https://ria.ru/20230515/kontserty-1871763946.html

Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне СВО

Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне СВО - РИА Новости, 15.05.2023

Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне СВО

Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов с программой, посвященной Дню Победы, военным в зоне проведения специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:33

2023-05-15T10:33

2023-05-15T10:33

надежные люди

бичурский район

луганская народная республика

день победы

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 15 мая – РИА Новости. Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов с программой, посвященной Дню Победы, военным в зоне проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что автоклуб для проведения концертов был предоставлен Бичурским районом республики, бойцы "Боевого братства Бурятии" в течение семи суток через всю страну доставляли его в зону СВО. По словам пресс-службы, фронтовая бригада не только дала концерты, но и приняла участие в праздничных мероприятиях, артисты посетили мемориал, который своими руками соорудили военнослужащие кяхтинского гарнизона. Это не первая агитбригада из Бурятии, побывавшая с важной миссией в зоне СВО. Республика одной из первых среди регионов России выступила с инициативой организации выезда своих артистов для выступлений в госпиталях Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик.

бичурский район

луганская народная республика

республика бурятия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

бичурский район, луганская народная республика, день победы, республика бурятия