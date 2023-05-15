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Цепенею, когда на меня повышают голос. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 15.05.2023
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12:00 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/krik-1871306741.html
Цепенею, когда на меня повышают голос. "Страхи/Детские травмы"
Цепенею, когда на меня повышают голос. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 15.05.2023
Цепенею, когда на меня повышают голос. "Страхи/Детские травмы"
Детство Танзили прошло в криках: отец много ругался на героиню на повышенных тонах, да и родители между собой часто громко ссорились. Все это привело к травме: когда на Танзилю повышают голос — члены семьи, коллеги или незнакомые люди — она впадает в ступор, будто цепенеет. Сейчас героине 45 лет, а проблема никуда не делась. Как преодолеть травму?
2023-05-15T12:00
2023-05-15T12:00
страхи
наталья лосева
психология
детство
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Цепенею, когда на меня повышают голос. "Страхи/Детские травмы"
Детство Танзили прошло в криках: отец много ругался на героиню на повышенных тонах, да и родители между собой часто громко ссорились. Все это привело к травме: когда на Танзилю повышают голос — члены семьи, коллеги или незнакомые люди — она впадает в ступор, будто цепенеет. Сейчас героине 45 лет, а проблема никуда не делась. Как преодолеть травму?
audio/mpeg
Цепенею, когда на меня повышают голос. "Страхи/Детские травмы"
Детство Танзили прошло в криках: отец много ругался на героиню на повышенных тонах, да и родители между собой часто громко ссорились. Все это привело к травме: когда на Танзилю повышают голос — члены семьи, коллеги или незнакомые люди — она впадает в ступор, будто цепенеет. Сейчас героине 45 лет, а проблема никуда не делась. Как преодолеть травму?
audio/mpeg
Историю героини Танзили разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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наталья лосева, психология, детство, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология, детство
Страхи

Цепенею, когда на меня повышают голос. "Страхи/Детские травмы"

Страхи
Цепенею, когда на меня повышают голос. "Страхи/Детские травмы"
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Детство Танзили прошло в криках: отец много ругался на героиню на повышенных тонах, да и родители между собой часто громко ссорились. Все это привело к травме: когда на Танзилю повышают голос — члены семьи, коллеги или незнакомые люди — она впадает в ступор, будто цепенеет. Сейчас героине 45 лет, а проблема никуда не делась. Как преодолеть травму?
Историю героини Танзили разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.

Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".

Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Редактор эпизода: Анна Глушенкова
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
СтрахиНаталья ЛосеваПсихологиядетство
 
 
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