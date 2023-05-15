Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне СВО
Семь концертов в честь Дня Победы дала фронтовая бригада из Бурятии военным в зоне СВО
© Фото : Правительство Бурятии / TelegramФронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне спецоперации
УЛАН-УДЭ, 15 мая – РИА Новости. Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов с программой, посвященной Дню Победы, военным в зоне проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального правительства.
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"Артисты подарили военнослужащим праздничную программу, посвященную 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Народный артист Бурятии Сергей Гордейчук, Татьяна Штырева, Дарима Цырендондопова и Еши Дармахеев дали семь концертов для разных воинских соединений Бурятии", - говорится в сообщении.
© Фото : Правительство Бурятии / TelegramФронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне спецоперации
Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне спецоперации
Отмечается, что автоклуб для проведения концертов был предоставлен Бичурским районом республики, бойцы "Боевого братства Бурятии" в течение семи суток через всю страну доставляли его в зону СВО.
По словам пресс-службы, фронтовая бригада не только дала концерты, но и приняла участие в праздничных мероприятиях, артисты посетили мемориал, который своими руками соорудили военнослужащие кяхтинского гарнизона.
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"Гордость переполняет. Ребята сами установили мемориал, не хотят рассказывать, но мы хотим, чтобы все наши земляки знали. И в День Великой Победы военнослужащие возложили цветы и гирлянду в память о воинах Великой Отечественной войны. Каждый раз, когда мы приезжаем сюда, узнаем что-то новое, новые истории, которые укрепляют гордость за наших ребят", - цитирует пресс-служба слова артистки Даримы Цырендондоповой.
Это не первая агитбригада из Бурятии, побывавшая с важной миссией в зоне СВО. Республика одной из первых среди регионов России выступила с инициативой организации выезда своих артистов для выступлений в госпиталях Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик.
© Фото : Правительство Бурятии / TelegramФронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне спецоперации
Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне спецоперации