https://ria.ru/20230515/koronavirus-1871797657.html

В Москве за сутки госпитализировали 63 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 63 человека с COVID-19 - РИА Новости, 15.05.2023

В Москве за сутки госпитализировали 63 человека с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 243 случая COVID-19, умерли восемь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:15

2023-05-15T12:15

2023-05-15T12:15

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

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распространение коронавируса

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 243 случая COVID-19, умерли восемь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 243, госпитализировано 63 человека, выздоровели 274 человека, восемь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 453 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 512 963 случая коронавируса, выздоровело 3 325 590 человек, умерли 48 794 человека.

https://ria.ru/20230515/covid-19-1871792811.html

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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса