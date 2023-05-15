https://ria.ru/20230515/kornet-1871916248.html

Врачи назвали состояние врио главы МВД ЛНР Корнета стабильным

Врачи назвали состояние врио главы МВД ЛНР Корнета стабильным - РИА Новости, 15.05.2023

Врачи назвали состояние врио главы МВД ЛНР Корнета стабильным

Медики оценивают состояние пострадавшего при взрыве в Луганске временно исполняющего обязанности главы МВД ЛНР Игоря Корнета как стабильное, сообщил РИА Новости РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:52

2023-05-15T15:52

2023-05-15T16:45

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

происшествия

игорь корнет

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Медики оценивают состояние пострадавшего при взрыве в Луганске временно исполняющего обязанности главы МВД ЛНР Игоря Корнета как стабильное, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Во вторник в барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета в Луганске, произошел взрыв. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в результате взрыва пострадал Корнет."Он (Корнет) ранен. Состояние стабильное", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230515/vzryv-1871876646.html

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Кирилл Волков

луганская народная республика, происшествия, игорь корнет, россия, ситуация в днр и лнр