https://ria.ru/20230515/korovy-1871766433.html

Липецкие коровы стали одними из самых производительных в стране

Липецкие коровы стали одними из самых производительных в стране - РИА Новости, 15.05.2023

Липецкие коровы стали одними из самых производительных в стране

Липецкая область вошла в топ-10 регионов России по надоям молока от одной коровы за сутки, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:39

2023-05-15T10:39

2023-05-15T10:39

липецкая область

игорь артамонов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ЛИПЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Липецкая область вошла в топ-10 регионов России по надоям молока от одной коровы за сутки, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, одна корова в сельхозпредприятиях Липецкой области в среднем дает более 25 килограммов молока в сутки. В стране, по данным Минсельхоза России, средний надой молока от одной коровы за сутки составляет 21,6 килограмма.Артамонов уточнил, что в Липецкой области больше всего молока дают коровы Добровского района. Там от одной буренки в сутки получают 31,2 килограмма молока. Также свыше 30 килограммов в сутки дают коровы в Долгоруковском и Задонском районах."Сельское хозяйство Липецкой области часто отмечается рекордами по урожайности, производительности, внедрению передовых методик. Все потому, что наши аграрии внимательно следят за новейшими разработками и технологиями и применяют их на практике", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20230505/selkhozproduktsiya-1869982151.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)