https://ria.ru/20230515/kurilskie-1871822629.html

На краю земли: зачем ехать на Курильские острова

На краю земли: зачем ехать на Курильские острова - РИА Новости, 15.05.2023

На краю земли: зачем ехать на Курильские острова

На остров Итуруп, входящий в состав Большой Курильской гряды, туристам не так-то просто попасть — далеко добираться, нужно оформлять разрешение. Однако... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:22

2023-05-15T16:22

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. На остров Итуруп, входящий в состав Большой Курильской гряды, туристам не так-то просто попасть — далеко добираться, нужно оформлять разрешение. Однако путешествие туда точно запомнится. О том, как провести отпуск на Итурупе и чем он может удивить гостей, — в фотоленте РИА Новости.

курильские острова

итуруп

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