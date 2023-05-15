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Губернатор Севастополя назвал ложью заявление Зеленского о Крыме - РИА Новости, 15.05.2023
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17:53 15.05.2023 (обновлено: 18:49 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/krym-1871962450.html
Губернатор Севастополя назвал ложью заявление Зеленского о Крыме
Губернатор Севастополя назвал ложью заявление Зеленского о Крыме - РИА Новости, 15.05.2023
Губернатор Севастополя назвал ложью заявление Зеленского о Крыме
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ложью заявление Владимира Зеленского о состоянии полуострова и призвал отправить в его соцсети видео о развитии... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:53
2023-05-15T18:49
михаил развожаев
владимир зеленский
в мире
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ложью заявление Владимира Зеленского о состоянии полуострова и призвал отправить в его соцсети видео о развитии региона за последние девять лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан украинцами и заявил, что они все против России. "Вижу во многих аккаунтах возмущение очередной ложью Зеленского где-то в "Европах", как на полуострове ничего нет… Предлагаю всем поступить просто: вместо того, чтобы злиться на эти заявления, отправляйте Зеленскому на его страничках в социальных сетях ролик о девятилетии Севастополя в родной гавани", - написал Развожаев. Губернатор также опубликовал ссылку на видеоролик. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230514/krym-1871586521.html
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михаил развожаев, владимир зеленский, в мире, республика крым, россия
Михаил Развожаев, Владимир Зеленский, В мире, Республика Крым, Россия
Губернатор Севастополя назвал ложью заявление Зеленского о Крыме

Губернатор Севастополя Развожаев назвал ложью заявление Зеленского о состоянии Крыма

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье в Крыму
Вид на Черноморское побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ложью заявление Владимира Зеленского о состоянии полуострова и призвал отправить в его соцсети видео о развитии региона за последние девять лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан украинцами и заявил, что они все против России.
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"Вижу во многих аккаунтах возмущение очередной ложью Зеленского где-то в "Европах", как на полуострове ничего нет… Предлагаю всем поступить просто: вместо того, чтобы злиться на эти заявления, отправляйте Зеленскому на его страничках в социальных сетях ролик о девятилетии Севастополя в родной гавани", - написал Развожаев.
Губернатор также опубликовал ссылку на видеоролик.
«
"Давайте расскажем и покажем как в Крыму ничего нет, а заодно и весь мир пусть посмотрит", - подчеркнул Развожаев.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Михаил РазвожаевВладимир ЗеленскийВ миреРеспублика КрымРоссия
 
 
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