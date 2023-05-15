На краю земли: зачем ехать на Курильские острова

Итуруп — самый большой остров Курильского архипелага. И, как уверены некоторые гости, еще и самый красивый. Природа здесь и правда впечатляет: вулканы, горячие озера, густые леса, причудливые белые скалы. Большинство туристов неспроста выбирают его первым для путешествия по Курилам.
Итуруп — самый большой остров Курильского архипелага. И, как уверены некоторые гости, еще и самый красивый. Природа здесь и правда впечатляет: вулканы, горячие озера, густые леса, причудливые белые скалы. Большинство туристов неспроста выбирают его первым для путешествия по Курилам.
Одна из главных достопримечательностей Итурупа — необычные образования из серо-белой пемзы. Из-за сильной эрозии здесь появились причудливые каньоны и расщелины. Белизна скал особенно заметна на фоне яркой зелени и темно-серого песка пляжей.
Одна из главных достопримечательностей Итурупа — необычные образования из серо-белой пемзы. Из-за сильной эрозии здесь появились причудливые каньоны и расщелины. Белизна скал особенно заметна на фоне яркой зелени и темно-серого песка пляжей.
Знакомство с Итурупом начинается с его столицы, города Курильска. Он расположен в центральной части острова на берегу Охотского моря. Здесь много возможностей для спа. А недалеко от поселка Рыбаки расположены горячие ключи и оборудованная зона отдыха "Ванночки", где несколько бассейнов с термальной водой. На Итурупе есть разные источники: радоновые, серные, кислые.
Знакомство с Итурупом начинается с его столицы, города Курильска. Он расположен в центральной части острова на берегу Охотского моря. Здесь много возможностей для спа. А недалеко от поселка Рыбаки расположены горячие ключи и оборудованная зона отдыха "Ванночки", где несколько бассейнов с термальной водой. На Итурупе есть разные источники: радоновые, серные, кислые.
На языке коренного населения, айнов, название острова означает "медуза". Хотя на карте своими очертаниями он напоминает скорее большую рыбу, которой здесь, кстати, водится немало. А еще на Итурупе нет змей, ежей и пчел, зато очень много медведей, особенно на севере острова.
На языке коренного населения, айнов, название острова означает "медуза". Хотя на карте своими очертаниями он напоминает скорее большую рыбу, которой здесь, кстати, водится немало. А еще на Итурупе нет змей, ежей и пчел, зато очень много медведей, особенно на севере острова.
Вулкан Баранского (1134) — самый доступный для гостей и жителей острова. По пути к вершине — большое количество источников, грязевых котлов и фумарол. Есть благоустроенные купальни, где можно зависнуть на целый день. Одна из точек притяжения — горячий водопад на реке Кипящей. А всего вулканов на Итурупе двадцать, причем девять действующих.
Вулкан Баранского (1134) — самый доступный для гостей и жителей острова. По пути к вершине — большое количество источников, грязевых котлов и фумарол. Есть благоустроенные купальни, где можно зависнуть на целый день. Одна из точек притяжения — горячий водопад на реке Кипящей. А всего вулканов на Итурупе двадцать, причем девять действующих.
Ежедневные авиарейсы из Южно-Сахалинска на остров Итуруп выполняет авиакомпания "Аврора". Другой вариант — отправиться на Итуруп на теплоходе "Игорь Фархутдинов" из порта Корсаков на Сахалине.
Ежедневные авиарейсы из Южно-Сахалинска на остров Итуруп выполняет авиакомпания "Аврора". Другой вариант — отправиться на Итуруп на теплоходе "Игорь Фархутдинов" из порта Корсаков на Сахалине.