Юнона и Авось", кинолентах "Битва за Москву", "Тихое следствие", "В полосе прибоя". Часто снимался в сериалах, в числе которых "Рублевка live", "Доктор Тырса", "Час Волкова", "Дорожный патруль", и других ярких проектах.
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ленком, россия, челябинская область
Культура, Ленком, Россия, Челябинская область
Умер актер из "Юноны и Авось" Владимир Кузнецов

Советский актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Юноне и Авось", умер в возрасте 79 лет

© МГТ "Ленком Марка Захарова"Владимир Кузнецов
Владимир Кузнецов
© МГТ "Ленком Марка Захарова"
Владимир Кузнецов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Советский актер Владимир Кузнецов умер на 80-м году жизни, сообщил театр "Ленком" в соцсети "ВКонтакте".
«

"Ушел из жизни Владимир Алексеевич Кузнецов, который служил в "Ленкоме" на протяжении 45 лет — с 1969 по 2014 годы, куда пришел сразу после окончания Школы-студии МХАТ", — говорится в публикации.

Причина смерти не называется.
Владимир Кузнецов родился 3 октября 1943 года в городе Троицке Челябинской области. Окончил Школу-студию МХАТ, с 1969 года работал в "Ленкоме". На этой сцене он сыграл в спектаклях "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты", "Тиль", "Автоград-XXI", "Гамлет", "Оптимистическая трагедия", "Жестокие игры", "Королевские игры".
Зрителям он запомнился по ролям в фильме-спектакле "Юнона и Авось", кинолентах "Битва за Москву", "Тихое следствие", "В полосе прибоя". Часто снимался в сериалах, в числе которых "Рублевка live", "Доктор Тырса", "Час Волкова", "Дорожный патруль", и других ярких проектах.
 
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