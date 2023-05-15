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Кадыров рассказал, как выкупил своего украденного коня у СБУ - РИА Новости, 15.05.2023
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19:35 15.05.2023 (обновлено: 21:34 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/kon-1871999950.html
Кадыров рассказал, как выкупил своего украденного коня у СБУ
Кадыров рассказал, как выкупил своего украденного коня у СБУ - РИА Новости, 15.05.2023
Кадыров рассказал, как выкупил своего украденного коня у СБУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что выкупил своего украденного в Чехии жеребца при посредничестве украинских спецслужб. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:35
2023-05-15T21:34
служба безопасности украины
рамзан кадыров
в мире
чехия
европа
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ГРОЗНЫЙ, 15 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что выкупил своего украденного в Чехии жеребца при посредничестве украинских спецслужб.О том, что в Чехии украден принадлежащий ему жеребец по кличке Зазу, Кадыров сообщил в марте. Он также напомнил, что еще в 2014 году конь был включен в перечень имущества Кадырова, замороженного в Чехии в рамках антироссийских санкций." &lt;...&gt; В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали — конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план, — они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими. Напомню, всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может. Сейчас Зазу на пути домой. И обошлось мне его возвращение &lt;...&gt; внимание: в 18 тысяч долларов!" — написал Кадыров.Ранее он называл стоимость Зазу, по словам руководителя региона, она составляет не менее десяти миллионов долларов. "Так что, друзья, если вам что-нибудь надо привезти из Европы, обращайтесь к украинским спецслужбам. Быстро, профессионально, недорого, в обход санкций!" — добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20230507/kadyrov-1870393244.html
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служба безопасности украины, рамзан кадыров, в мире, чехия, европа
Служба безопасности Украины, Рамзан Кадыров, В мире, Чехия, Европа
Кадыров рассказал, как выкупил своего украденного коня у СБУ

Кадыров рассказал, как выкупил своего жеребца Зазу у СБУ за 18 тысяч долларов

© Фото : Рамзан Кадыров/TelegramРамзан Кадыров и его конь Зазу
Рамзан Кадыров и его конь Зазу - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Рамзан Кадыров/Telegram
Рамзан Кадыров и его конь Зазу
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 15 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что выкупил своего украденного в Чехии жеребца при посредничестве украинских спецслужб.
О том, что в Чехии украден принадлежащий ему жеребец по кличке Зазу, Кадыров сообщил в марте. Он также напомнил, что еще в 2014 году конь был включен в перечень имущества Кадырова, замороженного в Чехии в рамках антироссийских санкций.
" <...> В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали — конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план, — они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими. Напомню, всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может. Сейчас Зазу на пути домой. И обошлось мне его возвращение <...> внимание: в 18 тысяч долларов!" — написал Кадыров.
Ранее он называл стоимость Зазу, по словам руководителя региона, она составляет не менее десяти миллионов долларов. "Так что, друзья, если вам что-нибудь надо привезти из Европы, обращайтесь к украинским спецслужбам. Быстро, профессионально, недорого, в обход санкций!" — добавил глава Чечни.
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