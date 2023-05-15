https://ria.ru/20230515/korovy-1871766433.html
Липецкие коровы стали одними из самых производительных в стране
Липецкие коровы стали одними из самых производительных в стране - РИА Новости, 15.05.2023
Липецкие коровы стали одними из самых производительных в стране
Липецкая область вошла в топ-10 регионов России по надоям молока от одной коровы за сутки, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:39
2023-05-15T10:39
2023-05-15T10:39
липецкая область
игорь артамонов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ЛИПЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Липецкая область вошла в топ-10 регионов России по надоям молока от одной коровы за сутки, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, одна корова в сельхозпредприятиях Липецкой области в среднем дает более 25 килограммов молока в сутки. В стране, по данным Минсельхоза России, средний надой молока от одной коровы за сутки составляет 21,6 килограмма.Артамонов уточнил, что в Липецкой области больше всего молока дают коровы Добровского района. Там от одной буренки в сутки получают 31,2 килограмма молока. Также свыше 30 килограммов в сутки дают коровы в Долгоруковском и Задонском районах."Сельское хозяйство Липецкой области часто отмечается рекордами по урожайности, производительности, внедрению передовых методик. Все потому, что наши аграрии внимательно следят за новейшими разработками и технологиями и применяют их на практике", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230505/selkhozproduktsiya-1869982151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Липецкая область, Игорь Артамонов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)