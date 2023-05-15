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На краю земли: зачем ехать на Курильские острова - РИА Новости, 15.05.2023
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Туризм
 
16:22 15.05.2023 (обновлено: 17:01 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/kurilskie-1871822629.html
На краю земли: зачем ехать на Курильские острова
На краю земли: зачем ехать на Курильские острова - РИА Новости, 15.05.2023
На краю земли: зачем ехать на Курильские острова
На остров Итуруп, входящий в состав Большой Курильской гряды, туристам не так-то просто попасть — далеко добираться, нужно оформлять разрешение. Однако... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:22
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итуруп
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. На остров Итуруп, входящий в состав Большой Курильской гряды, туристам не так-то просто попасть — далеко добираться, нужно оформлять разрешение. Однако путешествие туда точно запомнится. О том, как провести отпуск на Итурупе и чем он может удивить гостей, — в фотоленте РИА Новости.
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На краю земли: зачем ехать на Курильские острова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. На остров Итуруп, входящий в состав Большой Курильской гряды, туристам не так-то просто попасть — далеко добираться, нужно оформлять разрешение. Однако путешествие туда точно запомнится. О том, как провести отпуск на Итурупе и чем он может удивить гостей, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанк

Итуруп — самый большой остров Курильского архипелага. И, как уверены некоторые гости, еще и самый красивый. Природа здесь и правда впечатляет: вулканы, горячие озера, густые леса, причудливые белые скалы. Большинство туристов неспроста выбирают его первым для путешествия по Курилам.

Люди фотографируются на пляже на острове Итуруп в Сахалинской области

Итуруп — самый большой остров Курильского архипелага. И, как уверены некоторые гости, еще и самый красивый. Природа здесь и правда впечатляет: вулканы, горячие озера, густые леса, причудливые белые скалы. Большинство туристов неспроста выбирают его первым для путешествия по Курилам.

© РИА Новости / Сергей Красноухов
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1 из 6
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанк

Одна из главных достопримечательностей Итурупа — необычные образования из серо-белой пемзы. Из-за сильной эрозии здесь появились причудливые каньоны и расщелины. Белизна скал особенно заметна на фоне яркой зелени и темно-серого песка пляжей.

Белые скалы на острове Итуруп в Сахалинской области

Одна из главных достопримечательностей Итурупа — необычные образования из серо-белой пемзы. Из-за сильной эрозии здесь появились причудливые каньоны и расщелины. Белизна скал особенно заметна на фоне яркой зелени и темно-серого песка пляжей.

© РИА Новости / Сергей Красноухов
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2 из 6
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанк

Знакомство с Итурупом начинается с его столицы, города Курильска. Он расположен в центральной части острова на берегу Охотского моря. Здесь много возможностей для спа. А недалеко от поселка Рыбаки расположены горячие ключи и оборудованная зона отдыха "Ванночки", где несколько бассейнов с термальной водой. На Итурупе есть разные источники: радоновые, серные, кислые.

Люди принимают термальные ванны в Курильске

Знакомство с Итурупом начинается с его столицы, города Курильска. Он расположен в центральной части острова на берегу Охотского моря. Здесь много возможностей для спа. А недалеко от поселка Рыбаки расположены горячие ключи и оборудованная зона отдыха "Ванночки", где несколько бассейнов с термальной водой. На Итурупе есть разные источники: радоновые, серные, кислые.

© РИА Новости / Сергей Красноухов
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3 из 6
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанк

На языке коренного населения, айнов, название острова означает "медуза". Хотя на карте своими очертаниями он напоминает скорее большую рыбу, которой здесь, кстати, водится немало. А еще на Итурупе нет змей, ежей и пчел, зато очень много медведей, особенно на севере острова.

Встречающие с баннером в руках на территории аэропорта Ясный на острове Итуруп в Сахалинской области

На языке коренного населения, айнов, название острова означает "медуза". Хотя на карте своими очертаниями он напоминает скорее большую рыбу, которой здесь, кстати, водится немало. А еще на Итурупе нет змей, ежей и пчел, зато очень много медведей, особенно на севере острова.

© РИА Новости / Сергей Красноухов
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4 из 6
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанк

Вулкан Баранского (1134) — самый доступный для гостей и жителей острова. По пути к вершине — большое количество источников, грязевых котлов и фумарол. Есть благоустроенные купальни, где можно зависнуть на целый день. Одна из точек притяжения — горячий водопад на реке Кипящей. А всего вулканов на Итурупе двадцать, причем девять действующих.

Термальные ванночки у подножия вулкана Баранского на строве Итуруп в Сахалинской области

Вулкан Баранского (1134) — самый доступный для гостей и жителей острова. По пути к вершине — большое количество источников, грязевых котлов и фумарол. Есть благоустроенные купальни, где можно зависнуть на целый день. Одна из точек притяжения — горячий водопад на реке Кипящей. А всего вулканов на Итурупе двадцать, причем девять действующих.

© РИА Новости / Сергей Красноухов
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5 из 6
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанк

Ежедневные авиарейсы из Южно-Сахалинска на остров Итуруп выполняет авиакомпания "Аврора". Другой вариант — отправиться на Итуруп на теплоходе "Игорь Фархутдинов" из порта Корсаков на Сахалине.

Вид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области

Ежедневные авиарейсы из Южно-Сахалинска на остров Итуруп выполняет авиакомпания "Аврора". Другой вариант — отправиться на Итуруп на теплоходе "Игорь Фархутдинов" из порта Корсаков на Сахалине.

© РИА Новости / Сергей Красноухов
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6 из 6
 
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