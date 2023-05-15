https://ria.ru/20230515/kontrnastuplenie-1871802723.html

Украине может не хватить одного контрнаступления, считают в Великобритании

Украине может не хватить одного контрнаступления, считают в Великобритании - РИА Новости, 15.05.2023

Украине может не хватить одного контрнаступления, считают в Великобритании

Украине может не хватить одного контрнаступления для достижения ее целей, заявил в эфире Sky News британский генерал в отставке Ричард Ширрефф, три года... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:31

2023-05-15T12:31

2023-05-15T14:00

специальная военная операция на украине

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ричард ширрефф

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украине может не хватить одного контрнаступления для достижения ее целей, заявил в эфире Sky News британский генерал в отставке Ричард Ширрефф, три года занимавший пост заместителя главнокомандующего войсками НАТО в Европе."Я считаю, что Украина, вероятно, не добьется необходимых успехов при первом же контрнаступлении. Вполне вероятно, что нужно будет прибегнуть к последовательным масштабным наступательным действиям, на которые уйдут месяцы и даже годы", — сказал он. По мнению отставного генерала, страны Запада должны были активнее снабжать Украину вооружениями с самого начала спецоперации, а предстоящее наступление потребует огромных усилий. "Нам следует готовиться к серии контрнаступлений, для каждого из которых понадобятся большие логистические мощности, поставки снаряжения, обучение персонала и помощь стран Запада для осуществления того, что необходимо сделать", — добавил Ширрефф. О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Как отмечали в российском МИД, США и их союзники требуют от Украины наступательных действий и оккупации новых российских регионов, хотя и понимают, что эти планы обречены на провал. Киевский режим, по оценке Москвы, стал послушным инструментом коллективного Запада, которым тот тщетно пытается нанести стратегическое поражение России.

https://ria.ru/20230514/kontrnastuplenie-1871630311.html

https://ria.ru/20230514/proval-1871575582.html

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в мире, украина, ричард ширрефф, великобритания