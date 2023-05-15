Рейтинг@Mail.ru
Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне СВО - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
10:33 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/kontserty-1871763946.html
Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне СВО
Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне СВО - РИА Новости, 15.05.2023
Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне СВО
Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов с программой, посвященной Дню Победы, военным в зоне проведения специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:33
2023-05-15T10:33
надежные люди
бичурский район
луганская народная республика
день победы
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871762867_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_1556cc1ac219fac666187ec6c1d6d565.jpg
УЛАН-УДЭ, 15 мая – РИА Новости. Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов с программой, посвященной Дню Победы, военным в зоне проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что автоклуб для проведения концертов был предоставлен Бичурским районом республики, бойцы "Боевого братства Бурятии" в течение семи суток через всю страну доставляли его в зону СВО. По словам пресс-службы, фронтовая бригада не только дала концерты, но и приняла участие в праздничных мероприятиях, артисты посетили мемориал, который своими руками соорудили военнослужащие кяхтинского гарнизона. Это не первая агитбригада из Бурятии, побывавшая с важной миссией в зоне СВО. Республика одной из первых среди регионов России выступила с инициативой организации выезда своих артистов для выступлений в госпиталях Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик.
бичурский район
луганская народная республика
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871762867_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6c54cb7bdbb7e9e4d7a7bcd8950c6dc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бичурский район, луганская народная республика, день победы, республика бурятия
Надежные люди, Бичурский район, Луганская Народная Республика, День Победы, Республика Бурятия
Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне СВО

Семь концертов в честь Дня Победы дала фронтовая бригада из Бурятии военным в зоне СВО

© Фото : Правительство Бурятии / TelegramФронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне спецоперации
Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Правительство Бурятии / Telegram
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 15 мая – РИА Новости. Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов с программой, посвященной Дню Победы, военным в зоне проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального правительства.
«
"Артисты подарили военнослужащим праздничную программу, посвященную 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Народный артист Бурятии Сергей Гордейчук, Татьяна Штырева, Дарима Цырендондопова и Еши Дармахеев дали семь концертов для разных воинских соединений Бурятии", - говорится в сообщении.
© Фото : Правительство Бурятии / TelegramФронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне спецоперации
Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Правительство Бурятии / Telegram
Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне спецоперации
Отмечается, что автоклуб для проведения концертов был предоставлен Бичурским районом республики, бойцы "Боевого братства Бурятии" в течение семи суток через всю страну доставляли его в зону СВО.
По словам пресс-службы, фронтовая бригада не только дала концерты, но и приняла участие в праздничных мероприятиях, артисты посетили мемориал, который своими руками соорудили военнослужащие кяхтинского гарнизона.
«
"Гордость переполняет. Ребята сами установили мемориал, не хотят рассказывать, но мы хотим, чтобы все наши земляки знали. И в День Великой Победы военнослужащие возложили цветы и гирлянду в память о воинах Великой Отечественной войны. Каждый раз, когда мы приезжаем сюда, узнаем что-то новое, новые истории, которые укрепляют гордость за наших ребят", - цитирует пресс-служба слова артистки Даримы Цырендондоповой.
Это не первая агитбригада из Бурятии, побывавшая с важной миссией в зоне СВО. Республика одной из первых среди регионов России выступила с инициативой организации выезда своих артистов для выступлений в госпиталях Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик.
© Фото : Правительство Бурятии / TelegramФронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне спецоперации
Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Правительство Бурятии / Telegram
Фронтовая бригада из Бурятии дала семь концертов военным в зоне спецоперации
 
Надежные людиБичурский районЛуганская Народная РеспубликаДень ПобедыРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала