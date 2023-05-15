https://ria.ru/20230515/kornet-1871916248.html
Врачи назвали состояние врио главы МВД ЛНР Корнета стабильным
Врачи назвали состояние врио главы МВД ЛНР Корнета стабильным - РИА Новости, 15.05.2023
Врачи назвали состояние врио главы МВД ЛНР Корнета стабильным
Медики оценивают состояние пострадавшего при взрыве в Луганске временно исполняющего обязанности главы МВД ЛНР Игоря Корнета как стабильное, сообщил РИА Новости РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:52
2023-05-15T15:52
2023-05-15T16:45
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
происшествия
игорь корнет
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Медики оценивают состояние пострадавшего при взрыве в Луганске временно исполняющего обязанности главы МВД ЛНР Игоря Корнета как стабильное, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Во вторник в барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета в Луганске, произошел взрыв. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в результате взрыва пострадал Корнет."Он (Корнет) ранен. Состояние стабильное", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, происшествия, игорь корнет, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Происшествия, Игорь Корнет, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Врачи назвали состояние врио главы МВД ЛНР Корнета стабильным
Врачи назвали состояние пострадавшего при взрыве врио главы МВД ЛНР Корнета стабильным
ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Медики оценивают состояние пострадавшего при взрыве в Луганске временно исполняющего обязанности главы МВД ЛНР Игоря Корнета как стабильное, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Во вторник в барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета в Луганске, произошел взрыв. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в результате взрыва пострадал Корнет.
"Он (Корнет) ранен. Состояние стабильное", - сказал собеседник агентства.
Общественная палата ЛНР раскрыла подробности взрыва в центре Луганска