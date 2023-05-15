https://ria.ru/20230515/krym-1871962450.html

Губернатор Севастополя назвал ложью заявление Зеленского о Крыме

Губернатор Севастополя назвал ложью заявление Зеленского о Крыме - РИА Новости, 15.05.2023

Губернатор Севастополя назвал ложью заявление Зеленского о Крыме

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ложью заявление Владимира Зеленского о состоянии полуострова и призвал отправить в его соцсети видео о развитии... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:53

2023-05-15T17:53

2023-05-15T18:49

михаил развожаев

владимир зеленский

в мире

республика крым

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_0:183:2988:1864_1920x0_80_0_0_53e5390a82fe5ae13c1f818e07dc34f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ложью заявление Владимира Зеленского о состоянии полуострова и призвал отправить в его соцсети видео о развитии региона за последние девять лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан украинцами и заявил, что они все против России. "Вижу во многих аккаунтах возмущение очередной ложью Зеленского где-то в "Европах", как на полуострове ничего нет… Предлагаю всем поступить просто: вместо того, чтобы злиться на эти заявления, отправляйте Зеленскому на его страничках в социальных сетях ролик о девятилетии Севастополя в родной гавани", - написал Развожаев. Губернатор также опубликовал ссылку на видеоролик. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230514/krym-1871586521.html

https://ria.ru/20230514/krym-1871583048.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил развожаев, владимир зеленский, в мире, республика крым, россия