https://ria.ru/20230515/krik-1871306741.html

Цепенею, когда на меня повышают голос. "Страхи/Детские травмы"

Цепенею, когда на меня повышают голос. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 15.05.2023

Цепенею, когда на меня повышают голос. "Страхи/Детские травмы"

Детство Танзили прошло в криках: отец много ругался на героиню на повышенных тонах, да и родители между собой часто громко ссорились. Все это привело к травме: когда на Танзилю повышают голос — члены семьи, коллеги или незнакомые люди — она впадает в ступор, будто цепенеет. Сейчас героине 45 лет, а проблема никуда не делась. Как преодолеть травму?

2023-05-15T12:00

2023-05-15T12:00

2023-05-15T12:00

страхи

наталья лосева

психология

детство

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Цепенею, когда на меня повышают голос. "Страхи/Детские травмы" Детство Танзили прошло в криках: отец много ругался на героиню на повышенных тонах, да и родители между собой часто громко ссорились. Все это привело к травме: когда на Танзилю повышают голос — члены семьи, коллеги или незнакомые люди — она впадает в ступор, будто цепенеет. Сейчас героине 45 лет, а проблема никуда не делась. Как преодолеть травму? audio/mpeg

Цепенею, когда на меня повышают голос. "Страхи/Детские травмы" Детство Танзили прошло в криках: отец много ругался на героиню на повышенных тонах, да и родители между собой часто громко ссорились. Все это привело к травме: когда на Танзилю повышают голос — члены семьи, коллеги или незнакомые люди — она впадает в ступор, будто цепенеет. Сейчас героине 45 лет, а проблема никуда не делась. Как преодолеть травму? audio/mpeg

Историю героини Танзили разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, детство, аудио