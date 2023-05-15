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Курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая
Курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая - РИА Новости, 15.05.2023
Курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 79 рублей, впервые с 4 мая этого года, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:51
2023-05-15T10:51
2023-05-15T10:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 79 рублей, впервые с 4 мая этого года, следует из данных торгов на Московской бирже. К 10.42 мск курс доллара подскакивает на 1,21 рубля, до 79,13 рубля. Курс юаня на Московской бирже при этом также повышается, на 24 копейки, до 11,36 рубля, евро - на 1,19 рубля, до 86,03 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, курс рубля, курс доллара
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Курс рубля, Курс доллара
Курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая
Курс доллара на Московской бирже поднимался до 79,13 рубля впервые с 4 мая