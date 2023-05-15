https://ria.ru/20230515/kurs-1871769047.html

Курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая

Курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая - РИА Новости, 15.05.2023

Курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 79 рублей, впервые с 4 мая этого года, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:51

2023-05-15T10:51

2023-05-15T10:51

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

курс рубля

курс доллара

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 79 рублей, впервые с 4 мая этого года, следует из данных торгов на Московской бирже. К 10.42 мск курс доллара подскакивает на 1,21 рубля, до 79,13 рубля. Курс юаня на Московской бирже при этом также повышается, на 24 копейки, до 11,36 рубля, евро - на 1,19 рубля, до 86,03 рубля.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия, курс рубля, курс доллара