Рейтинг@Mail.ru
Липецкие коровы стали одними из самых производительных в стране - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
10:39 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/korovy-1871766433.html
Липецкие коровы стали одними из самых производительных в стране
Липецкие коровы стали одними из самых производительных в стране - РИА Новости, 15.05.2023
Липецкие коровы стали одними из самых производительных в стране
Липецкая область вошла в топ-10 регионов России по надоям молока от одной коровы за сутки, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:39
2023-05-15T10:39
липецкая область
игорь артамонов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431166_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_f1e0da3f98c0d317815ab2d2938877de.jpg
ЛИПЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Липецкая область вошла в топ-10 регионов России по надоям молока от одной коровы за сутки, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, одна корова в сельхозпредприятиях Липецкой области в среднем дает более 25 килограммов молока в сутки. В стране, по данным Минсельхоза России, средний надой молока от одной коровы за сутки составляет 21,6 килограмма.Артамонов уточнил, что в Липецкой области больше всего молока дают коровы Добровского района. Там от одной буренки в сутки получают 31,2 килограмма молока. Также свыше 30 килограммов в сутки дают коровы в Долгоруковском и Задонском районах."Сельское хозяйство Липецкой области часто отмечается рекордами по урожайности, производительности, внедрению передовых методик. Все потому, что наши аграрии внимательно следят за новейшими разработками и технологиями и применяют их на практике", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230505/selkhozproduktsiya-1869982151.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431166_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb52b01d76b43c53d4dcd7f4171ee5db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Липецкая область, Игорь Артамонов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)

Липецкие коровы стали одними из самых производительных в стране

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Липецкая область вошла в топ-10 регионов России по надоям молока от одной коровы за сутки, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, одна корова в сельхозпредприятиях Липецкой области в среднем дает более 25 килограммов молока в сутки. В стране, по данным Минсельхоза России, средний надой молока от одной коровы за сутки составляет 21,6 килограмма.
В Липецкой области наращивают производство сельхозпродукции - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В Липецкой области наращивают производство сельхозпродукции
5 мая, 17:06
Артамонов уточнил, что в Липецкой области больше всего молока дают коровы Добровского района. Там от одной буренки в сутки получают 31,2 килограмма молока. Также свыше 30 килограммов в сутки дают коровы в Долгоруковском и Задонском районах.
"Сельское хозяйство Липецкой области часто отмечается рекордами по урожайности, производительности, внедрению передовых методик. Все потому, что наши аграрии внимательно следят за новейшими разработками и технологиями и применяют их на практике", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала